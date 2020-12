Nový VW neobvykle udělaný ze Škody se začal prodávat i ve sportovní verzi, nestojí moc

Petr Miler

Na to, co nabízí stojí opravdu hodně málo, je ale třeba přijmout, že původně to právě kvůli ceně Volkswagen až tak není. Jde o nový VW Polo Sedan, který vznikl ze Škody Rapid.