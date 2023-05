Jediný sběratel vlastní všechna moderní rekordní Bugatti, jen ta mají hodnotu stovky milionů Kč před 2 hodinami | Petr Prokopec

Když někdo získá do svého vlastnictví byť jen jedno z těchto aut, je to hodné úcty a obdivu, existuje ale člověk, který dal dohromady úplně všechna. A nezůstal jen u nich.

Bugatti představuje ve světě aut naprostý vrchol. Je sice pravdou, že v současné době existují i vozy s lepší akcelerací či vyšší maximálkou, stejně jako auta dražší nebo exkluzivnější. Nicméně stačí jen zmínit název značky z Molsheimu a většině lidí začne létat mráz po zádech a třást se kolena takovým způsobem, že i Pagani či Koenigsegg by mohly závidět. I proto je ostatně pro řadu nadšenců svátkem, když nějaké Bugatti vidí na vlastní oči. Za vlastnictví i nepojízdného exempláře by pak mnozí klidně rozprodali orgány.

Od svého návratu mezi živé v roce 1998 vyrobilo Bugatti okolo tisícovky aut, z čehož 450 kusů připadá na Veyron a 500 na Chiron. Zbytek pak tvoří speciální edice jako Divo, Centodieci či „skalpovaný“ Mistral. Pokud tedy někdo vlastní více aut, lze o něm hovořit jako o naprostém šťastlivci, jehož konto nemůže prakticky nikdy vyschnout. Jedním z takových lidí je majitel sbírky zvané The Singh Collection, která má možná i překvapivě domov v indickém Punjabu.

Vlastník hned několika Bugatti se rozhodl, že se jeho vozy potkají se svým stvořitelem. Neznamená to pochopitelně, že by je poslal do šrotu a na věčnost, místo toho hned pětice aut zamířila do Molsheimu na zámek Chateau St. Jean. Ten byl zakoupen Ettore Bugattim v roce 1928, přičemž zakladatel značky po renovaci na tomto místě vítal své hosty, zákazníky a závodní jezdce. Žádnému návštěvníkovi se nicméně nedostalo té pocty, aby na tomto historickém místě strávil noc.

Co se sbírky indického miliardáře týče, ta je více než působivá. Spadají do ní totiž všechny tři moderní rekordní vozy, a to Veyron Super Sport, Veyron Grand Sport Vitesse a Chiron Super Sport 300+. Právě tato auta na zámek přivábila i testovací jezdce Pierra-Henriho Raphanela a Andyho Wallace. První zmíněný v roce 2010 dosáhl s Veyronem na testovací dráze Ehra-Lessien rychlosti 431,07 km/h. Druhý pak jako první člověk v produkčním voze překonal metu 490 km/h.

Jak Raphanel, tak i Wallace ozdobili příslušné vozy svým podpisem. Totéž pak učinil také firemní designér Achim Ancheidt. Majitel oněch tří aut, které „na place“ ještě doplnily limitované edice Divo a Veyron Pur Sang, pak pro změnu z vděčnosti automobilce zapůjčil speciální lahev šampaňského, která vznikla v jediném kuse. Usazena je ve speciálním karbonovém pouzdru, jehož vzhled byl inspirován zakázkovým La Voiture Noire. I proto se lahev jmenuje La Bouteille Noire.

Na základě těchto indicií se zdá, že majitelem nyní druhého nejdražšího nového auta světa je právě indický miliardář, i když v provozu bylo opakovaně nafoceno ve Švýcarsku s tamní registrací. Ostatně prezident automobilky Christophe Piochon uvedl, že je pro něj velkou ctí přivítat v Mosheimu tak nadšeného sběratele, který soustavně prokazuje svou vášeň pro Bugatti, firemní historii a úspěchy značky. To jsou slova, která hovoří za vše. I když o oficiální potvrzení se stále nejedná.

