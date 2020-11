Jedna z nejvýznamnějších automobilek se stáhla z boje o funkční autopilot, nejde to před 5 hodinami | Petr Miler

Tzv. autonomní řízení bylo po léta považováno za jasnou budoucnost aut a mohutně do něj investovala většina velkých automobilových firem. Teď jich ale stále více tuto myšlenku opouští, přidal se k nim i Mercedes.

Za sebou máme deset měsíců roku 2020, letopočtu kdysi spojovaného s docela jinými podobami světa, než jak jsme ho znali. Zatím to ale přes neustálý vývoj ve všech oblastech lidské činnosti nevypadá, že by se stalo cokoli převratného, tedy pomineme-li epidemii, kterou svět sto let nezažil. O řízení aut se tak nadále starají lidé, kteří za volantem naneštěstí občas umírají. Výrobci aut i všemožné další firmy přitom v uplynulých deseti letech rády prohlašovaly, že nic takového se již dít nebude a že s letošním rokem nastane v silniční bezpečnosti zlom. Po někdejším nadšení ale přišlo kruté vystřízlivění.

Že to s přechodem na samočinné řízení aut nebude tak jednoduché, jak si výrobci malovali, jsme upozorňovali mnohokrát. Z povolaných hlasů se jako první důrazně ozval Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu, který byl sám odhodlán fungující autonomní řízení vyvinout. Své snahy ale již vzdal s tím, že autopilot úrovně SAE5, který by plně dokázal převzít kontrolu nad vozem a nevyžadoval by nad sebou ani lidský dohled, je minimálně za jeho života nereálnou věcí a dost možná nejen za něj. Svět je totiž příliš chaotický a tak autonomní řízení může zafungovat „jen na dobře značeném úseku vozovky, kde se nic neobvyklého neděje“.

Mohlo by se přitom zdát, že jde pouze o názor jednoho člověka, byť jde o jednoho z předních expertů na IT technologie. Nicméně zpátečku pak začali řadit další. Že skutečné autonomní řízení nelze v dohledné době vyvinout, konstatovalo i Audi a přidala se také Magna, jeden z největších dodavatelů pro automobilový průmysl, který na vývoji těchto řešení spolupracoval s Lyftem. Nejnověji se k nim přidal i Mercedes.

Také ten nás po léta oblažoval koncepty aut schopných zcela autonomní jízdy, třeba studií ESF na fotkách níže. Nyní ale, jistě i pod tlakem složité ekonomické situace, otočil. Němci sice dále budou pracovat na asistenčních systémech umožňujících částečné autonomní řízení nanejvýš úrovně SAE3, ze závodu o auto schopné vyloženě samostatné jízdy se ale podle zjištění německé RND stahují.

„Neúčastníme se závodů, které nelze vyhrát,” řekl podle zdroje mluvčí německé automobilky. Skutečný autopilot je tedy i podle firmy, jejíž zakladatel je vynálezcem automobilu a která po dekády přicházela s většinou klíčových bezpečnostních inovací, nedosažitelným snem. Mercedes proto dodává, že dále nebude aktivní na poli car-sharingu, který by z autonomního řízení mohl být dobře živ a bude se soustředit na ziskovější aktivity.

Úspěchu ve vývoji skutečně autonomního řízení tak dnes z automobilek věří hlavně Tesla, které nic jiného nezbývá, když na tom léta stavěla svou image. Dále mu věří firmy jako Uber, neboť ani těm nic jiného nezbývá - v podstatě na něm stojí jejich obchodní model. A pak jsou tu samostatné projekty jako Waymo spadající pod Google, který si ale se svými finančními možnostmi může dovolit na tomto poli experimentovat i bez jasné vidiny úspěchu.

My jsme byli v této oblasti vždy skeptičtí, neboť silnice jsou ve své současné podobě příliš chaoticky fungujícím místem na to, aby provoz na nich bylo možné zvládnout bez lidské intuice. Třeba se mýlíme, kroky Audi, Magny a nejnověji Mercedesu nás ale utvrzují v tom, že jde přinejmenším o extrémně složitou záležitost, která za současného stavu vývoje nemusí mít řešení.

Mercedes po léta přicházel s koncepty autonomních aut, třeba loni to byla studie ESF. Teď ale říká, že vývoj skutečně autonomně řídícího vozu je boj, který nelze vyhrát a nebude v něm pokračovat. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Redaktions Netzwerk Deutschland

Petr Miler