Jedna z mála automobilek přiznala, že elektromobil z jejích zákazníků nikdo nechce, zůstane u spalovacích motorů před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Zenvo Automotive

Co myslíte, že by se dozvěděla Škoda, kdyby se svých zákazníků zeptala na to samé? Velmi pravděpodobně by byla odpověď stejná, nakonec prodeje značky třeba u nás obstarávají elektromobily z 1,3 procenta. Jenže Škoda se neptá, Zenvo se zeptalo.

Minulý týden dánská automobilka Zenvo představila svůj nový model Aurora, jehož název si většina Čechů a vůbec Východoevropanů skoro jistě spojí hlavně s ruským křižníkem, který měl zahájit Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Původní význam tohoto slova je ale pochopitelně jiný, doslova jde o úsvit. V anglicky hovořících zemích se dnes používá nejčastěji pro označení polární záře nebo světelných úkazů, které jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země. A právě na tu vůz skandinávské značky odkazuje.

Aurora má totiž u Zenva otevírat novou éru, jež by měla být mnohem plodnější než uplynulých šestnáct let, která uplynula od založení firmy. Dánové na to mysleli již při vývoji novinky, a proto v případě jejího karbonového monokoku vážícího pouhých 120 kilogramů počítali s daleko širším využitím. Ještě patrnější je ovšem chystaná expanze u 6,6litrového dvanáctiválce, na kterém Zenvo spolupracovalo se společností Mahle. Jednotka je totiž modulární, odvozen z ní tak může být šesti- i osmiválec.

„Tento monokok můžeme použít i pro další projekty, přičemž dalším produktem, který se v nabídce objeví, bude vůz, kterému říkáme juniorský hypersport. Bude tedy menší, kompaktnější a bude také méně stát. Aurora startuje na 66 milionech korun, menší model bude pravděpodobně k dispozici od 40 či 44 milionů korun,“ přiblížil chystanou budoucnost Christian Brandt, šéf designového oddělení značky. Přitom potvrdil, že na vývoji tohoto vozu se již usilovně pracuje. O přesné konstrukci motoru ale zjevně zatím rozhodnuto nebylo.

„Daný agregát byl navržen s ohledem na modularitu. Můžeme mu tedy odebrat pár válců a přijít s osmiválcem, stejně tak můžeme přijít s šestiválcem. Máme zde čtyři turba, přičemž každé plní tři válce. Snadno tedy můžeme přikročit ke zmenšení jednotky a představit dvakrát přeplňovanou verzi se šesti válci,“ dodal Brandt. Je tedy možné, že by automobilka přišla i s vozem bez jakéhokoli spalovacího motoru?

Jedním slovem ne. Ačkoli je Aurora plug-in hybrid schopný zvládnout 35 km čistě na elektřinu, ryze elektrický vůz Dánové odmítají. Důvod? Nikdo o něj nestojí. „Známe naše klienty, mluvili jsme s nimi už během vývoje, právě proto nabízíme V12. Nikdo totiž nechtěl šestiválec či osmiválec, stejně jako elektrický pohon. Elektromobil opravdu nechtěl vůbec nikdo,“ zmínil dále designový šéf značky. Zenvo tedy nehodlá ani přemýšlet o tom, že by kráčelo stejnou cestou jako třeba Rimac Nevera. Jedním z důvodů je hmotnost, která by zamířila až příliš vysoko. Aurora i s dvanáctiválcem váží jen 1 450 kg, navíc v těžší silniční verzi, Rimac váží skoro o tunu víc. A není o tolik silnější.

Brandtova slova lze vnímat jako balzám na duši, i v Evropě se zjevně stále nachází automobilky, pro které je klient pořád na prvním místě. Bohužel, drtivá většina lidí na modely Zenva nikdy nedosáhne. Nezbyde jim tedy nic jiného, než zůstat u spalovacích ojetin. To bude problém pro výrobce cílící na elektromobilitu, litovat je nicméně nemůžeme. Příležitost kráčet dál cestou zdravého rozumu měli, bohužel ji nevyužili. Nyní tak budou za svou servilitu směrem k Bruselu platit, EU se na žádné kompromisy zjevně přistupovat nechce.

Aurora se dočká sourozenců od Zenva, kteří budou používat její monokok a také pohonné ústrojí. To bude moci být jak dvanáctiválcové, tak i šesti- nebo osmiválcové, nikdy však elektrické. Foto: Zenvo

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

