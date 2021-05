Jediný velký šéf, který nehoří pro elektrická auta a odmítá zákazy, doplácí na své postoje před 5 hodinami | Petr Miler

Používat zdravý rozum a toužit po prostě dobrém řešení, se dnes zjevně nevyplácí. Na vlastí kůži to poznává šéf největší světové automobilky, ve výsledku jej to může stát i místo.

Vzhledem k neustále probíhající konsolidaci automobilového průmyslu existuje už jen hrstka opravdu velkých výrobců aut, jejichž šéfové mají ve světě slovo. A většina z nich si nepřekvapivě nekomplikuje život tím, že by kráčeli proti proudu v jakémkoli smyslu této fráze. Jedna velká výjimka mezi nimi ale existuje, neboť nejen svými slovy, ale i činy vede vůbec největšího výrobce automobilů vlastní cestou.

Jde o Akia Toyodu, šéfa Toyoty, který dokola kritizuje snahy nutit elektromobily všude a všem. Proti těmto snahám se staví zcela veřejně a když se podíváte na to, co dnes Toyota nabízí, nejde o planá vyjádření. Japonská značka kráčí docela jinudy než ostatní, preferuje hybridy a vodíkové palivové články před bateriovými elektromobily. A byť ani pro jedno z těchto řešení nehoříme, Toyota i Toyoda dokáží rozumně argumentovat, proč právě tato řešení dávají smysl.

Naposledy se Toyoda nejen jako hlava automobilky založené jeho dědečkem, ale i jako šéf asociace japonských výrobců aut vyjádřil ke snahám Japonska o uhlíkovou neutralitu, které by mohly vést k zákazu aut se spalovacími motory v roce 2035. Něco takového totiž Toyoda dlouhodobě ostře kritizuje: „Co nyní Japonsko potřebuje, je rozšířit paletu možných budoucích technologií. Myslím, že regulace a legislativa by měly přijít teprve poté. Pravidla, která od začátku zakazují benzinová a dieselová auta, paletu těchto možností jen omezí,” řekl doslova před pár dny.

Co k tomu dodat? Amen. Pokud chceme najít to opravdu nejlepší a nejefektivnější řešení, musíme jej hledat, ne říci, že to za 14 let bude to či ono, to je naprosto absurdní. Nejlepší cesta bude výsledek volné soutěže idejí mířící k určitému cíli, nikoli stav úředně stanovený s 14letým předstihem, v tomto Toyota používá pouze zdravý rozum. Přesto se dočkal ostré kritiky a je tragikomické, odkud přichází.

Hned několik významných investorů značky z řad převážně penzijních fondů se nechalo slyšet, že jsou pobouřeni tím, co Toyoda dělá a říká. Jakožto investoři by přitom měli být rádi, že v čele firmy stojí člověk neženoucí se za nějakým přeludem, ale muž beroucí v potaz všechny podstatné okolnosti a snažící se najít racionální řešení, které jako jediné může dlouhodobě fungovat. Když ale šéfovi penzijnímu fondu nejde o ekonomickou efektivitu, nýbrž o onen hon za přeludem, pak to jinak dopadnou nemůže.

„Jsme skutečně znepokojeni tím, že pan Toyoda si neuvědomuje, co je zde v sázce,” říká Jens Munch Holst, generální ředitel dánského fondu AkademikerPension, jednoho z významných akcionářů značky ve zjevné narážce na boj proti klimatickým změnám. I když totiž Toyota jako firma v reakci na dřívější kritiku laxního boje za elektrickou budoucnost přislíbila změnu svých postojů, Toyoda se těch svých dále drží.

AkademikerPension v tom není sám, další čtyři významní akcionáři podobného charakteru jsou s ním na jedné lodi. A protože Toyota je veřejně obchodovanou společností, v níž sám Akio T. má jen relativně malý podíl, může se ve výsledku stát, že bude muset svou pozici opustit - to pokud dostatečnému množství akcionářů přijde důležitější, že nezastává dostatečně pokrokové postoje, i když firmu vede i pandemickými časy s obrovskou grácií a je mnohem úspěšnější než elektromobily posedlý Volkswagen.

Přitom bychom řekli, že pokud je v sázce boj za budoucnost planety, jak Jens Munch Holst naznačuje, bude to právě Toyodou hájené hledání obecně nejlepšího řešení, co nám v tomto boji pomůže zvítězit. Ne přesvědčení pár technicky nenadaných jednotlivců, že ví, co bude nejefektivnějším způsobem pohonu aut za dekádu nebo dekádu a půl.

Toyota rozhodně neodmítá pokrok ani elektrický pohon, však sama prodává Mirai na palivové články. Nechce se jen slepě hnát za jedním cílem, což nám přijde rozumné, přesto to několik významných akcionářů automobilky ostře kritizuje. Foto: Toyota

