Továrně na stále větší propadák Fordu hrozí uzavření, padáka má dostat přes 6 tisíc lidí

Modrý ovál už léta masivně ztrácí a je s podivem, že se to dosud obešlo bez dramatické eliminace výrobních kapacit. Už to tak být nemá. „Továrně na Focus” prý zvoní hrana, jasno o její budoucnosti má být ještě letos.

Saarlouis je jedno z těch legračních měst na pomezí Francie a Německa, o kterých bez dobré znalosti zeměpisu nevíte, kam patří. Ačkoli má zřetelně francouzské jméno, leží v Německu, zatímco třeba Strasbourg nebo Hambach najdeme přes německá jména ve Francii. Místním ale zrovna teď do smíchu není, protože pro město klíčová fabrika se postupně stává stále větším trápením a je jen pravděpodobnější, že naprostou většinu jejích zaměstnanců čeká výpověď.

Jde o jeden ze 70 závodů Fordu, který patří mezi jeho největší vůbec. Vyrábí v něm Focus, což byl jeden z jeho nejprodávanějších modelů, v posledních letech ale vyklízí pole rychlostí páry nad hrncem. Loni si tento model našel v Evropě jen 101 tisíc kupců, což je bez přehánění brutální výsledek. Jde o méně jak pětinu prodejů realizovaných ještě v roce 2002, méně jak čtvrtinu obytu spojeného s rokem 2007 a méně jak polovinu prodejů z roku 2019. Tomu se říká totální ústup ze slávy.

Je jasné, že je dále neudržitelné provozovat pro takový odbyt tak velkou továrnu - nic jiného se v Saarlouis nevyrábí. Řešením je tedy buď na tomto místě vyrábět ještě něco jiného (na úkor jiné fabriky, pochopitelně), nebo naopak výrobu ze Saarlouis přesunout jinam a tamní továrnu zavřít. Podle dostupných informací je v tuto chvíli nejpravděpodobnější právě takový scénář.

Ford ostatně patří mezi automobilky, které z vysoka kašlou na to, co zákazníci chtějí nebo ne a bojují o nařízení prodejů elektrických aut, do nichž masivně investují přes mizivou poptávku. Americká automobilka se tak rozdělila na dvě divize, kdy jedna se stará o postupně vyřazovaná spalovací auta a druhá o brzy jediná nabízená elektrická. Továrna v Saarlouis je spojována s výrobou pouze spalovacích vozů, a i proto jí nemá svítit slunce nad hlavou.

Dodejme, že Ford přes výše popsané, masivní propady prodejů dále klesá a za letošní první kvartál oslovil pouhých 21 084 kupců, tedy ještě o 24 % méně než loni. A v dubnu se bilance dále zhoršovala, takže meziročně je už na -28 %. Rozhodnutí o budoucnosti aktivit Fordu Saarlouis je očekáváno do konce měsíce a ve stínu zmíněného lze předpokládat, že kladné nebude. V továrně je v tuto chvíli podle údajů automobilky zaměstnáno 6 190 lidí, kteří by z valné většiny skončili jako dále nepotřební. S ohledem na vývoj celého odvětví se nezdá být pravděpodobné, že o něčem takovém slyšíme naposledy.

V Saarlouis stojí jedna z velkých fabrik Fordu, pohledem počtu zaměstnanců a možností výroby jedna z největších vůbec. Podle dostupných informací má na kahánku, do elektrické budoucnosti Fordu nezapadá, do jeho neúspěšné přítomnosti ohledně také ne. Foto: Ford

