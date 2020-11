Asi nejdrsnější auto dneška je extrém v každém směru, jen za motor se připlácí 5,6 milionu před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Rezvani Motors

Auto pro megalomany, ničím jiným není tato americká novinka. Má všeho přehršel - šest hnaných kol, až 1 318 koní, zvenčí drsný vzhled a uvnitř hromadu luxusu. To je nové Rezvani Hercules 6x6.

Společnost Rezvani Motors byla založena v roce 2014. Zpočátku se zdálo, že zaměřena bude na vrcholné supesport, což dokládala i firemní prvotina, model Beast, která byla založena na Arielu Atom. K britskému základu přidala karoserii a z 2,5litrové pohonné jednotky od Cosworthu vyždímala 710 koní. Nebylo tedy překvapivé, že při 755kilové hmotnosti vůz dokázal zrychlit z klidu na stovku za 2,5 sekundy.

V roce 2017 kalifornský výrobce vyrukoval s druhým modelem, ten se však oproti prvotině diametrálně lišil. Za názvem Tank se skrývalo extrémní SUV, které za příplatek mohlo být osazeno 6,2litrovým osmiválcem naladěným na 1 000 koní a neprůstřelnou karoserií. Tento model měl mnohem větší ohlas než ten předchozí, mimo jiné se objevil i v posledním díle Mužů v černém a pořídil si jej také herec Jamie Foxx. Rezvani tak rázem mělo jasno o budoucnosti.

Ve výsledku by nás tak vlastně ani nemělo zaskočit, že Američané na této cestě zůstali. Aktuálně si tedy můžeme představit novinku zvanou Hercules 6x6, která byla založena na Jeepu Gladiator. Oproti němu nicméně dostala 2 438 milimetrů dlouhou korbu, pod kterou se nachází čtveřice zadních kol. Součástí úprav je mimo jiné i sofistikovaný systém pohonu všech náprav, kdy si řidič může zvolit, zda bude roztáčena jedna, dvě či všechny tři.

Rezvani novinku v základu nabídne s 3,6litrovým šestiválcem Pentastar o výkonu 289 koní či s třílitrovým dieselem V6, který byl naladěn na 264 koní. To nicméně nejsou zrovna hodnoty, na které jsou fanoušci značky zvyklí, pročež tu máme také možnost dokoupení 6,4litrového agregátu HEMI V8, který již pumpuje 507 koní. A pokud to není málo, Rezvani nabízí také 6,2litrový osmiválec, který běžně pohání Dodge Demon. Nejde však o motor v sériovém stavu.

Pohonná jednotka byla převrtána na sedmilitrový objem a zároveň dostala do vínku nové písty či hřídele. Díky tomu může produkovat neskutečných 1 318 koní a 1 341 Nm točivého momentu. Čekat tak lze působivou dynamiku, konkrétní data ale zatím zveřejněna nebyla. Stejně tak je nicméně nutné počítat s enormní cenou, která známa je. Možná byste si ale měli, pokud stojíte, sednout, neboť šok vlastně přichází již při pohledu na holý základ.

I když nejméně výkonný Hercules nenabídne ani 300 koní, stojí 225 tisíc dolarů (cca 5,04 milionu korun). Pokud ovšem zatoužíte po osmiválci HEMI, musíte k ceně přihodit dalších 40 tisíc dolarů (897 tisícKč). A kdybyste náhodou chtěli firemní vrchol, musíte si připravit ještě dodatečných 249 000 USD (5,58 milionu Kč). Motor tak vlastně stojí více než samotný vůz, přičemž celkově vás takové provedení bude stát neskutečných 474 000 USD (10,62 milionu Kč).

Ani to ale ve výsledku nemusí být konečná, neboť příplatková výbava je daleko širší. Spadají do ní i bronzová kola, jež si můžete prohlédnout na fotografiích a které obouvají 37palcové off-roadové pneumatiky. Dále pak lze zvolit výbavu Military Edition, která mimo jiné počítá se zdravotními baličky první pomoci. Nejde však o pouhou lékárničku, místo toho máte k dispozici i veškerý lékařský materiál pro případy podchlazení apod.

S ohledem na název této edice pak nepřekvapí ani přítomnost neprůstřelné karoserie z kevlaru, neprůstřelných oken a pneumatik. Vůz dostal do vínku i ochranu před minami či elektromagnetickými pulzy, zesílený podvozek, nárazníky schopné prorazit zeď nebo dokonce aktivní ochranu před útočníky v podobě elektřiny proudící do dveřních klik. Cena této verze ovšem startuje na 325 000 USD (7,28 milionu Kč), a to znovu s nejslabšími motory.

Lze už jen dodat, že uvnitř se standardně počítá s multimediálním systémem Alpine s 9palcovým displejem, mimo to ovšem zákazníci mohou sáhnout také po prémiovým koženém čalounění a stropu potaženém Alcantarou. Netřeba dodávat, že tyto prvky dále zvyšují cenu, stejně jako třeba bronzové venkovní doplňky. Střešní diodová lišta je ale již opětovně součástí základní výbavy.

Rezvani Hercules 6x6 se tváří drsně, současně ale nabízí nemalý luxus i schopnosti, přičemž pod kapotou může pracovat až 1 318 koní. Takové provedení však má astronomickou cenu, zvláště pokud si jeho majitel objedná i neprůstřelnou ochranu. Foto: Rezvani Motors

Zdroj: Rezvani Motors

Petr Prokopec