Jediný kombík Porsche končí, první i poslední auto svého druhu nechtěl skoro nikdo před 9 hodinami

Jakkoli můžeme chápat emotivní náklonnost některých k takovému vozu, faktem je, že nabídka této varianty dávala od počátku jen malý racionální smysl. Auto tak po pouhých 6 letech na trhu končí bez nástupce.

Obecně vzato máme kombíky rádi, představují způsob, jak dodat vysokou praktickou použitelnost autu, které je pořád relativně malé, lehké, nízké a můžete s ním zacházet klidně jako se sportovním kupé nebo sedanem. Pro nás je to takové antidotum na módu SUV, která jsou v tomto ohledu pravým opakem kombi - nepřináší prakticky žádnou použitelnost navíc výměnou za velké, vysoké a těžké auto, které se vždy bude řídit hůř než srovnatelný vůz menších proporcí.

To samo o sobě ale neznamená, že plesáme nad každým kombíkem, který se objeví. Emotivně může jít o přitažlivé řešení pokaždé, racionálně ale nikoli. A tak jedním z aut, o kterém jsme od začátku měli velké pochybnosti, bylo Porsche Panamera Sport Turismo, tedy historicky první kombík německé značky odvozený od liftbacku stejného jména. První problém už tušíte z předchozí věty, ono jich ale bylo víc.

Předně je třeba říci, že karoserie kombi a prestižní značky nejdou moc dohromady. Jediný, kdo z této kombinace dokázal udělat „téma”, je historicky jen Audi, které definovalo své sportovní modely RS primárně jako kombíky či vozy jiné praktické koncepce. Byly a jsou „cool”, současně je ale třeba se ptát, zda to od čtyř kruhů nebyla tak trochu z nouze ctnost. Faktem je, že podobná Audi přišla na trh dost pozdě - až v momentě, kdy zejména kupé a sedany BMW M byly slavnými vozy, podobně stejná auta od AMG. Audi se tak chtělo odlišit, vytáhlo s Avanty a uspělo, zůstane ale navždy nezodpovězenou otázkou, zda by nebylo ještě úspěšnější, kdyby o dekádu dvě dříve postavilo image písmen RS okolo sedanů a kupé jako všichni ostatní.

Prakticky kdokoli jiný z prestižních výrobců totiž s ostrými kombíky pohořel či nijak zvlášť nebodoval. BMW M se spálilo několikrát a byť současná M3 Touring vypadá jako úspěch, otázkou je, zda neskončí jako elektromobily. A po uspokojení hrstky nadšenců nebude marně vyhlížet další kupce. U kombíků se drží i AMG Mercedesu, je ale otázkou, zda jsou to takové pecky, nebo se tyto verze prostě „nějak prodávají” a Mercedes se nechce zbytečně připravovat o malou část jejich věrné klientely. Jedno je ale jisté - v nabídce Porsche nezafungovala tato auta ani tak, aby mohla dál existovat.

Porsche je zkrátka další značkou, kterou si s kombíky nespojíte. Možná udělalo tu „chybu”, že svou nabídku praktických aut dávno postavilo kolem SUV, v roce 2017 každopádně zkusilo z druhé generace Panamery udělat také kombík. Bylo to riskantní nejen proto, že spojení prestižní značky a chalupářské image kombíků nejde moc dohromady, problém byl i ve výše naznačeném. Tedy v tom, že Panamera je liftback, a tak je už v základním provedení velmi praktická. Co k tomu přidá kombík, který je navíc pojat velmi stylově? Skoro nic, byla to spíše záležitost image a zákazníky zjevně neohromila.

Věříme, že Panamera Sport Turismo, jak si auto říkalo a říká, má své věrné kupce, je jich ale jen hrstka. Automobilka při premiéře nové Panamery, o které už byla řeč (a k níž se ještě vrátíme), uvedla, že zájem o kombík byl příliš malý, vůz si nekupovalo ani 10 procent zákazníků, navíc byl alespoň okrajově žádaný jen v Evropě. A tak se s novou generací nevrátí. „V Číně a USA - našich hlavních trzích v segmentu D - hraje Sport Turismo jen vedlejší roli. Z toho důvodu jsme se rozhodli tuto modelovou variantu s uvedením nové generace ukončit,” říká Porsche.

Se Sport Turismem je tedy amen a máme pocit, že to je racionálně správné rozhodnutí - fakticky nic neřešící stylový kombík pro pár Evropanů byl i v nabídce této značky zbytečným luxusem, liftback zastane prakticky vše. Navíc je třeba dodat, že autu chyběla jakási příchuť výjimečnosti srovnatelná s image Audi RS - kombík jste mohli mít ve stejných verzích jako liftback, nebyl to striktně sportovní vůz. Pokud je vám přesto sympatický, na trhu ojetin si půjde ještě chvíli vybírat ze slušné řádky sotva použitých aut.

Panamera Sport Turismo se nesetkala s úspěchem, a tak končí. I když s ní jezdit třeba šéf Lamborghini Stephan Winkelmann. Foto: Porsche



Nová generace Panamery bude k dispozici už jen jako liftback. Foto: Porsche

