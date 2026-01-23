Jeden z největších propadáků moderních aut skončil po pouhých dvou letech na trhu. Možná jste si ani nevšimli, že se prodává
Petr ProkopecOd začátku hloupý nápad, který se výrobce pokusil napravit ještě problematičtějším přídavkem, snad ani neměl šanci na úspěch. A tak se ani žádného nedočkal. Propadák je to takový, že se jedna verze pakovala z trhu po třech a druhá ji teď následuje po dvou letech.
Jeden z největších propadáků moderních aut skončil po pouhých dvou letech na trhu. Možná jste si ani nevšimli, že se prodává
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Od začátku hloupý nápad, který se výrobce pokusil napravit ještě problematičtějším přídavkem, snad ani neměl šanci na úspěch. A tak se ani žádného nedočkal. Propadák je to takový, že se jedna verze pakovala z trhu po třech a druhá ji teď následuje po dvou letech.
Víte, kolik kusů elektrického SUV MX-30 u nás Mazda za celý loňský rok prodala? Pokud tipujete vyšší desítky či dokonce rovnou stovky, jste vedle. Japonská automobilka v průměru nedosáhla ani na jedno prodané auto měsíčně, rok 2025 tak zakončila pouhými 10 registracemi. Jakkoli se ale považuji za jejího fanouška, vůbec mě to nepřekvapuje. Zvláště po testu varianty R-EV, která měla mazat obavy z dojezdu návratem Wankelu, který zamířil pod kapotu jen proto, aby vyráběl energii pro elektrický pohon.
I když vlastním několik Mazd RX-8, tedy kupé se „sebevražednými“ zadními dveřmi, které Wankel používá k pohonu zadních kol, byl to především spalovací motor, co mi na voze vadilo. A pak samozřejmě jeho zadní dveře. V prvním případě totiž ve chvíli, kdy se jednotka spustila, do té doby příkladné ticho narušil nepříjemný zvuk. V tom druhém byla pro změnu velmi kompromitována praktičnost, neboť aby mohla posádka vzadu opustit vůz, bylo třeba otevřít i přední dveře.
U RX-8 vám něco takového až tak moc nevadí, jde totiž o sporťák, jemuž zadní dveře přidávají na praktičnosti. Jenže MX-30 je vnímáno jako rodinné SUV a takové omezení jde proti jeho podstatě. Spotřeba vozu navíc nebyla vyloženě nízká, a i když odpadly dlouhé zastávky u dobíjecích stanic, při ceně od 949 tisíc korun zkrátka kromě vzhledu či korkových dekorů uvnitř, které odkazovaly na počátky Mazdy, nedokázal zákazníky ničím zaujmout. A tak vlastně po zásluze skončil.
Oficiální tisková zpráva nedorazila a ani nečekáme, že dorazí smutný osud vozu, který v původní čistě elektrické verzi dorazil v roce 2022 a se zmíněným Wankelem pobyl v prodeji jen pouhé dva roky, potvrdil kolegům z Autocaru mluvčí Mazdy. Ta koneckonců provedení jen s bateriovým pohonem vyřadila z nabídky již dříve, neboť i když u něj šlo počítat s tichým provozem, velmi nízký dojezd daný nicotnou kapacitou baterií (35,5 kWh) vedl k ještě menšímu zájmu než o variantu R-EV.
MX-30 tak už zůstává v prodeji pouze v Japonsku, v Evropě jej totiž nahradí hned dva elektromobily vzešlé ze spolupráce Mazdy s čínským Changenm. O sedanu 6e jsme mluvili nejednou, tím druhým vozem je pak nedávno odhalené SUV CX-6e. To má předpoklady zabodovat víc, prodejní hit z něj ale asi také nebude, s technikou jak z pravěku nemá krom vzhledu čím pozitivně zaujmout.
Na druhou stranu se ovšem jedná o 4 850 milimetrů dlouhé SUV s 258 koňmi, zatímco MX-30 měřila na délku jen 4 395 mm a její ústrojí produkovalo 170 kobyl. Při výše zmíněné ceně tedy tento model opravdu neměl šanci oslovovat davy. CX-6e oproti tomu startuje na 1 121 600 Kč, tedy o necelých 173 tisíc korun výše. Menší SUV by tedy v nabídce skutečně už jen zaclánělo, jeho konec tak byl nevyhnutelný. Oplakávat ho pak zjevně nebudou ani dealeři Mazdy.
Mazda MX-30 R-EV se v Evropě stala jedním z největších propadáků posledních let, loni si jej koupilo pouhých 2 768 lidí na celém kontinentu. Ani Wankel pod kapotou vyrábějící elektřinu pro spalovací pohon ho tak nezachránil, vůz tu po pouhých dvou letech. Foto: Mazda
