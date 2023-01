Jeden z nejznámějších autobusů světa se ukázal v novém, lepší má být úplně ve všem

Petr Prokopec

Jsou to věrní sluhové milionů, ne-li miliard lidí, přesto se málokdy dočkají pozornosti, kterou by si už kvůli zasloužili. A tak jsme to chtěli změnit a ukázat vám novou generaci autobusu, který skoro jistě znáte, možná ale ani netušíte, že si říká Prevost.