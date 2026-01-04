Jeden z průkopníků moderních elektrických aut je po 15 letech mrtvý. Pokolikáté už? A na jak dlouho?
Petr ProkopecMěl to být stroj, který po dekádách nezdarů začne psát historii elektrických aut zlatým písmem. A měl pro to mnohé předpoklady i podporu známých tváří. Ve skutečnosti ale sám píše jeden velký příběh skoro nekonečného nezdaru, který ani letoškem nekončí.
Nestalo se to zrovna včera, a tak si na to už každý nevzpomene, ale ještě než se v roce 2012 začala pokoušet přepsat automobilovou historii Tesla se svým modelem Model S, vtrhl do prodeje trochu jinak koncipovaný, ale jinak podobně vyhlížející elektrický vůz. Říkal si Fisker Karma a šlo o dílo slavného designéra Henrika Fiskera, který tehdy založil svou první vlastní automobilku, Fisker Automotive. A nebyl to úplně naivní pokus.
Auto se pyšnilo poutavou vizáží z pera designového génia a také pozoruhodnou technikou. Bylo elektrické, ale nespoléhalo jen na baterie, které tehdy představovaly ještě větší problém než dnes. Dál tedy disponovalo přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem od GM, který vyráběl energii pro elektrický pohon roztáčející kola. Nebyl to úplně klasický range extender, auto se snažilo spojit výhody spalovacího a elektrického pohonu, kdysi jsme se touto myšlenkou intenzivněji zabývali. Karma si navíc získala přízeň smetánky „uvědomělých celebrit” v čele s Leonardem DiCapriem, mohlo to tedy fungovat. Jenže nefungovalo.
Problémem bylo, že šlo o velmi drahé auto s mizernou spolehlivostí, jehož výroba nedostala Fisker číslo jedna do černých čísel ani omylem. Auto se tak poprvé ukázalo světu v roce 2011, ve výrobě ale vydrželo pouze do listopadu 2012, kdy došlo na krach dodavatele baterií, společnosti A123 Systems. To dostalo do problémů i Fisker, který musel o rok později rovněž vyhlásit bankrot. Pro Karmu to ovšem konec nebyl.
Pozůstatky firmy připadly čínské společnosti Wanxiang Group, která koupila i zbytky A123 Systems. Na těchto základech pak vznikla značka Karma Automotive, která začala znovu prodávat někdejší model Karma, jen přejmenovaný na Revero a lehce modernizovaný. Technický základ zůstal nezměněný, jen pohonnou jednotku GM až od roku 2020 vystřídal 1,5litrový tříválec od BMW. Také ten byl ale určen pouze k napájení baterií, jejichž velikost se zvětšila z 21,4 na 28 kWh.
Nyní se píše rok 2026 a Karmu dostihla... karma. Jenže je to složitější. Stále existující výrobce z kalifornského Irvine oznámil, že krátce před koncem loňského roku vyrobil vůbec poslední exemplář modelu Revero, čímž se život někdejšího Fiskeru po dlouhých 15 letech zdánlivě uzavírá. Po několika klinických smrtích by to pro vůz snad bylo i vysvobození, jenže není. Na montážní lince jej totiž nahradí typ Gyesera, který byl ve formě konceptu představen předloni. Tehdy se pyšnil čistě elektrickým pohonem, na které jsme pohlíželi značně skepticky a novince prorokovali podobný osud, jaký potkal i jejího předchůdce.
Od této techniky tedy nakonec Gyesera ustoupila, čímž se celý příběh znovu zamotal. I Gyesera totiž vychází z původního Fiskeru Karma, při její premiéře ale automobilka Karma (aby se to nepletlo...) podotýkala, že ačkoli jde o další evoluci pomalu legendárního sedanu, 85 procent komponentů u něj je zcela nových. Tento podíl byl ale v mezičase výrazně snížen, neboť i Gyesera nakonec setrvává u kombinace mnichovského tříválce a dvou elektromotorů na zadní nápravě, přičemž ústrojí bude produkovat 574 koní, tedy o třicet více než dosud. Sprint na stovku se tak má o pět desetin zlepšit na 4,5 sekundy.
Baterie ale již zůstávají na stejné kapacitě, s vyšší totiž automobilka hodlá spojit až chystané kupé Amaris GT. To má se dvěma elektromotory spárovat znovu čtyřválcový spalovací motor a paket se 41,5 kWh, přičemž ústrojí nabídne 718 koní. Na stovku se dvoudvířko připomínající Chevrolet Corvette dostane za méně než 3,4 sekundy, jeho celkový dojezd pak má činit více než 650 km. Stát pak bude od 200 tisíc dolarů neboli 4,1 milionu korun, zatímco Gyesera bude k dispozici od 3,4 milionu korun.
Příběh, který začal již v roce 2011, tak loni nakonec úplně neskočil. A neskončí ani letos. Karma ho ovšem chce doplnit mnoha novými větvemi, neboť její expanze se netýká pouze zmiňovaného Amarisu GT. V roce 2027 má dorazit superkupé Kaveya s víc než 1 000 koňmi a vzhůru výklopnými dveřmi, zatímco rok 2028 je vyhrazen debutu modelu Ivara, které je popisováno jako GT-UV. Půjde tedy nejspíše o sportovně laděné SUV, přičemž ani tyto novinky nebudou ryze elektrické. Budou i ty čerpat z někdejších Fiskerových nápadů? Dost možná, dost možná...
Původně Fisker Karma, dodnes Karma Revero, je po 15 letech mrtvý. Foto: Karma Automotive
Ale nový model Gyesera nevypadá jako úplně jiné auto, co říkáte? Navíc ještě předloni byl koncipován jako ryzí elektromobil, nakonec však jde do prodeje se stejným pohonem jako Revero. Celý příběh tak vlastně pokračuje dál... Foto: Karma Automotive
Zdroj: Karma Automotive
