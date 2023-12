Jediná nová Lada od začátku války záhadně zmizela z webu značky. Z „již brzy” je najednou nic před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Měla se začít prodávat už v létě, ještě v půlce prosince ale na webu automobilky dál svítilo jen avízo se slovy „již brzy”. Teď už tam není ani to, že by se Rusové s Číňany pro jednou nedohodli?

Lada nikdy nepatřila mezi automobilky, které by na trh posílaly jeden nový model za druhým, přesto své portfolio postupně inovovala. Že s tím po únoru 2022 v návaznosti na vypuknutí války na Ukrajině a zavedené sankce přestala, nepřekvapí ani v nejmenším - firma byla ráda, že postupně vrátila do prodeje aspoň většinu svého někdejšího portfolia. Letos ale chtěla znovu otočit kormidlo dějin vpřed, zpátky ni krok.

I když vpřed... Bylo to spíš takové otočení bokem, neboť v dubnu se ukázalo, že podobně jako Moskvič upraví k obrazu svému čínské aut, v tomto případě FAW Bestune T77. Lada jej měla převléci do svého hávu, lehce upravit pro ruské podmínky a fanfáry, na světě byl nový crossover Lada X-Cross 5.

Automobilka později sama ohlásila jeho příchod a zveřejnila první oficiální fotku, už dříve ukázala novinářům pojízdný prototyp. Auto se mělo začít vyrábět a prodávat už od léta, nic dalšího se ale od té doby nestalo - výroba nebyla zahájena, ceny nebyly oznámeny, prostě bylo jen ticho po pěšině.

Nyní z webu automobilky záhadně zmizelo i ono avízo, což pochopitelně rozproudilo debaty. Ruská média začala spekulovat o tom, že Rusové se nakonec s Číňany nedohodli a žádný Lada X-Cross 5 nebude, což by bylo jistě zajímavé. AvtoVAZ ale říká, že avízo zmizelo z webu jen kvůli technické chybě. Jenže ani tak jednoduchá situace zjevně není.

AvtoVAZ se totiž v reakci na přímou otázku o budoucnosti celého projektu vyhnul odpovědím a odmítl vyvrátit zprávy o tom, že ve skutečnosti skončil. Může se tak stát, že „nic” nakonec nezbude jen z avíza začátku prodeje tohoto modelu, ale i z jeho samotné výroby. V případě dosud bezproblémových spoluprací čínských a ruských automobilek by to byl průlom, účet bez hostinského ale raději nedělejme. Tento projekt se dostal příliš daleko na to, aby snadno skončil.

Lada X Cross 5 se už v létě ukázala na první fotce a měla se záhy začít prodávat. Dodnes z toho není nic a avízo brzkého příchodu této novinky zmizelo z webu značky. Foto: AvtoVAZ



Vůz měl být formálně první novou Ladou od začátku války na Ukrajině, fakticky by ale šlo o převlečený FAW Bestune T77 často označovaný jako Lamborghini pro chudé. Foto: Bestune

Zdroje: Avtonovosti Dňa, RG, AvtoVAZ

Petr Miler

