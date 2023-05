Jedno z nejlevnějších čínských aut dorazilo do Evropy, doma přímo konkuruje stále žijící Škodě Rapid před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Prakticky všechna čínská auta jsou levná, toto ale mezi těmi „normálními” patří k těm vůbec nejlevnějším. Startuje už na 165 tisících Kč a byť mimo Čínu bude stát citelně víc, relativně bude stále dostupné.

Rychlost, s jakou čínské automobilky expandují mimo svou domovinu, bere dech. Nejvíce patrné je to v Rusku, jehož trh jim byl díky stále zintenzivňovaným sankcím naservírován na stříbrném podnosu. Pomalu neuplyne den, abychom neinformovali o nějaké další novince, která vyráží z Číny do Evropy s první zastávkou v Moskvě. Pro politiky by to mělo být varování, neboť Číňané se dávno netají svými ambicemi expandovat do celého světa. A pokud politici zatěžují evropské značky často nesmyslnými nařízeními, mohou je Číňané převálcovat nejen v Rusku.

Může se zdát, že přeháníme, nicméně se podívejte na úspěch MG, a to i v Česku. Za první čtyři letošní měsíce britsko-čínská značka prodala 652 aut, což jí stačí na dvacáté místo v pořadí. Devatenáctá Mazda se 711 registracemi přitom nemá takový náskok, zatímco třeba takové pětadvacáté Subaru s 251 prodanými vozy na kontě už se nechytá. Nabídka MG není nezajímavá obecně, čemu se ale konkurence nemůže rovnat především, to jsou rozumné ceny.

My si dnes ovšem posvítíme na automobilkou Changan, jenž začíná být v Evropě doma čím dál víc. A v Rusku nově nabízí sedan Alsvin. Ten byl představen již v roce 2018, a to jako jeden ze základních modelů značky. Díky tomu byl nabízen za pouhých 49 900 yuanů, což odpovídá dnešním 156 tisícům korun. V mezičase pak sice došlo na zdražení, ovšem i aktuálních 52 900 CNY (asi 165 tisíc Kč) jej řadí mezi nejlevnější „normální” auta vůbec. Koneckonců je třeba si uvědomit, že při délce 4 390 mm tu máme konkurenta pro mnohem dražší Škodu Rapid, která je v Číně stále ve výrobě i v prodeji.

Jak se nicméně dalo tušit, transfer do Ruska nebyl obrazně řečeno zrovna levný. Alsvin bude totiž na tomto trhu nabízen od 1 649 900 RUB (asi 452 tisíc Kč), ovšem i tak půjde o jedno z nejlevnějších dovážených au v zemi. Za tuto cenu lze počítat s 1,5litrovým atmosférickým motorem, který oproti Číně neztratil nic na výkonu a stále produkuje 107 koní, i když zvládá spalovat v Rusku běžný benzin s 92oktanovým číslem. Spárovat jej nicméně nepůjde s manuálem, pouze s automatem, který bude roztáčet přední kola.

Co se výbavy týče, ta je poměrně bohatá. Se stupněm LX je spojena třeba klimatizace, zpětná kamera, multimédia se 7palcovým displejem, tempomat, 15palcová litá kola nebo LEDky pro denní svícení. Alsvin by tak ve finále mohl mít úspěch i proti národnímu bestselleru, jímž je Lada Granta. Ta je sice k mání od 692 300 RUB (asi 190 tisíc Kč), je však také menší, méně výkonnější a po stránce výbavy má spíše blíže k holobytu než k Changanu.

Pět let po svém debutu přichází Alsvin poprvé do Evropy, konkrétně do Ruska. Tam bude oproti své domovině k mání citelně dráž, i tak ovšem bude jedním z nejlevnějších aut v prodeji, navíc je už v základu našlapán výbavou. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Prokopec

