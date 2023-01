Jedním z nejprodávanějších aut světa je u nás neznámý model značky, která tu přišla téměř o všechno před 5 hodinami | Petr Miler

Pro nezaujatého pozorovatele musí fascinující, jak moc se může lišit situace jedné a té samé značky na různých trzích, které pro ni tak jako tak nejsou domácí. Zatímco v Evropě Nissan jen ztrácí půdu pod nohama a v Česku je zralý na ručník, v Číně si pořád mne ruce.

Doby, kdy byl Nissan jednou z japonských hvězd evropského kontinentu, se zdají být dávno pryč. Stále to není tragédie, loni tu podle dosavadních odhadů prodal okolo 230 tisíc aut, oproti hvězdným obdobím 90. let je to ale o stovky tisíc vozů méně. A i oproti roku 2015 (přes 554 tisíc aut) jde o skoro 60% pokles. Důvodů je více, obrat ale nečekejme. Také Nissan se rozhodl naskočit na elektricko-hybridní vlnu, se kterou může slíznout smetanu na pár předotovaných trzích, minimálně v polovině Evropy ale bude leda dál vyklízet pole. Nakonec jeho nová elektrická Ariya loni oslovila pouhých 3 182 lidí a ani tradiční Leaf s 29 745 prodanými vozy nepředstavuje spásu.

V tomto kontextu je zajímavé, že Nissan není v situaci, kdy by nevěděl kudy kam. To jen v Evropě tak některé jeho kroky působí. V Číně naopak válí a už skoro dekádu prodává okolo 1 milionu aut za rok.

Důvodů je znovu více, tím hlavním je ale brzký vstup na trh pod taktovkou Carlose Ghosna. Byl to on, kdo už v roce 1999 vycítil potenciál tedy prťavého trhu a s Nissanem stál u zrodu tamního automobilového boomu. To samé platí ještě více o Volkswagenu a General Motors, i ty se za velkou zdí uhnízdily brzy. A jistě není náhodou, že právě tyto tři zahraniční značky jsou v Číně dlouhodobě nejúspěšnější.

Jen proto ale o Nissanu a Číně hovořit nechceme, při pročítání nových prodejních statistik asociace CAAM zaujalo nás něco jiného. Na tamním trhu se totiž za loňský rok stal druhým nejprodávanějším autem v zemi jeho model Sylphy. I když čínský trh je obrovský, je také značně roztříštěný, takže i 10 nebo 20 tisíc prodejů za měsíc je na jeden model hodně, druhé zmíněné číslo bezpečně stačí na nejlepší desítku. Sylphy je výš - za loňský rok oslovil 446 492 zákazníků a jen 13 tisíc „neprodaných” aut mu chybělo k tomu, aby porazil úplně všechna domácí i zahraniční SUV, nemluvě o sedanech nebo čemkoli jiném. Současně to stačí na pozici jednoho z nejprodávanějších aut světa, ostatně Sylphy je k mání i v jiných asijských zemích.

Pikantní je, že jde o docela normální auto, které by snadno mohlo bodovat i u nás. Za cenu od 119 000 yuanů, tedy asi 384 tisíc Kč, nabízí 4,6 metru dlouhý sedan s rozvorem 2 712 mm (něco mezi Octavií a Superbem), motorem 1,6 o 136 koních, spotřebě 5,3 litru, automatem a slušné výbavě. Přidejte si slušný design a pohledně vypadající kabinu a nelze se divit, že si pro něj Číňané chodí v hojném počtu.

U nás v této třídě nenabízí Nissan dávno nic a Qashqai 1,3 skoro bez výbavy za cenu od 679 990 Kč (vážně tolik, jakkoli neuvěřitelně moc to je, verze e-Power startuje dokonce nad milionem) nepřekvapivě netáhne jako dřív. Loni v Česku Nissan prodal pouhých 651 aut, o 53 procent méně než o rok dříve. Ještě v roce 2017 jich bylo přes 6 273, Nissanu uteklo skoro 90 procent kupců. Co dodat... Ale chápeme, Japonci by jistě řekli, že tady píská EU a oni podle ní skáčou. Kam, to už si domyslete sami.

Věřte nebo ne, ale tohle bylo loni druhé nejprodávanější auto v Číně a jedno z nejprodávanějších aut světa. Nissan Sylphy, obyčejný velký sedan s normálním motorem za pěknou cenu. Nic takového u nás od stejné značky nedostanete. Foto: Nissan

