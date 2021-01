Jedno z nejdražších aut světa je zákazníkům dodáváno vždy lehce ojeté, nestěžuje si nikdo před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Když si koupíte nové auto, dostanete jej obvykle skutečně jako nové, na tachometru mívá nanejvýš jednotky kilometrů z přesunů po fabrice a po kamionech. Koenigsegg Regera má najeto vždy desítky km, během nichž zažije i tvrdou akceleraci z 0 na 300 km/h.

I když jde o auto, které se představilo již v roce 2015 a v roce 2016 se dostalo do rukou prvním lidem mimo fabriku, stále působí jako čerstvá novinka. Ostatně, vyrobeno bude jen v 80 exemplářích a šance, že byste některý z nich potkali naživo mimo prostory výstavišť některých autosalonů se limitně blíží nule.

I když na první pohled příliš nevybočuje z dobových trendů, které stavěly na sportovní piedestal hybridní pohon, je ve srovnání s tzv. „svatou trojicí“ technicky dosti odlišný. Tím hlavním rozdílem je absence klasické převodovky, místo níž Regera používá technologii KDD (Koenigsegg Direct Drive), která ji tak trochu přibližuje k dragsterům.

Funkčnost systému, který musí přenést až 1 500 koní (motory vozu dohromady „složí” až 1 822 koní, ale jejich vrcholy se nescházejí, takže celkový maximální výkon činí „jen” 1 500 koní) a 2 000 Nm točivého momentu, jsme si po teoretické stránce vysvětlili již dříve, ve výsledku se ale stará o maximálně efektivní přenos výkonu na kola. A že toho výkonu je - auto pracuje s až 1 500 koňmi, s nimiž podle Christiana von Koenigsegga dokáže protočit kola i při rychlosti 240 km/h.

Maximální rychlost přes 400 km/h jistě ohromí, Regera ale fascinuje hlavně akcelerací. Je certifikovaná jako nejlépe zrychlující auto svět a ze všech údajů uvedeme jediný - zrychlit z 0 na 400 km/h a pak zase zpomalit na 0 km/h zvládne za bláznivých 31,4 sekundy.

Tohle všechno už víme, i tak dlouho po premiéře se ale o autě pořád můžeme dozvědět něco nového. Přímo automobilka se se startem roku 2021 pochlubila videem mapujícím akceleraci Regery z 0 na 300 km/h. Nuda? V případě Koenigseggu trochu ano, smyslem ale nebylo přiblížit akceleraci vozu, ale to, čím si každé vyrobené auto musí projít před tím, než je předáno zákazníkům.

Švédská automobilka uvedla a později ústy svého mluvčího upřesnila, že si u Regery (a předpokládáme nejen u ní) potrpí na to, na co už všichni masovější výrobci kvůli úspoře nákladů rezignovali. Každý vůz je tedy testován po vyrobení na běžných silnicích i na letišti, kde si v rámci ověření kvality střihne i akceleraci na více jak 300 km/h.

S auty jsou tak najety vždy desítky kilometrů, jejichž smyslem je pochopitelně zjistit, zda je na autě funguje všechno tak, jak má být, protože ani ten nejdůkladnější statický test neodhalí to, co zkušební jízda. Teprve pokud je vše v pořádku, je vůz předán klientovi. Pokud něco v pořádku není, auto se vrací zpět do továrny s cílem vychytat poslední mouchy.

Každý z kupců Regery, která je s cenou startující na více jak 40 milionech Kč jedním z nejdražších aut světa, tak vlastně dostává své auto lehce jeté, neboť na jeho odometru svítí už při předání o mnoho vyšší než obvyklé hodnoty. Podle mluvčího značky si ale zákazníci nestěžují, naopak - jsou rádi, že se nemusí potýkat s dětskými bolístkami, které bývají novým vozům vlastní.

Koenigsegg Regera je exkluzivní auto mezi exkluzivními auty, přesto jej první majitelé dostávají více ojeté než jiná. A vlastně i trochu zhuntované. Automobilka každý vyrobený kus testuje na veřejných silnicích a pak s ním jede přes 300 na letišti, aby si byla jista jeho kvalitou. Foto: Koenigsegg

Zdroj: Koenigsegg

