Jediná velká automobilka odmítá vsadit vše na elektromobily, argumentuje rozumně

Současné velké automobilky můžeme rozdělit na ty, které se do elektromobility fakticky vrhají a na ty, které o tom alespoň mluví. A pak je tu jedna, která trhá partu, bohužel pro ostatní ta úplně největší, Toyota.

Toyota je doslova synonymem pro hybridizaci, první Prius totiž pustila do prodeje již v roce 1997. O zhruba dvacet let později již měla na kontě čtyři miliony registrací, což je docela působivé. Nesmíme totiž zapomínat, že Japonci vtrhli na trh s alternativním pohonem v době, kdy dotační politika prakticky neexistovala a lidé se na tato auta dívali spíše nevraživě. Přesto si je ovšem automobilka nakonec získala spolehlivostí a nakonec i samotným benzin-elektrickým ústrojím. A přesně tento přístup hodlá zachovat.

Japonci ale na rozdíl od Volkswagenu nehodlají vše vsadit na elektrickou kartu. Jejich argumenty jsou velmi rozumné, neboť v prvé řadě naznačují, že ekologický přínos těchto aut nemusí být tak enormní, jak se tvrdí. Ba co více, Toyota bere v potaz veškeré emise, tedy i ty spojené s výrobou. A v takové chvíli na základě mnoha studií - ty Toyoty nevyjímaje - mohou být elektromobily pro životní prostředí dokonce ještě větší zátěží než spalovací auta. Tedy jinými slovy, automobilka nemá nasazené růžové brýle.

Ještě podstatnější jsou však pro Toyotu zákazníci, jejichž přirozený zájem o elektromobilitu se limitně blíží nule. Stojí za tím nejen vysoké ceny takových aut, ale i jejich nedostačující dojezd a to navázaná nedostačující infrastruktura. Právě s tím si přitom hybridní vozy hlavu lámat nemusí, navíc jejich pořízení není až tak nákladné. Toyota tak sice již oznámila, že do své nabídky zařadí hned dvě ryze elektrická auta, ovšem pouze proto, aby její portfolio dokázalo pokrýt potřeby všech.

„Na konci vždy záleží na tom, co si vybere zákazník,“ uvedl k tématu lakonicky technický šéf značky Masahiko Maeda. Ten pak upřesnil, že automobilka bude v příštích 30 letech sázet nejen na hybridy či elektromobily, ale rovněž na vozy s vodíkovým ústrojím a také na benzinová auta. Kdokoliv se tak bude moci rozhodnout pro cokoliv.

Globálně chce Toyota do roku 2025 nabízet 15 elektromobilů, v takových Spojených státech jich ovšem stejnou dobou má být k dispozici pouze sedm. Dáno je to i tím, že nový svět nepropadl elektromobilitě stejně jako starý kontinent, ačkoliv zde má elektrický pohon na celkových prodejích vyšší podíl. To se ale vlivem evropských dotací i politických tlaků může rychle změnit, Toyotu ale zjevně nepřekvapí nic. Takový Volkswagen něco podobného říci nemůže, ostatně už loni ex-šéf Škody tvrdil, že sázka VW na jednu kartu je obrovský hazard.

Prvním masovým elektromobilem japonské automobilky bude produkční verze konceptu bZ4x, která má debutovat ještě letos. Prodej se pak rozjede příští rok, přičemž do roku 2025 Toyota nabídne v rámci celého světa hned 15 elektrických aut. Přesto však jen na tento pohon sázet nehodlá, i za 30 let chce nabízet auta na benzin. Foto: Toyota

