Jedné z největších automobilek začíná být koronavirus ukradený, i teď míří k oblakům

/ Foto: Toyota

Kdo by čekal, že velké automobilky zaměřené na mainstreamovou klientelu začnou s letošním podzimem jen počítat ztráty, mýlil by se. Jedna z těch vůbec největších, Toyota, je za říjen o 8 procent nahoře.

Dění v letošním roce přineslo bezprecedentní zásahy do podnikání řady firem, ty automobilové nevyjímaje. Právě naopak jsou to automobilky, které stojí v první linii, pokud dojde na „oběti” nejistoty zákazníků, ať už těch soukromých, nebo firemních. Vyprávět by o tom mohla třeba česká Škoda, která je za první tři letošní kvartály meziročně s prodeji níže o 21 % a na jejím po léta největším trhu, v Číně, se jí nedaří do takové míry (letos -35,8 %), že už snad brzy ani nebude největší.

Ne všichni jsou ale na jedné lodi, jak ukazují výsledky Toyoty za říjen. Čerstvě odhalené detaily o prodejích jedné ze dvou největších automobilek světa ukazují, že ač míří především na zákazníky hlavního proudu, tedy přesně na tu klientelu, která letos trpí nejvíce, alespoň za říjen si připsala citelný nárůst odbytu. Přesně 927 623 prodaných aut značek Toyota, Lexus, Daihatsu a Hino znamená meziroční změnu o zdravých 8 %, za nastalé situace skoro zázrak.

Toyota tak momentálně paradoxně profituje hlavně z toho, že v Evropě dlouhodobě příliš neznamená. Zdejší trh dál padá, prodejům v Číně (přes pokračující mizérii Škody) se ale daří a ani situace ve Spojených státech není špatná. Z říše středu tak Japonci dokonce hlásí meziroční nárůst prodejů o 33 %, a to hlavně díky Toyotám Corolla a Levin a Lexusům, které jsou za velkou zdí stále populárnější.

Pozitivní výsledky přichází i z Ruska, které - když už jsme se dvakrát otřeli o Škodu - je jediným velkým trhem světa, kde česká značka roste. Japonci hlásí za říjen sice jen 2 procenta v plusu, ale i to se počítá, zvlášť na evropské poměry. Bestsellery jsou v tomto případě RAV4 a Camry.

Výsledky za celý letošní rok nejsou zase tak pozitivní, meziroční propad o 14,6 % za deset měsíců je pořád velký. Je to ale o dost méně než u Volkswagenu a trend je nyní pozitivní, a zdá se tedy, že Toyota se letos vrátí na pozici světové automobilové jedničky. Ostatně, VW více závislý na Evropě a Německu nemůže do konce roku počítat s ničím kloudným, zatímco Toyota ano. Ještě po srpnu byla její celková bilance za letošní rok na -17 %.

Nová Toyota Mirai asi prodeje japonské značky nespasí, i z jejích fotek a vůbec samotné existence je ale patrné, že japonská značka hledí do budoucna s optimismem. Na rozdíl od mnoha jiných výrobců má důvod. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

