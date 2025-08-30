Jedním z největších hitů VW je dnes vybavené auto velikosti Passatu prodávané levněji než nejoholenější Škoda Octavia
Petr ProkopecKdyž vstoupíte na web Volkswagenu v jakékoli civilizovanější zemi, začnou na vás ve velkém vyskakovat modely ID jako ten nejvýznamnější artikl z nabídky. Člověk by čekal, že se prodávají jako housky na krámě, ale není tomu tak, dokonce ani v Číně. I tam mohutně vládne upozaďovaná „klasika”.
30.8.2025 | Petr Prokopec
Pokud dnes v Evropě zatoužíte po aktuálním Volkswagenu Passat, můžete si pořídit už jen kombík. Ten startuje na 869 900 Kč, za které dostáváte jedna-pětku posílající na přední nápravu 150 koní, 16palcová litá kola či 10,25palcový přístrojový štít, 12,9palcovou obrazovku multimédií a dvouzónovou klimatizaci. Není to zrovna hodně za málo, pokud budete chtít aspoň trochu vyšší výbavu Passat a 122koňový diesel, jste na 1 065 900 Kč, jakýsi standard v podobě provedení Business s motorem 2,0 TDI o 150 koních pak začíná na 1 219 900 Kč. Rozmáchněte se po konfigurátoru a jste na 1,6 milionu jako nic.
Možná to není tak moc vedle toho, za kolik VW nabízí jiné typy aut u nás, rozhodně je to ale hodně vedle toho, za kolik nabízí stejné typy aut jinde. Už loni totiž přišel s novým Passatem sedan, dokonce ve dvou verzích, v Evropě se však neprodává ani jedna. Vyhrazené jsou Číně, kde si klientela může zvolit buď Passat Pro, který vzniká ve spolupráci se značkou SAIC a vypadá podobně jako evropské provedení, či provedení zvané Magotan, pod nímž je kromě VW podepsána také automobilka FAW.
Tento model se dočkal nově pojatých čelních partií, díky kterým jeho délka narostla bez 10 milimetrů na pět metrů a autu docela sluší. Ve srovnání s předchozí generací si tak Magotan polepšil o 124 mm, stejně jako je zároveň o 22 mm širší a o 8 mm vyšší. Rozvor 2 871 mm je však stejný, s jakým je spojen Passat Pro i evropské provedení a nijak se neliší od předchozího provedení. To ovšem ještě bylo spojeno s přeplňovanou jedna-čtyřkou, zatímco stávající sedan již přepřáhl na jedna-pětku. A protože výkon povyskočil ze 150 na 160 koní, není již tato základní verze nabízena pod označením 280 TSI, nýbrž jako Magotan 300 TSI.
Vrcholná úroveň 380 TSI ale již žádnými změnami neprošla, stále jde totiž o dvoulitr naladěný na 220 koní. Oba motory jsou standardně spojeny se sedmistupňovým automatem a pohonem předních kol, žádné další volby neexistují. Pro Číňany totiž pohon 4x4 není tak důležitý, stejně jako neinklinují k manuálům. I proto ostatně stejnou koncepci zastává také Passat Pro, u kterého je však stále používán 1,4litrový motor, přičemž dvoulitr lze objednat i ve slabší 186koňové verzi.
Zůstaňme ale u Magotanu, který pro rok 2025 prošel největšími změnami. Zvenčí tu máme upravenou optiku předních světel a modifikovanou masku chladiče, uvnitř byla rozšířena standardní výbava, a to o detekci dopravního značení a bezklíčové odemykání. Mimo to v ní nechybí 18palcová litá kola či 15palcový displej multimédií. Číňané tedy dostávají všeho víc, za to ovšem platí daleko míň.
I přes rozšíření výbavy a větší vizuální atraktivitu se totiž Magotan prodává od 179 900 juanů, tedy asi 515 tisíc korun. A i vybavenější dvoulitr stojí méně než 210 tisíc juanů, což je dnes asi 605 tisíc korun. Ani takto velké, vybavené a s dvoulitrem i docela silné auto tedy nestojí tolik, na kolik v Česku přijde základní 115koňová Octavia „NicLine”, za tu dnes musíte dát nejméně 610 tisíc Kč. A za cenu jednoho RS byste Magotany mohli mít hned dva, dokonce ani ne ty základní.
Auto je tak nepřekvapivě velkým prodejním hitem a spolu s dalšími spalovacími modely drží vlastně celý VW nad vodou. Jen letos v červenci si podle dat CAAM našel 18 198 kupců a letos už přes 118 tisíc zákazníků. To je o růst o víc jak 58 procent oproti loňsku. Líp se z nových VW prodává už jen Lavida (24 706 aut za červenec), pokud ale připočteme 16 425 prodejů Passatu Pro, je výsledek zase jiný.
Ptáte se, kde jsou ta skvělá ID? Nejžádanější je dnes ID.4 Crozz s 2 442 červencovými prodeji, ID.3 už je skoro o tisíc prodaných aut níž a žádný další model nedosahuje ani tisícovky měsíčních prodejů - ID.7 coby elektrický Passat zaznamenal 22 prodejů. Tolik pro srovnání měřítek. Ale jasně, budoucnost je... No nebudeme se opakovat, je to pořád stejně absurdní divadlo.
VW Magotan se ukázal v novém pro rok 2025. Je zase o fous atraktivnější a v Číně je to velký prodejní hit. A byl by jím i u nás, kdyby jím být mohl. Foto: Volkswagen
Zdroje: Volkswagen, CAAM
