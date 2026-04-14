Jeden z největších propadáků Mercedesu se ukázal v novém, provedené změny ale neřeší prakticky nic

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Podstata tohoto auta je tak problematická, že řešením se zdá být jen jeho hození do koše a nový začátek s něčím docela odlišný. Jiné modely ze stejné řady tento osud stihl, EQS si bude muset vypít svůj kalich hořkosti až do dna jen s dílčími modifikacemi.
Na premiéru Mercedesu EQS, tedy elektrického ekvivalentu třídy S, došlo v dubnu roku 2021. Značka předpokládala, že s ním dosáhne enormního úspěchu a klasické eSko s ním zcela nahradí. I proto jen s několikaměsíčním odstupem představila také menší model EQE se stejným záměrem, který se od EQS se v podstatě lišil jen v detailech.
Bohužel až poté Mercedes pochopil to, co jsme se mu rukama nohama pokoušeli říci roky - že klientela aut třídy o elektrický pohon nestojí. Třícípá hvězda to akceptovala příliš pozdě, navíc měla v rukou nejen technicky problematické auto, ale i vůz s podivným designem, pod který se podepsal dnes už bývalý šéfdesignér značky Gorden Wagener. Je jasné, že to byl jeden z důvodů neúspěchu aut, ostatně sám Wagener chybu nepřiznal, když řekl, že jeho nápady jen předběhly dobu.
Mercedes přesto už v srpnu 2024 přišel s faceliftem, který měl vzhled vozu vylepšit. Ze zaslepené čelní masky tak zmizela obrovská třícípá hvězda, místo které designéři přišli s horizontálními chromovými lamelami. Jejich cílem bylo, aby se EQS víc podobalo spalovacím modelům značky. Jenže úspěch se ani tehdy nedostavil, a tak Mercedes přiznal, že v případě EQS zůstane jen u jedné generace a příště „pouze“ osadí třídu S elektrickým pohonem. Jenže to je další problém.
Automobilka s to přechodem jen na elektrický pohon myslela tak vážně, že žádné nové eSko nechystala, a tak nedávno narychlo faceliftovala přesluhující dosavadní generaci. Bez elektrického modelu ale v této třídě zůstat nechce, a tak si EQS na rozdíl od EQE, které rychle skončí, bude muset na trhu dál trápit. A aby to nevypadalo jó trapně, rozhodla se, že přijde s modernizací číslo dva.
Venkovních novinek je poskrovnu a víceméně se soustředí pouze na čelní masku. Němci se rozhodli, že EQS dopřejí stejnou kúru jako svým posledním novinkám a osadí jej plejádou kýčovitých připodobnění loga značky. Proto kromě zmíněných lamel zdobí příď také plejáda malých třícípých hvězd. Něco takového zájem určitě nenakopne, to spíš předpokládáme, že lidé se budou muset ještě více nutit, aby se vůbec nechali zlanařit k testovací jízdě a vyzkoušení nového volantu.
Značka totiž dále dospěla k názoru, že EQS by mohlo více zabodovat, když sloupek řízení nebude fyzicky propojen s předními koly. Klientela tedy bude moci sáhnout po řešení, které dosud nejvíc proslavila Tesla. Ne v dobrém, je ale třeba dodat, že ta nikterak neupravila převod řízení, pročež se volant bez kompletního věnce stal v některých situacích prakticky nepoužitelný. Mercedes byl chytřejší a s pomocí technologie steer-by-wire v nižších rychlostech použil převod až 4:1, takže přehmatávat nebude důvod.
Podobné problémy jako v Tesle by tedy majitelé Mercedesu mít neměli. A pokud se jim „yoke” nebude líni, mohou zůstat u kulaté klasiky, se kterou je bude dál spojeno elektromechanické řízení. Bez ohledu na danou volbu pak elektromobil bude k dispozici ve verzích EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic a EQS 580 4Matic, kdy první zmíněná dostala baterie o kapacitě 112 kWh, zatímco u zbývající trojice byl použit o trochu větší paket se 122 kWh.
Kompletní technická data zatím nebyla zveřejněna, provedení EQS 450+ by však podle značky mělo na jeden zátah zvládnout až 926 km, neboť Mercedes u něj počítá s průměrnou spotřebou 15,4 kWh/100 km. Tak nízko se ale nejspíše nedostanete ani ve městě, kde se budete pohybovat nízkou rychlostí a maximálně využívat rekuperaci. Jakmile ovšem s tímto vozem najedete na dálnici, projeví se aerodynamický odpor a nutnost přidávat rychlost víc než 2,5tunovému monstru.
Inovované EQS si přitom klientela již může začít objednávat, ceny přitom na německém trhu startují na 94 403 eurech neboli na 2,3 milionu korun. Zájemci o volant jako z Batmobilu a „řízení po drátě“ se ovšem musí obrnit trpělivostí, protože toto řešení má dorazit až s několikaměsíčním zpožděním. Tušíme, že naprosté většině lidí to bude jedno - zájem o tento vůz snad ani nemůže zůstat u ledu.
Němci už podruhé zkouší vylepšit vzhled své elektrické EQS, jeden z největších moderních propadáků Mercdesu ale v této formě stěží zaujme víc. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
