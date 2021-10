Jediná německá automobilka zůstává nohama na zemi, zákazy spalovacích aut pro ni nejsou cestou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Ani Volkswagen, ani Audi, ani Opel si netroufne proti elektrické budoucnosti aut říci půl slova, třebaže ani v jejich řadách nepanuje jednotné přesvědčení, že jde o schůdnou cestu. Šéf BMW patří mezi hrstku lidí, kteří alespoň opatrně říkají veřejně něco jiného.

Štěstí přeje připraveným. Toto pořekadlo nejspíše má BMW vytesáno do stěn celého svého mnichovského ústředí. Šéf německé automobilky Oliver Zipse totiž momentálně uvedl, že zvažované zákazy prodeje aut se spalovacím ústrojím plánované na různých místech pro roky 2030 či 2035 jej nerozhodí. Z jeho slov nicméně vyplynulo, že takový nápad nevnímá jako zrovna dobrý. Tím se Zipse zařadil mezi několik málo manažerů, kteří jsou ochotni i na veřejnosti projevit pochyby.

„Na zákaz spalovacích motorů budeme připraveni. Pokud jakýkoliv region, město nebo země přijde s myšlenkou zákazu spalovacích jednotek, my budeme mít pro takovou oblast vozy v nabídce,“ uvedl Zipse na konferenci, která se konala v Nürtingenu poblíž Stuttgartu. Zároveň dodal, že BMW se tohoto kroku sice nebojí, o jeho smyslu ale pochybuje. „Jestli jde o dobrý nápad, je jiná otázka... My ale budeme mít co nabídnout.“

Jedná se o vskutku zdravý přístup k věci, ten má ovšem BMW již delší dobu. Jde totiž o jednu z mála automobilek, které dosud neoznámily konec vývoje, výroby či prodeje spalovacích jednotek k jakémukoli termínu. Místo toho mnichovští očekávají, že nejméně 50 procent aut, které v roce 2030 prodají, bude mít benzinový či dieselový motor. Podobně pak mluví třeba Toyota, která nepracuje jen na elektromobilech či plug-in hybridech, ale i na vodíkových, benzinových a dieselových ústrojích.

Oběma značkám se takový přístup snad ani nemůže vyplatit, prostě jen nesází vše na jednu kartu. I kdyby došlo na stěžejní průlom v elektrifikaci a celá branže zamířila tímto směrem, ony mohou též. Pokud se ale ukáže, že stoprocentní elektrifikace automobilové dopravy je jen utopií, budou mít také něco jiného. To už mnozí konkurenti neplánují.

Pokud vezmeme v potaz už stávající energetickou krizi, přijde nám reálnější, že BMW a jemu podobné automobilky budou ze stávajících „anti-závazků“ vůči absolutní elektromobilitě jen profitovat. Až čas ale ukáže, jak jsou skutečně rozdány karty.

BMW počítá s tím, že i v roce 2030 budou spalovací motory tvořit 50 procent jeho prodejů. O ryze benzinové 4,4litrové osmiválce, jaké užívá stávající M5 CS, ale nejspíše již nepůjde. Foto: BMW

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.