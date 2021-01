Jediný příplatek na nejopulentnější Mercedes dneška stojí víc než celá třída C před 5 hodinami | Petr Miler

Na drahé příplatky u exkluzivních aut už jsme si skoro zvykli, ale Mercedes není zase tak drahá značka, aby bylo možné označit jeden prvek v ceně auta za něco normálního. Přesto ho nabízí.

Je to auto tak přímočaře opulentní, že zvedá obočí i Rusům. Když jej ale slavní rappeři kupují po pěti kusech, svůj účel zřejmě plní. Řeč je o Mercedesu-Maybach GLS, do příchodu stejně vyparáděné třídy S na trh jediný současný vůz Mercedesu honosící se emblémem s velkým písmenem M. A nejdražší sériově vyráběný model třícípé hvězdy dneška.

Skromné auto to tedy není tak nějak z podstaty, čemuž odpovídá i základní cena 4 241 050 Kč. Tu lze pochopitelně zvýšit řadou příplatků a člověk snad ani nečeká, že budou levné. Jak ale upozorňuje Alessandro Renesis z Drive Tribe, cena některých je až komická. Nebo spíše tragikomická, jak se to vezme.

Na první pohled skoro není co vybírat, neboť i když sáhnete po jiném než standardním černém laku, jde o metalízy bez přirážky. Připlácí se jen za červenou a bílou, jde ale o 11 resp. 24 tisíc Kč, což jsou z pohledu kupce auta za 4 miliony peníze tak malé, že je stěží rozezná v drobné změně v uspořádání číslic v koncových částech finální sumy. Pak je tu ale ještě dvoubarevné lakování.

To je pikantní samo o sobě, neboť třeba místo stříbrné můžete sáhnout po stříbrno-stříbrné. Tato volba se v konfigurátoru vizuálně neprojeví prakticky nijak (auto je pořád stříbrné - kdo by to čekal), ale v položce „Kupní cena z výroby” přibude 539 962 Kč. Za to byste mohli mít celou Octavii 1,5 TSI, ale co už, přece jako kupec takové exkluzivity nestrpíte obyčejnou stříbrnou místo stříbrno-stříbrné, že?

Exteriér bychom měli, tedy pokud místo 23" vícepaprskových kol nebudete chtít 23" vícepaprsková kola v trochu jiném provedení, ta vyjdou na 185 130 Kč. Zajímavější věci jsou k mání uvnitř. Kůže nappa je tu tedy standard, však jsme v Maybachu, jiná barva za 11 tisíc znovu stěží dojme. Ale pozor, ještě je tu „Kůže designo nappa Exclusive bílá crystal/šedá pearl” jako jediná alternativa. 416 542 Kč? Sem s ní, v tu chvíli ale přichází překvapení.

Abyste mohli mít tuto skvělou kůži, je třeba si připlatit ještě za dvě jiné věci, které jinak konfigurátor nezmiňuje - „Sadu koženého čalounění designo Exclusive” a „Sadu koženého čalounění designo”. Dá to rozum, protože když chcete „Kůži designo nappa Exclusive”, musíte si nejprve koupit to „designo” a pak „Exclusive”, protože v ceně je jen „nappa”. To máme bratru navíc 185 130 Kč za jedno a 416 542 Kč za druhé. Summa sumárum: 987 360 Kč za jeden prvek, jen jinak barevné čalounění pořád kůží nappa. Tak to se vyplatí, protože kdo by si místo toho koupil celý Mercedes třídy C (začíná na 942 590 Kč)?

Jsme zvyklí na leccos, zejména pak od značek jako Porsche, Bentley nebo Ferrari, které vám vyúčtují 100 tisíc Kč klidně i za to, že čtyři žebírka ventilačního otvoru nebudou černá, ale třeba červená, protože černá je pro chudé. Ovšem, jsou to značky o řád výše, zde máme „jen” Mercedes „jen” za 4 miliony. Přidat do takového auta jen jiný lak, kůži a kola za víc jak třetinu ceny? To nám přijde trochu přehnané, ale lidé asi takové věci kupují, jinak by je Mercedes nenabízel...

Stříbrno-stříbrný lak za půl milionu, jinak vyvedená kola za 200 tisíc a především specifická kůže skoro za milion, i to je Mercedes-Maybach GLS. Foto/Grafika: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz přes Drive Tribe

Petr Miler