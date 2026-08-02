Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy

Od základní verze jakéhokoli auta nikdy nečekáte zázraky, ale tohle za tolik peněz? Pořád se bavíme o kompaktním SUV s technikou na hranici použitelnosti pro cokoli jiného než příměstský provoz. Ve stínu bující čínské konkurence je něco takového stěží přijatelné.

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Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy

včera | Petr Miler

Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy

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Foto: Mercedes-Benz

Od základní verze jakéhokoli auta nikdy nečekáte zázraky, ale tohle za tolik peněz? Pořád se bavíme o kompaktním SUV s technikou na hranici použitelnosti pro cokoli jiného než příměstský provoz. Ve stínu bující čínské konkurence je něco takového stěží přijatelné.

Mercedes tento týden ukázal novou generaci klíčového modelu GLA a už při úniku prvních fotek jsme ji označili za pozitivní překvapení. Oficiální odhalení na našem pohledu nic nezměnilo, bylo ale nutné zasadit jej do správného kontextu - nové GLA rozhodně nepůsobí jako výhra, jen to s ním zkrátka není až tak špatné, jak to s novými Mercedesy v poslední době bývá. K novince, nad kterou by šlo jenom smeknout klobouk, má ale vůz pořád sakra daleko.

Design zkrátka jen není až tak kontroverzní a technika nejde jedinou cestou, ale jinak? Pořád je tu podivná příď se svítící maskou, nejlepším i nejhorším spalovacím motorem je čínská jedna-pětka a interiér? To už je tradiční tragédie nejnovějších „merklů”, jejichž autoři s oblibou říkají, že na displejích není nic luxusního, a pak vnitřky novinek zaplaví displeji. Všechno problematické pak jen vyniká na základním provedení, které si nyní můžeme ukázat i s českou cenou. Tohle už výhra není ani v nejmenším.

Na oficiálních fotkách jsme samozřejmě viděli verze nejvýše postavených verzí, ale kdo si takové koupí? Nula lidí to nebude, zrovna u modelu jako GLA ale opravdu nelze čekat, že lidé v jakkoli větším počtu vysází na dřevo jako nic statisíce za pár doplňků, které auto posílají do vyšších sfér. Obvyklejší budou varianty blízké té základní a ta úplně základní je ztělesněním termínu „naleštěná bída”. Byli bychom sami rádi, kdybychom přeháněli, ale nepřeháníme.

Jak už padlo v předchozím článku, do prodeje tohle auto vstupuje v prvé řadě jen jako elektromobil, protože v této verzi ho v Česku koupí zlomek lidí. Jaký to dává smysl? No žádný, ale když průmyslovou výrobou konáte dobro a neděláte nějaký hloupý byznys, tak na penězích přece nezáleží, ne? To by tedy mohl Mercedes konat dobro i tím, že auto nabídne levně, protože pak by ho i někdo koupil, zase tak „hodnotově” ale ke svému podnikání nepřistupuje. Výsledkem tedy je, že nové GLA je v základu technicky problematické, od pohledu ošizené, a přesto drahé jako čert.

Už zvenčí je šizení zjevné - v základu bez příplatku nedostanete nic než černý lak a černá nebo černo-stříbrná kola, všechno ostatní je za příplatek. Dokonce i jindy základní bílá barva tady stojí 8 tisícovek, dokonce i šupácká 18" kola s kryty jsou za 4 tisíce. Chtějte „metlu” a dostanete metlou - každá rána za 23 tisíc. Chtějte 19" kola a první normální design je za 29 tisíc. Je to neuvěřitelné, ale už když se rozhodnete mít oholené auto s jiným než ubohým lakem a ubohými koly, přiblížíte se sami řadám ubožáků výdajem přes 51 tisíc korun navíc. A to se pořád nevyhnete základnímu provedení zevnějšku jako takového, za 0 Kč je jen Linie Bída, tedy pardon, Linie Style. Chtějte Linii AMG a je to za 70 tisíc.

Ať už ale se zevnějškem uděláte cokoli, v interiéru vám zůstane jen to nejnuznější, co můžete mít. A Mercedes už si chvíli dává záležet na tom, aby bylo vidět, jak moc jste šetřili. Základní provedení interiéru je tak opravdu laciné, až to bolí - je to jeden velký laciný plast doplněný o něco jako 1,5 nejmenšího displeje, jaký šel rozumně použít. Dostanete také základní volant, který vydá jako by byl z gumy (ale ne, je to syntetická kůže Artyčok, tedy pardon, Artico), a samozřejmě látková sedadla a to nejnuznější provedení plastových částí, jaké Mercedes našel. Chtějte jen lepší, beztak lacině působící displeje, a je to za 29 730 Kč. Head up displej je skoro za 23 tisíc, kožené čalounění za 40 tisíc a nemyslete si, že když je tu všechno digitální, je rovnou digitální, tedy automatická klimatizace. Není, je manuální, automatickou se stane za 15,5 „hadru”, kterým vám otírají orosené čelo.

Dobře, tak přidáte pár set tisíc za výbavu, je to Němec. Souhlas, ale na co to vlastně všechno navěsíte? A za kolik? Na základní verzi C 200 s baterií o kapacitě pouhých 58 kWh. To je trestná baterie, ekvivalent asi 15 litrů paliva, tak šťastnou cestu. Z Průhonic do Prahy to bude stačit, z Jihlavy do matky všech měst a zpět už bychom to radši nepokoušeli. A za méně než 1 131 350 Kč vám nic ze zmíněného Mercedes nedodá, to je absolutně základní cena auta.

Není to trochu málo za trochu moc? Až se bude příště Mercedes ptát, kde jsou jeho zákazníci a peníze, tohle bude slušné vodítko ke správné odpovědi...


Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 1 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 01Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 2 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 02
Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 3 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 03Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 4 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 04Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 5 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 05Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 6 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 06Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 7 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 07Jediný lak, obří kus laciného plastu uvnitř, „gumový” volant. Nový Mercedes GLA v základu za 1,1 milionu Kč je ztělesnění naleštěné bídy - 8 - Mercedes GLA 200 electric 2026 zaklad 08
No není to krasavec? A jen za 1,1 milionu korun „bez baterky”, to se vyplatí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Miler

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