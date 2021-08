Jedné z nejporuchovějších moderních ojetin se raději vyhněte, ani nízká cena ji nespraví před 3 hodinami | Petr Prokopec

Není mnoho moderně koncipovaných aut, která přišla na trh až v novém miléniu a dnes je šlo koupit už od 15 tisíc korun. Nízká cena zde ale má své opodstatnění, tohle auto popírá zvěsti o kvalitě Japonců.

V roce 2002 přišla na svět třetí generace Nissanu Micra. Oproti svému předchůdci radikálně změnila design, který jí přinesl přezdívku „ocucaný bonbónek“. Tím ovšem nebylo míněno nic hanlivého, místo toho dané spojení věrně vykreslovalo přepracované tvary karoserie. Z daného vzhledu přitom byly unešené hlavně ženy, které se zasadily o stěžejní část prodejů. A je třeba dodat, že jich rozhodně nebylo málo, neboť třeba v letech 2003 a 2004 dosáhla Micra v Evropě historických rekordů.

Jak se ovšem říká, s jídlem roste chuť. Když tedy Nissan začal pracovat na nové generaci, byl zadáním globální vůz, který osloví jak ženy, tak i muže. Proto Micra znovu zásadně změnila kabát a přišla s poněkud maskulinnějším vzhledem. Kromě toho se natáhla do délky na 3,78 metru a její zavazadlový prostor vzrostl z 240 na 265 litrů. Publikum však nadšením zrovna nehalekalo, hůře než v letech 2012 až 2014 tak bylo po prodejní stránce pouze loni, kdy udeřila koronavirová pandemie.

Na klesající zájem pak Nissan zareagoval faceliftem, s nímž dorazila i automobilkou dnes hojně používaná čelní maska V-Motion. Nechyběla ovšem ani nová světla, nové nárazníky, nová kapota motoru či nová litá kola. Přepracován pak byl rovněž interiér, zatímco v motorovém prostoru bylo možné přivítat nový 1,2litrový tříválec DIG-S, jenž se kromě 98 koní chlubil průměrnou spotřebou 4,1 l/100 km. Rozhodně tedy nešlo o neviditelnou modernizaci, takový VW by z ní udělal novou generaci.

Je přitom třeba dodat, že zrovna pohonné jednotky jsou slabinou japonského prcka, mimo jiné. V případě těch novějších je třeba se připravit na únik oleje, a to i u nejmladších a prakticky nejetých exemplářů. Navíc ona přeplňovaná jedna-dvojka působí pomaleji, než její výkon naznačuje, ovšem po stránce spotřeby se chová pomalu jako dvousetkoňový sporťák. S dieselovou jedna-pětkou nicméně problémy spojované nejsou, v případě třetí generace je pak doporučována benzinová jedna-čtyřka.

Ještě než se přesuneme k podvozku, je třeba dodat, že 1,2litrové motory mají problémy s rozvody. Kromě toho mohou zpod kapoty vykouknout elektroničtí šotci, zvláště pak senzory hřídele. Zcela spolehlivý ovšem není ani bezklíčový vstup. Není to však nic vedle kritiky, jenž se týká náprav. Defekty se zde objevují jedenáctkrát častěji než u průměru branže, pružiny a tlumiče vám ale již vrásky dělat nebudou. A stejně tak můžete zapomenout i na korozi, a to u obou generací.

Finální stinnou stránkou, a to doslovnou, jsou pak špatná světa, a to nikoliv jen ta čelní, ale v případě třetí generace i ta směrová. Problémů je tedy nespočet, jde o jedno ze statisticky nejméně spolehlivých aut vůbec. V tomto kontextu nepřekvapí tak poměrně nízké ceny, které startují již na 15 000 Kč za pojízdné kusy třetí generace a pod 60 tisíci korunami v případě té čtvrté. Levnější moderní ojetinu abyste pohledali, v případě této je ale skoro jisté, že z bazaru zamíříte rovnou do servisu, abyste následně měli vůbec možnost projít technickou. Pro doporučení zde navzdory nízké ceně není velký prostor.

