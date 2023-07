Jediná elektrická Mazda si po 3 letech začíná balit fidlátka, model MX-30 byl od začátku nesmysl před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Je třeba ocenit, že se Japonci opět pokusili jít na věc jinak než ostatní, v tomto případě to ale vzali za úplně špatný konec. Hlavním problémem elektromobilů je jejich omezená použitelnost, pak cena. Mazda použitelnost ještě zhoršila, rozumné ceny ale stejně nedosáhla.

Tento týden jsem strávil pár hodin debatami s člověkem, který provozuje taxislužbu orientovanou na dálkové přesuny. Třeba někdo letí na dovolenou z Frankfurtu, nechce tam jet vlastním autem a nebydlí v Praze. Takže letecký přesun do Německa nedává smysl, pakliže nechcete pořád přestupovat a čas tím spíše ztratit. Tak tam dotyčného i s rodinou firma doveze a pak jej zase přiveze zpět po návratu. Je to časově efektivní, zvlášť pokud cesta vede přes Německo, kde není v autě problém požírat klidně stovky kilometrů za hodinu.

Nemohli jsme se v souvislosti s podstatou jeho práce, která zahrnuje i mnohem delší přesuny často o 1 000 a více kilometrů daleko, vyhnout elektrickým autům. Že se při první zmínce o nich začal drbat na hlavě, snad ani není třeba říkat - takové vozy pro něj nepředstavují absolutně žádné řešení. Třeba s většími dieselovými Mercedesy snadno najíždí relativně vysoké rychlostní průměry s dojezdem dost přes tisíc kilometrů, něco takového je v elektrickém autě naprosto nepředstavitelné. Zakažte mu používat spalovací auta a jeho byznys skončil, elektromobily pro takové využití nepředstavují absolutně žádnou alternativu.

Je to příklad jen jednoho z mnoha využití auta, pro které se elektrické vozy prostě nehodí. Přesto si je mají jednoho dne kupovat všichni. Právě praktická (ne)použitelnost tomu ale podstatné části kupců zabrání, protože jejich způsob využívání auta, místo, kde bydlí, či cokoli podobného s nimi bude jedním slovem nekompatibilní. Pokud mají elektromobily být skutečně pro všechny, pak musí být mnohem lépe použitelné. Až pak se má smysl bavit o ceně - třeba onomu „taxikáři” může být celkem jedno, kolik stojí, pakliže jsou mu i za 2 Kč k ničemu.

Právě tato optika zjevně unikla Mazdě, která si vzala do hlavy, že elektromobily spasí tím, že do toho svého dá prťavou baterku znamenající malý dojezd, což ale dovolí nabídnout takové auto levně (a díky nižší hmotnosti bude moci také pracovat efektivněji). Šlo o crossover MX-30, který dostal akumulátor o použitelné kapacitě směšných 30 kWh, což je ekvivalent asi 7,7litrové nádrže nafty v dieselovém autě. To je vtip, stejně jako dojezd 161 km na nabití podle realističtější metriky americké EPA. Něco přes 100 km pomalé jízdy, protože nikdy nepojedete s elektromobilem tak, abyste jej vybili ze 100 na 0 procent? K čemu to je?

No k ničemu, je to nákupní taška do města. Nebo přesněji, jak kdysi trefně popsali Němci, je to „auto pro někoho, kdo vůbec nepotřebuje auto”. Ale co když auto potřebujete? No dobrá, tak není moc použitelné, ale je přece levné, ne? No ne, základní cena v Česku od 949 000 Kč je jen dalším dílkem do mozaiky špatných vtipů.

Není divu, že tohle auto prakticky nikdo nechce, 8 letos prodaných aut v celé ČR by do takové mozaiky pasovalo též. A 3 896 celoevropských prodejů rovněž. Jak dlouho bude Mazda s tímto vozem pokoušet štěstí? Tušíme, že v Evropě to už kvůli image hned tak nevzdá, racionálněji uvažující americké zastoupení značky ale už do působení MX-30 v USA zapíchlo vidle. Auto po pouhých 3 letech na trhu končí a nedočká se provedení modelového roku 2024. A mnoho lidí za ni truchlit nebude, v USA se letos prodalo jen 66 aut, i když základní cena 34 110 USD (cca 740 tisíc Kč) vypadá aspoň trochu lépe než u nás.

Toto pojetí elektromobilu bylo prostě od začátku nesmyslem a docela bychom se divili, kdyby se vůz v Evropě dočkal obvyklého sedmi- nebo osmiletého produkčního cyklu. A pokud se jej dočká, rozhodně to nebude zásluhou adekvátních prodejů - momentálně jde o největší prodejní propadák značky na starém kontinentu, dokonce i roadsteru MX-5 se prodá víc...

Zvlášť za svou cenu je Mazda MX-30 od počátku tragikomicky drahým nesmyslem. Její konec v USA není překvapením, nedivili bychom se, kdyby si fidlátka zabalila i jinde. Foto: Mazda

Zdroje: Mazda, SDA, JATO Dynamics

Petr Miler

