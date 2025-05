Jeden z největších dodavatelů automobilek potvrdil návrat ke spalovacím motorům, své nové řešení brzy nabídne všem včera | Petr Prokopec

/ Foto: ZF

Jak daleko jsme od chvíle, kdy téměř všichni mluvili o tom, že jedinou správnou cestou je ryze elektrický pohon a i věci jako hybridy nebo dobíjecí hybridy jsou zbytečným vyosením? Spalovací motory prostě nepřipadaly v úvahu v jakékoli podobě, teď se zase hodí.

Pokud někdo skutečně počítal s tím, že spalovací motory nejpozději s rokem 2035 nadobro skončí a ještě o mnoho let dříve se stanou téměř zcela zakázaným zbožím, krutě se zmýlil. Přesun směrem k elektromobilům totiž nepochází z hlav zákazníků a bez jejich vůle se podobně razantní a rychlá změna dělá velmi obtížně. Reálně tak dochází k tomu, o čem skuteční experti mluvili už dávno a nyní se čeká jen na to, až se dost pomazaných hlav shodne na tom, že drastická omezení prostě zruší.

Jedním z bodů zlomu si procházíme právě teď. Stále jasněji se totiž ukazuje, že ani extrémní množství umělých výhod, překážek či technické i marketingové zaměření téměř na jedinou věc nedokáže zajistit nejen nominálně vysoký, ale ani stabilně rostoucí podíl elektrických aut na celkových prodejích. Dokud politici i výrobci měli z čeho brát, aby tyto mechanismy živili dál, mohli uvažovat o tom, že nastalý stav zvrátí. Teď ale mají dost problémů sami se sebou a odhodlání dál plavat proti proudu rychle ztrácí, nemají na to.

Jsme tak svědky toho, jak se jeden výrobce za druhým, kteří klidně ještě před pár týdny přísahali elektrickému pohonu věrnost skoro až za hrob, od tohoto směru odvrací. Pokud už otočil i VW, je to symbolická poslední kapka ukazující, že pohár odhodlání přetekl a auta se teď budou zase předělávat na spalovací pohon. Možná ne zcela, ale i tak je to krok, který byl třeba zmíněným VW zarytě odmítán - cokoli obsahující spalovací motor bylo označováno za zbytečný mezikrok k nevyhnutelně čistě elektrické budoucnosti.

Není tedy divu, že se přidávají nejen jedna automobilka za druhou, ale stranou nezůstávají ani jejich velcí dodavatelé jako třeba společnost ZF. Ta momentálně představila nové řešení pohonu zvané eRE a eRE+, tedy elektrický Range Extender a jeho „pluskovou“ verzi. A je to zase trochu něco jiného, co spojuje elektrické motory se spalovacími.

Tato technologie se v principu neliší třeba od systémů, jaký používal třeba námi dříve testovaný Chevrolet Volt. Spalovací jednotka tedy není určena přímo k pohonu, místo toho zaskakuje za mobilní elektrárnu. Tím, že ovšem není spojena s koly, může pracovat pouze v optimálních otáčkách. V důsledku toho je tedy spojena s nižší spotřebou a emisemi, jakkoli realita není až tak pěkná jako teorie.

Loni jsem mohl otestovat range extender Mazdy v modelu MX-30 a do nebes jsem z něj neskákal. Automobilka uvádí průměrnou spotřebu 1 l/100 km, to je samozřejmě nesmysl, v praxi je třeba počítat spíš s osminásobkem, což je nečekaně mnoho. Je sice hezké, že k dispozici máte 50litrovou palivovou nádrž, kterou je možné doplnit na každém rohu v málo minut, ovšem s čistě spalovacím autem můžete dnes jezdit za 4 až 5 litrů, i když má malý benzin. To připomíná slova Lotusu o tom, že kola je někdy efektivnější pohánět přímo, což nakonec klade otázku, proč do auta vůbec cpát elektrický pohon.

Znovu tedy nejde o snahu najít skutečně efektivní řešení, ale dobrat se něčeho politicky přijatelného, co si někdo ještě koupí. To je i případ řešení ZF, které připomíná, že použitím spalovacího motoru lze omezit velikost akumulátoru, který elektrická část pohonu využívá. To pak vede jak ke snížení pořizovací ceny, tak k redukci částky, kterou po pár letech dáte za náhradní akumulátor. ZF navíc dodává, že ve srovnání s plug-in hybridy jsou range extendery levnější na výrobu, vyžadují kratší vývoj a mají i jednodušší dodavatelské řetězce. I proto pohony eRE a eRE+ zamíří do prodeje již příští rok.

Základní range extender produkuje od 95 do 150 koní, zatímco varianta Plus pokrývá pásmo od 95 do 204 koní. V jejím případě lze navíc počítat s inteligentní spojkou a diferenciálem, takže jsme zase u řečeného - může být využita i jako dodatečná jednotka roztáčející přímo kola. Chybí už opravdu jen jeden krok - řešení zvané +, které použije jen efektivní spalovací motor, který je levný na pořízení, má nekonečnou použitelnost a nestaví před vás při rozumné průběžné údržbě žádné zásadní výdaje ani za 30 let provoz.

Je to smutné, ale je to tak - nic komplexně lepšího jsme nevymysleli, přesto to cpeme všem. Snad příště někdo konečně práskne do stolu a přestane hrát hry na efektivitu podobně zjevných složitostí.

Ke spalovacím motorům se vrací stále více automobilek i jejich dodavatelů, byť v trochu jiné formě, než jaká tu posledních 140 let byla. Zdá se to ale být jen mezikrokem k návratu k tomu obecně nejefektivnějšímu, co pořád umíme vyrobit. Foto: ZF

Zdroj: ZF

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.