Jedinou velkou spásou Škody v poslední době je auto, které u nás vyřadila z nabídky před 7 hodinami | Petr Miler

Reakce většiny vyspělého světa na patálie spojené s koronavirovou pandemií ukazují jen naši zpovykanost a ztrátu smyslu pro realitu. Patrné je to i v automobilovém odvětví, dění mimo EU ale připomíná, že racionalita tento svět ještě neopustila.

Asi jsem naivní, ale když loni na jaře zasáhla svět koronavirová pandemie se všemi svými nemilými ekonomickými dopady, myslel jsem, že lidem otevře oči. Že to bude facka, která nám ukáže, jak dobře jsme se měli a jak moc smyslu pro realitu jsme kvůli tomu ztratili. Že také může být hůř a že bude dobré v některých ohledech udělat krok zpět, nechovat se rozmařile a některé věci řešit maximálně efektivně. Bohužel se stal pravý opak.

Místo toho, abychom „zatnuli zuby a táhli”, jsme se rozhodli rozvolnit stavidla života na dluh a rozhazovat peníze, které nemáme. A místo toho, aby rozmarné kroky jako pokusy řešit klimatické otázky světa, na kterém žije skoro 8 miliarda obyvatel, z kontinentu s asi 450 miliony lidmi (to není ani 6 %, kdyby někomu dělalo problém si to představit), nahradila snaha o maximální efektivitu a odložení zbytného, jsme se naopak rozhodli tyto snahy akcelerovat.

Méně vhodný moment si nedovedu představit, však nepochybně strádající ekonomiky nelze z dlouhodobého hlediska napravit rozhazováním, ale snahou o maximální efektivitu. Nestalo se a znát je to bohužel i v automobilovém světě - místo záplavy levných a dostupných aut, která by dokázala pomoci společnosti přizpůsobit se novým výzvám, jsme svědky bezprecedentního zdražování a příchodu vozů s bezprecedentně mizerným poměrem výkonu a ceny. Přijít v této době s něčím jako Škodou Enyaq, která nabízí vlastnosti konvenčního auta za dvojnásobek? A vyřadit z nabídky cokoli alespoň trochu dostupného? Tomu já říkám ztráta smyslu pro realitu na druhou.

Ne všude se tak Škoda chová, neboť ne všude lidé reagují na nastalou situaci takto. V Rusku česká automobilka dále prodává model Rapid v jeho inovované podobě a je to relativně jednoduchý vůz za slušné peníze. A i když Škodě se ani v Rusku momentálně moc nedaří, Rapid zůstává tím vozem, který ji drží nad vodou.

Patrné je to nejen z pravidelných měsíčních čísel o jeho prodejích, ale i z jeho celkové bilance za první letošní půlrok. Ruský Avtostat uvádí, že na 243 500 vozech zahraničních značek, které si našly nové majitele na ruském trhu v prvním letošním pololetí, má Rapid skoro 10% podíl. S 23 300 prodanými auty a 122% meziročním růstem je v tomto směru druhým nejprodávanějším zahraničním modelem a skutečným prodejním trhákem. Lepší už je jen VW Polo, což je ale dnes v podstatě převlečený Rapid, s 28 500 prodeji, ovšem „jen” 34% růstem. Nejlepší trojku pak uzavírá Dacia alias Renault Duster s 19 700 prodanými auty a 63% růstem.

Je to nepochybně velký úspěch a ukázka toho, že i když politici nechtějí připustit, že by také někdy mohlo být hůř a bylo se nutné tomu přizpůsobit, spoustě lidí je takové chování pořád vlastní. Chtějí hodnotu za peníze, ne mlhavou vizi záchrany světa koupí drahého, zdánlivě čistého auta, které je pak stejně živeno ne až tak čistou elektřinou. A to už vůbec nemluvíme o tom, za jakých okolností vzniká. I kdyby to k něčemu bylo, řešit situaci zrovna touto extrémně neefektivní cestou v tuto dobu je nanejvýš nešťastné.

Čím více přitom automobilky ve smyslu hodnoty za peníze nabídnou, tím více zjevně získávají. U nás prodejně příliš nefunguje ani o hodně dražší Scala, Rusové mají jednodušší, levnější a přitom vizuálně podobný faceliftovaný Rapid, který je za svou cenu skoro neodolatelnou nabídkou, a tak překonává prodejně všechno ostatní, co škodovka v Rusku nabízí.

Auto i dnes stojí od 964 tisíc rublů, tedy asi 284 tisíc Kč, což je za takové peníze pořádný kus auta, který má navíc pod kapotou motor 1,6 bez turba, nikoli kontroverzní litrový tříválec s přeplňováním. Je navíc třeba dodat, že i když si v Rusku vyhodíte z kopýtka a sáhnete po vrcholné verzi Style s motorem 1,4 TSI a automatem DSG se sedmi stupni, zaplatíte jen 1 363 000 rublů, to jest v přepočtu 400 tisíc Kč. Za to u nás pořád nekoupíte ani základní, více či méně oholenou Scalu 1,0 TSI Ambition (412 900 Kč).

Rapid je zkrátka auto pro krizi, spousta hodnoty za relativně malé peníze, to dnes v Česku nenabízí žádná Škoda. Tušíme, že kdyby se tu dnes Rapid dál prodával, slavil by úspěch též. Bohužel, u nás si musíte vystačit se zmíněnou Scalou, která s jediným přijatelným motorem v aktuální nabídce (diesely jsou pryč), tedy 1,5 TSI, startuje na 472 900 Kč.

Škoda Rapid je v Rusku druhým nejprodávanějším autem zahraničních značek a na tomto „subtrhu” má skoro 10% podíl, navíc stále prodejně rychle roste. Při jejích parametrech a ceně ani není divu. Foto: Škoda Auto

