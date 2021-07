Jedna z největších automobilek odhalila plány za 770 miliard, mají neuvěřitelně hloupé slogany před 4 hodinami | Petr Prokopec

Když už někdo vezme tak ohromný balík peněz a nacpe je do něčeho, čemu sám nevěří, mohl by to aspoň podpořit dobrým marketingem. Nestalo se, laciné a patetické slogany slavných značek mohou jen odradit.

Při pohledu na plány některých automobilek nevíme, zda se dříve smát či plakat. Připomínají totiž politické strategie, které nemají reálný základ a slouží víceméně jen k balamutění voličů a prodloužení „pobytu u korýtka“. V tomto ohledu se ostatně stačí jen rozhlédnout kolem sebe - v Česku se totiž pozvolna začínají hrotit volební kampaně, v nichž ta či ona strana slibují ještě zářnější budoucnost, než jaká je vůbec možná. To ale ve výsledku nepřekvapí, neboť málokoho dostanou do sněmovny slova o nezbytném utahování opasků, které s ohledem na bobtnající státní dluh jednou musí přijít.

Politiku nicméně nechme stranou, soustředit se budeme pouze na automobilovou branži. Jakkoliv se vám nejspíše bude zdát, že se i nadále pohybujeme v témže kabaretu. Koncern Stellantis totiž oznámil, že do roku 2025 napěchuje přes 30 miliard Eur (cca 773 miliard Kč) do elektromobility, aby urychlil její příchod a zároveň souběžně s tím vybudoval i novou softwarovou architekturu. Jedna z největších automobilek světa přitom doufá, že elektrický pohon díky tomu bude mít do roku 2030 na registracích v Evropě 70procentní podíl (místo současných 14 %) a ve Státech 40procentní (místo 4 %).

Připomeňme, že se jedná o firmu řízenou člověkem, který elektrické mobilitě sám moc nevěří. Teprve před pár týdny připomněl, že nejde o řešení vyžádané vědou ani zákazníky, které je čistě politickým diktátem: „Nikdo by neměl zapomenout, odkud toto rozhodnutí přišlo - není to od automobilového průmyslu. Vlády tančí na hraně veřejného mínění, proč ne, ale měly by chápat analýzu celého životního cyklu auta - ne jen emisí z výfuků, to není to samé,” uvedl nedávno šéf Stellantisu.

Přesto nyní tatáž firma přichází s plány, které mají elektrifikovat všech 14 jejích značek. Ty čeká značná unifikace - k dispozici totiž budou mít čtyři platformy (STLA Small, STLA Medium, STLA Large a STLA Frame), s nimiž bude možné svázat tři pohonné moduly a standardizované pakety baterií. Ty pak mají umožnit 500- až 800kilometrový dojezd, stejně jako s nimi bude spojené rychlodobíjení tempem „32 km za minutu”, což je nesmyslný a nicneříkající údaj - baterie malého Fiatu i obřího Ramu se budou dobíjet stejně rychle, ale 32 km na stejné množství energie v obou vozech neujedete. Stellantis navíc pracuje na nových bateriích, jenž se mají obejít bez niklu a kobaltu, stejně jako na těch s tuhým elektrolytem. První zmíněné mají dorazit na trh v roce 2024, druhé pak o dvě léta později.

Kromě toho koncern plánuje, že vývoj baterií doplní i jejich výrobou v pěti gigatovárnách, což by mělo do roku 2024 srazit cenu paketů o 40 procent a následně do roku 2030 o dalších 20 procent. Elektrická auta by se tak měla stát dostupná komukoliv a kdekkoliv. A nikoliv jen ta osobní, Stellantis mluví o alternativním pohonu také u užitkových vozů a náklaďáků. V jejich případě ale počítá spíše s vodíkovou technologií a palivovými články. V podstatě zde tak máme naprosto stejný směr, jakým dnes míří pomalu každá automobilka, a vlastně i pomalu identické plány.

Právě z těchto důvodů je otázkou, zda koncern Stellantis i navzdory nemalé investici dosáhne svého. Zvláště když své plány doprovodil slogany, kterými asi žádného nového zákazníka nezaháčkuje. Ostatně posuďte sami - tam, kde třeba takové Audi používá Vorsprung durch technik, což se již stalo legendárním marketingovým počinem, tam Alfa Romeo vyrukuje se slovy „From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo“. Neboli „Od roku 2024 se Alfa stane Alfou e-Romeo“.

Něco tak nepřitažlivého jsme již dlouho neslyšeli, jakkoliv je třeba zmínit, že italská automobilka má v tomto ohledu konkurenci ve vlastních koncernových řadách. Lancia je totiž nově popisována jako Nejelegantnější cesta, jak ochránit planetu (The Most Elegant Way to Protect the Planet), zatímco u Fiatu je to zelená jen v té chvíli, když je zelená pro každého (It's Only Green When It's Green for All). A u Opelu je zelená skvělá (Green is the New Cool). A takový Abarth by chtěl rozpalovat lidi, nikoliv planetu (Heating Up People, But Not the Planet). To jsou neuvěřitelně patetické, laciné a přímočaré fráze - pokud Stellantis nacpal do nových plánů 770 miliard, na marketing vyhradit tak 770 Kč.

Na každý pád tu máme opravdu odvážné plány, jenž ovšem doprovází taková marketingová strategie, že úspěch je snad již předem vyloučen. Skoro je tak na místě se ptát, zda s ní koncern Stellantis nepřišel jen na oko. Jak jsme již zmínili, šéf firmy Tavares je dlouhodobě spíše kritikem elektromobility, kterou považuje jen za politický nástroj, a tak se nám skoro nechce věřit, že by ten samý člověk položil celou firmu na oltář takovým záměrům nijak nekorespondujícím s poptávkou či technickou legitimitou.

Koncern Stellantis investuje v příštích pár letech zhruba 773 miliard do elektromobility, přičemž cílem je nejen navýšení prodejů, ale také snížení cen alternativního pohonu. Něco takového ale není příliš reálné ani ve chvíli, kdy se jedná o 14 značek a s laciným marketingem za zády teprve ne. Grafika: Stellantis

