Jedna analytická firma za druhou označují Nissan za odpad. Pod šéfem se houpe křeslo, namále má ale celá automobilka | Petr Prokopec

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Japonská automobilka se dostala do spirály problémů, ze které si dost možná sama vůbec nebude schopna pomoci. A protože s ní nikdo nechce nic mít, může se skutečně dostat až do existenčních potíží.

„Máme 12 až 14 měsíců na to, abychom přežili,“ sdělil listu Financial Times na sklonku loňského listopadu jeden z vysoce postavených manažerů Nissanu. Japonská automobilka proto následně začala ještě usilovněji pracovat na možném spojení s Hondou. Další výrobce ze země vycházejícího slunce je ale v o poznání lepší kondici, navíc se mnohé produkty obou značek na trhu překrývají. Spojení pod jedna ochranná křídla, kde by každá strana měla rovný podíl, práva i pravomoci, tak nedávalo smysl.

Vůbec nás tedy nepřekvapilo, když jednání zkrachovala. Pro Nissan je to ale pohroma, neboť od zmiňovaného prohlášení uplynuly tři další měsíce. To znamená, že na svou záchranu má značka už jen 9 až 11 měsíců. Tedy dost možná pouze letošek, který neuzavřou bujaré silvestrovské oslavy, nýbrž vyklízení skříněk a stolů. I proto již renomovaná agentura Moody snížila hodnocení Nissanu na úroveň „odpadu“. Není ale jediná, s obdobným krokem vyrukovala i analytická firma Fitch Ratings.

Nové hodnocení BB+ střídající původní BBB- reflektuje „negativní výhled“ do budoucna, stejně jako „přetrvávající nízký zisk“. Fitch pak ani příliš nevěří tomu, že by se Nissan v dohledné době dokázal zmátořit a postavit na nohy. Jakkoli japonská automobilka oznámila, že po celém světě propustí 9 tisíc zaměstnanců a zredukuje výrobu o 20 procent, což by mělo snížit skladové zásoby a provozní náklady, na obzoru jsou další překážky.

Tou zásadní je uvalení cel na zboží z Mexika, ke kterému Spojené státy mají přikročit 2. dubna. Pro Nissan to znamená, že zdražit bude muset zhruba 300 tisíc aut, která v Mexiku vyrábí a jsou určené právě pro americké zákazníky. S vyšší cenou se ale jejich popularita pochopitelně nezvýší, při zachování podobných cen se cla negativně propíšou do finančních výsledků automobilka. K tomu již pár let dochází v Číně, což je pro Nissan trh, kde dosud prodával zhruba čtvrtinu své globální produkce.

Je tak více sporné, zda se automobilka vrátí na konci fiskálního roku 2026 do ziskových vod, jak Fitch připouští. Spíš než co jiného předpokládáme, že tou dobou bude Nissan v rukou jiné, dost možná čínské automobilky. Stejně jako jej ale může ovládnout i zmiňovaná Honda, která si i přes krach společných jednání nechala otevřená zadní vrátka. Oznámila totiž, že by churavějící automobilku převzala, pokud u toho již nebude její šéf.

Bloomberg tak nyní mluví o odchodu Makoto Uchidy jako o jisté věci, zatímco Reuters zmiňuje, že sice dojde na změny ve vyšším managementu Nissanu, který má opustit řada vedoucích lidí, ovšem šéf značky má zůstat až do konce svého smluvního období, které končí právě příštím rokem. Uchida přitom již uvedl, že by rád odešel až ve chvíli, kdy Nissan vrátí do černých čísel, je ale prý ochoten rezignovat, pokud to firmě pomůže.

Co tedy dodat? Snad už jen letošní lednové prodeje, které jsou nižší v Japonsku, Číně i Evropě. V Severní Americe pak sice došlo na menší vzedmutí, ovšem to propad ve zbytku světa nevykompenzovalo a Nissan si tak globálně připsal další 5,9procentní pád. Situace Nissanu je tedy docela zoufalá. A jsme opravdu zvědavi, v jaké kondici uzavře letošní rok.

Nebýt modelu Qashqai, prodal by u nás Nissan za první letošní měsíc jen 34 aut. Nabídka japonské automobilky je totiž opravdu tragická, načež není překvapivé, že se jí hrozivým způsobem propadá zisk a na záchranu má už jen pár měsíců. Foto: Nissan

Zdroj: Fitch Ratings, Bloomberg, Reuters

