Jedna z největších automobilek už počítá s tím, že lidé budou ojetá auta kupovat jen víc a víc

Nevěřte manažerům automobilek, když tvrdí, že nová elektrická auta si koupí všichni ti, kteří dnes jezdí spalovacími vozy. Jejich slova jsou jedna věc, činy svědčí o něčem docela jiném.

Na sklonku loňského roku koncern Stellantis oznámil, že by do konce dekády rád dosáhl dodatečných příjmů ve výši téměř 500 miliard korun ročně. Stát za tím mají softwarové aplikace a různé programy předplatného, po nichž zjevně lidé budou sahat častěji než po houskách v krámě. Aby ovšem daná mise skončila úspěchem, je třeba navýšit počet tzv. chytrých aut, tedy takových, která jsou prošpikovaná moderními technologiemi, ze současných 12 milionů na trojnásobek.

Pokud si uvědomíme, že Stellantis loni jako jedna z největších automobilek světa prodal 6 198 880 nových vozů, pak minimálně ta část mise, která se týká registrací, není nereálná. Na druhou stranu koncern počítá s tím, že všechny pod něj spadající značky co nejdříve najedou na ryzí elektromobilitu. V takový moment se ovšem daný cíl poněkud vzdaluje, neboť na elektrifikované vozy připadlo loni pouze něco přes 388 tisíc registrací. Je tedy vskutku otázkou, nakolik reálná je mise týkající se oněch dodatečných příjmů.

Aktuálně spuštěný program CPO Go ostatně naznačuje, že ani sám koncern v žárnou budoucnost své elektrické nabídky velkou důvěru nemá. Jedná se totiž o program prodeje certifikovaných ojetin (tedy takových vozů, které firemní technici prověří, případně opraví a u nichž automobilka bude garantovat jistou úroveň kvality) starých až 10 let. Pracovat u podobných certifikovaných ojetin s takovým stářím je velmi neobvyklé - například u nás nejrozšířenější program koncernu VW kryje naplno auta stará nanejvýš dva roky, s širokou zárukou lze počítat ještě u starých starých do pěti let, k desetiletým vozům už nedostanete nic. U Stellantisu ano a stěží by k tomu kdy přistoupil, kdyby si byl jist tím, že nových aut bude prodávat pořád stejně a osloví jimi všechny dřívější kupce.

Detaily programu jsou zajímavé i z jiného úhlu pohledu. Lidé si totiž budou moci koupit vozy značek Chrysler, Dodge, Jeep, Ram či Fiat, která jsou maximálně deset let stará. To znamená, že půjde o exempláře, které byly vyrobeny dávno předtím, než koncern Stellantis vůbec vznikl. A co víc, dokonce ještě předtím, než vůbec byla zformována skupina Fiat Chrysler Automobiles. Nové impérium bylo totiž zformováno 16. ledna 2021, to předchozí pak 12. října 2014.

Nájezd se přitom u nabízených aut má pohybovat mezi 75 a 120 tisíci mílemi (zhruba 121 až 193 tisíc km), přičemž Stellantis na ty prodané poskytne záruku tři měsíce či tři tisíce mil (4 830 km), dle toho, co přijde dříve. Noví majitelé budou moci dále počítat s historií proklepnout firmou Carfax a tříměsíčním zkušebním předplatným funkcí SiriusXM Guardian a Satellite Radio. Zdarma pak dostanou i případný odtah nebo slevu na zapůjčení náhradního vozu.

To vše zní poměrně lákavě, zvláště když certifikovanou ojetinou se může stát jen takový vůz, který projde 125bodovou inspekcí. Případné opravy navíc mají probíhat jen za pomoci originálních dílů. Nebylo by tak vlastně vůbec překvapivé, kdyby program měl nakonec větší úspěch než nabídka nových vozů. Na rozdíl od nich si totiž u ojetin budou moci majitelé vybrat, jaký pohon jim půjde nejlépe k pleti.

