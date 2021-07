Jediný šéf automobilky o elektromobilech řekl to, co o nich všichni, ale nikdo o tom nemluví před 6 hodinami | Petr Miler

Elektrická auta nejsou špatná a mohou si docela dobře najít své místo pod sluncem. Jejich potíž je jen v tom, že jednoduše nejsou pro každého a přesto jsou všem nucena. Šéf Alpiny o tom dokáže aspoň otevřeně mluvit.

Pravidelně míváme pocit, že v současném světě není prostor pro konstruktivní debatu skoro o čemkoli. Nevíme, proč vlastně, ale lidé jako by se uzavírali ve svých černobílých ulitách a odmítali přijmout argumenty vedoucí nevyhnutelně k závěru, že realita je vždy poněkud šedá. Buď jste pro očkování, nebo proti němu. Buď odmítáte imigranty, nebo je vítáte. Buď jste pro elektrifikaci automobilové dopravy, nebo ne. A i když náhodou nejste, ostatní vás do toho či onoho tábora zařadí, protože když nejste s nimi, jste přece proti nim.

Jakýkoli extrémní postoj je přitom vždy nesmyslný, neboť v různých případech dávají i k těm samým věcem smysl různé přístupy. My se podržíme posledního zmiňovaného dilematu, v němž býváme označováni za ty, kteří elektrická auta zarytě odmítají. Není a nikdy to nebyla pravda, přistupujeme k věci jako vždy racionálně a jistě připouštíme jejich smysl pro řadu využití. Problém je jen v tom, že EU je diktuje pro každé využití, ona se ale pro každé nehodí. A dokonce při některých nemusí být nejen praktická či ekonomická, ale ani ekologická.

Toto je věc, kterou každý vidí a každý rozumný technik z automobilky (asi 98 % z nich...) řekne mezi čtyřma očima. Bohužel, diktát vede jedním směrem a odporovat mu znamená ztratit přízeň politiků, zbytku vlastní firmy, části veřejnosti... Málokdo to riskuje.

Platí to i o nejvyšších šéfech automobilek, z nichž někteří jsou ochotni alespoň nějak mluvit, už ne ale cokoli dělat. V tomto případě narážíme na Carlose Tavarese, hlavu Stellantisu, který sice už asi třicetkrát řekl, že elektrická auta jsou sice řešením, které světu přinesl politický diktát a nikoli věda, současně ale maluje budoucnost jím řízených značek jen do elektrických barev. Naštěstí je tu ještě jeden šéf, který zachází o poznání dál.

Jde o Andrease Bovensiepena, spoluzakladatele a ředitele Alpiny, malé německé automobilky, která z BMW auta určená pro poněkud náročnější klientelu. Jsou kvalitnější, vybavenější, výkonnější, rychlejší, jde zkrátka o komplexně přepracované vozy blížící se svým pojetím třeba Porsche, ačkoli charakterově hrají na trochu jinou notu. Právě tento člověk nyní v rozhovoru pro Bimmer Today řekl to, co ostatní veřejně neříkají, ač to stejně dobře ví.

Předně konstatuje, že po elektrických Alpinách není „žádná poptávka”. Ani to vlastně nepřekvapí, neboť o elektromobily obecně není zájem a je po o ně tím menší, čím více potřebujete při své jízdě kombinovat výkon a praktickou použitelnost. Jak na to Bovensiepen přišel? Na rozdíl od jiných se zákazníků zeptal.

„Před devíti měsíci jsme uspořádali průzkum mezi zákazníky na téma hybridů a elektromobilů. Naši zákazníci momentálně nepociťují žádný zájem o bateriové modely,” říká šéf Alpiny a dodává důvody: „Zvlášť v Evropě máme klienty, kteří jezdí 30 až 50 tisíc km ročně. Zejména v Německu klienti jezdí rychle a akcelerují ostře. V tu chvíli je pochopitelně dojezd problém, neboť zákazníci používají své Alpiny jako svá první auta, jako 'auta snů pro každý den'.”

Člověk nemusí být genius, aby si dal dvě a dvě dohromady a zjistil, že současné elektromobily, které při takovém využití neujedou kolikrát na jedno nabití ani 100 km, nejsou pro takové využití vhodné. Přesně to je to, o čem je Bovensiepen schopen otevřeně hovořit a co by měli být schopni dále vést v patrnosti i jiní šéfové: Elektromobily jednoduše nejsou pro každého a ať už někdo jezdí rychle, daleko, s těžkým či velkým autem nebo cokoli podobného, potřebuje trochu jiný druh pohonu. S Alpinami se jezdí rychle, daleko a nejlehčí auta to nebývají, takže se pro ně elektrický pohon prostě nehodí.

Toto ale není žádné unikum - auta jako Mercedesy-AMG, Audi RS, BMW M, rozličná SUV, ale i docela obyčejné vozy typu Audi A6, BMW 5, Mercedes E či VW Passat najíždějící klidně přes 100 tisíc km ročně dnes nemohou dost dobře fungovat jako elektrická. Přesto chce většina jejich výrobců přejít na elektrický pohon i s nimi, třebaže nemají a ani nevidí žádné řešení, jak v takovém hávu zopakovat jejich současné vlastnosti, současnou šíři využití.

„Pokud byste přetransformovali charakter osmiválcového auta do bateriového elektromobilu, dojezd by nebyl ani 200 km. Zvlášť když potřebujete jezdit rychle, tohle prostě nefunguje. To je také důvod, proč se záměrně držíme zpět, trh těchto aut není připraven pro naše zákazníky,” říká dále Andreas B.

Může se to někdy změnit? „Naše zdroje jsou omezené. Nejprve tedy musíme stavět auta, která chtějí naši běžní zákazníci. Sledujeme trh a nové technologie, v krátkodobém horizontu ale nelze čekat Alpinu jako elektromobil,” uvádí Bovensiepen s tím, že firma má nastavený individuální cíl snižování emisí CO2 a zatím nemá problém jej plnit.

Uvidíme, jak se bude Bovensiepen tvářit za pár let, s ohledem na to, že ani BMW, bez nějž by Alpiny nemohly existovat, nesází vše na jednu kartu, to může firmě z Buchloe procházet ještě dlouho.

Praktické a velmi výkonné auto bez omezovače rychlosti, to je B3 Touring, jeden ze současných modelů Alpiny. Podle Andrease Bovensiepena jsou tento a další modely ježděné rychle a používané často, a proto se pro elektrifikaci nehodí. Takové vozy bychom přitom našli u každé automobilky, jen v tomto případě o tom ale šéf automobilky mluví, dokonce říká, že mezi zákazníky není o elektromobily žádný zájem. Foto: Alpina

Zdroj: Bimmer Today

Petr Miler