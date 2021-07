Jediná velká automobilka otevřeně hlásá, že spalovací motory nedá, pojistila se chytrou kličkou před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Je to paradoxně asi ta poslední značka, od které bychom to po postojích z předchozích let čekali, ale díky bohu za to. Sám nejvyšší šéf BMW říká, že nehodlá ignorovat zákazníky a pojistil se i proti možným „zákeřnostem” EU.

Kam se poděl zdravý rozum? Na to se musí člověk ptát, když vidí jednoho šéfa velké automobilky za druhým skákat se zavřenýma očima do bazénu s nápisem „elektromobilita”, aniž by se podíval, jestli je v něm voda. Roli najednou nehraje věda, technika, zákazník, nic. Stačí závan politického tlaku, pod nímž se i erudovaní manažeři mocných firem točí jako korouhvička na kostelní věži.

Jeden příklad za všechny? Herbert Diess, šéf koncernu VW. Ještě v roce 2018 se veřejně stavěl proti tlaku na rozmach elektrické mobility s tím, že je absurdní, dokud bude živená v prvé řadě spalováním uhlí. Od té doby se na energetickém mixu nezměnilo téměř nic, přesto nyní horuje za elektromobily jako nikdo jiný, ovšem stále s výjimkami.

„Nemyslíme si, že má velký smysl elektrifikovat dopravu v Latinské Americe nebo částech Číny, kde je hodně elektřiny vyráběno spalováním uhlí. Elektromobilita má smysl tam, kde je dostupné množství zelené elektřiny,” řekl Diess pro Die Welt obhajujíc rozhodnutí jít elektrickou cestou v Evropě, ale ne jinde. Ani tady ale situace není jiná - řada zemí skoro nemá jinou elektřinu než tu vyráběnou z uhlí (například Polsko) a ani Německo není vůbec tak zelené, jak si asi Diess myslí. Ostatně i tam mají uhelné elektrárny sloužit ještě 17 let. Proč tedy cpát Polákům elektrická auta během pár let?

Podobně hovoří prakticky všichni šéfové velkých evropských automobilek, ať už to dává smysl nebo ne. Je to zřejmě jediná politicky korektní cesta, přesto se najde pár výjimek. Porsche nechce být jen elektrické a sází u sportovních modelů na syntetická paliva, ale to je popelka. Jeden gigant ovšem skok do suchého bazénu odmítá.

Je paradox, že to je BMW, které začalo „zelenat” dříve než jiné značky, teď ale navzdory posunu směrem k elektrifikaci nechce říci, že sází vše na jednu kartu. Současný šéf automobilky Zipse opakovaně odmítá následovat Audi či celý VW v tom, aby řekl termín, kdy BMW se spalovacími motory skončí, protože to prostě není a nemůže být politické rozhodnutí. „Ti, kdo v našem průmyslu rozhodují, jsou zákazníci. A nikdy byste je neměli pustit ze zřetele,” řekl Zipse jasně k tomu, proč odmítá jakékoli současné rozhodnutí o konci spalovacích motorů.

Připouští sice, že BMW by mělo okolo roku 2030 prodávat přibližně polovinu svých aut na elektrický pohon, ale co to je polovina? „Když výrobce přestane nabízet spalovací motory, přijde o polovinu trhu a zjistí jen, že na trhu ztrácí pozici,” říká Zipse a opakuje zřejmé: Je podle něj mimo jakoukoli debatu, že by všech 140 zemí, ve kterých BMW působí, brzy přešlo k elektrické mobilitě. Je to jedním slovem nemožné.

Pozoruhodné je, že bavorská automobilka předem počítá s tím, že jí i v těchto snahách bude Brusel házet klacky pod nohy. Na území EU tak ponechá pouze výrobu malých, hybridních a elektrických motorů. Ty šesti-, osmi- a dvanáctiválcové bude vyrábět už jen v Hams Hall ve Velké Británii, odkud je bude exportovat, kam bude třeba. V prvé řadě do USA, kde vyrábí svá velká SUV, která po statisících prodává po celém světě - loni jich bylo přes 400 tisíc a z velké části skončila v Číně.

BMW se zkrátka bojí toho, že EU zakáže nejen prodej, ale i výrobu takových věcí, jakkoli absurdně to dnes může znít. Ve Velké Británii, třebaže i ta voní po zelené, se takovému opatření vyhne. Už tento strach má ovšem negativní efekt na zaměstnanost - konec výroby motorů v Mnichově znamená 1 400 propuštěných a to je zřejmě jen první ochutnávka následků kroků Bruselu. Německá asociace automobilového průmyslu očekává, že tlak na elektrifikaci dopravy bude jen v Německu znamenat 400 tisíc propuštěných. Nejen kvůli tomu, že vyrábět elektrická auta je snazší, ale i proto, že se jich vyrobí méně a produkce stále žádaných modelů se spalovacími motory skončí mimo Německo. Tedy blíže trhům, kde se prodávají a dále od regulací, které je prakticky zakazují.

BMW jako jediná velká evropská značka odmítá avizovat konec spalovacích motorů, jako je osmiválec v modelu M5 CS. Počítá, že i v 2030 budou tvořit polovinu prodejů. Zákazník prý rozhodne, přece nespláchne polovinu svého odbytu do záchodu. Foto: BMW

Zdroj: Focus

Petr Miler