Jediný šéf významné automobilky dál odmítá SUV i elektromobily, argumentuje logicky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

V dnešním automobilovém světě už nenajdete žádného dalšího vrcholného manažera, který by se otevřeně stavěl zády k těmto dvěma typům aut. Mike Flewitt z McLarenu je skutečně poslední, na rozdíl od jiných respektuje přání zákazníků.

Prakticky každá automobilka s oblibou tvrdí, že zákazníci jsou pro ni na prvním místě. Ovšem pokud místo slov dojde na činy, po skutcích není ani vidu, ani slechu. Zejména v posledních letech můžeme hovořit o spoustě věcí, které zákazníci chtějí a nebo nechtějí, automobilky je ale ignorují, neboť v prvé řadě musí vyhovět přání regulátorů. A ty trh nezajímá ani v nejmenším.

Výjimkou je v tomto ohledu McLaren, pro který klientela zůstává vším. I díky tomu má většina zákazníků kontakt na šéfa firmy Mika Flewitta, na něhož se mohou obrátit kdykoliv a s čímkoliv. Jedna věc se nicméně objevuje napříč veškerými konverzacemi. McLaren by neměl vyrábět příliš mnoho aut, aby byla zaručena jeho exkluzivita. A co více, firma by neměla jít ve stopách konkurentů a neměla by tudíž na trh posílat SUV a elektrické modely.

„Je to otázka, kterou dostávám v řadě zemí. Lidé se mě ptají, zda postavíme SUV a zda postavíme elektromobil. Odpovědí je ale jasné ne, nepostavíme,“ uvedl Flewitt v novém rozhovoru. Zároveň dodal, že „vše má racionální opodstatnění. Naše značka je pevně zakotvena ve světě motorsportu, supersportů a řidičských aut. Je ještě příliš brzy na to, abychom mířili do zcela nových oblastí a snažili se vtisknout firemní kredit produktu, který očividně nemá s naší historií nic společného.“

Tato slova jsou více než obdivuhodná, zvláště v dnešní době. Letošní rok byl totiž pro McLaren extrémně náročný, načež by SUV bylo v podstatě nejsnadnějším řešením, jak přijít k penězům. Britové se ale proti vozu se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie staví dlouhodobě. Technický šéf značky Dan Parry-Williams již v roce 2018 prohlásil, že na sportovně užitkových vozech neboli SUV není nic ani sportovního, ani užitkového. A prodejní šéf Jolyon Nash dodal, že by takový vůz ohrozil reputaci firmy.

McLaren tedy nehodlá následovat příkladu Astonu Martin, jenž zatoužil po velmi rychlém vzestupu. Jakkoliv ovšem nyní přichází na trh s modelem DBX, firma takřka zbankrotovala a před koncem ji zachránil jen odkup kontrolního podílu konsorciem vedeným Lawrencem Strollem. To je osud, kterému se Flewitt hodlá vyhnout. „Často si říkám, zda lidé myslí, že jsme konzervativní či naopak ambiciózní. Nicméně my jsme s McLarenem za posledních osm let udělali opravdu hodně věcí.“

Do budoucna pak sice můžeme čekat zvýšení prodejů, ovšem firma i pro příští roky počítá se stropem v podobě pěti tisíc exemplářů. Flewitt totiž nepředpokládá, že by se větší množství dokázalo prodat. Navíc je tu i onen vzkaz od zákazníků, kteří chtějí, aby ona exkluzivita hodlala zachována. A stejně jako si nepřejí zvyšování výroby a příchod SUV, tak jsou i proti ryzímu elektromobilu, neboť takové auto dnes vzhledem k limitům akumulátorů nemůže fungovat tak, jak supersport má. Ani tak ani ten není Flewitta v plánu.

S čím ovšem počítat můžeme, to je hybridizace, která se navíc odehraje v opravdu širokém měřítku. Flewit nepředpokládá, že by se firma po roce 2023 obešla bez hybridní techinky. Šéf McLarenu přiznal, že alternativní pohon byl původně schválen jen proto, aby automobilka vyhověla přísnějším emisním limitům. Nicméně v mezičase se objevily nové technologické možnosti, díky kterým se automobilka rozhodla, že tento pohon dává smysl.

„Povedlo se nám tuto technologii vyvinout tak, abychom byli schopni s její pomocí vyrobit mnohem více vzrušující auto s větší šíří kladů,“ naznačuje Flewitt chystanou budoucnost. Ta se začne formovat již v příštím roce, kdy bude odhalen nový model Artura, jenž počítá se zcela novým šasí a také dvakrát přeplňovaným šestiválcem. Kromě toho má v roce 2025 dorazit nástupce McLarenu P1, jenž taktéž znovu vkročí do hybridních vod.

McLaren počítá s hybridizací, která odstartuje v příštím roce novým modelem Artura, to je ale vše. Elektrický model ani SUV nedorazí, firma je dál odmítá. Foto: McLaren

Zdroj: CAR Magazine

Petr Prokopec