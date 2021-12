Jedno z nejluxusnějších čínských SUV se začalo prodávat v Evropě, konkurenti musí mít obavy před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Že se tak stane, automobilka potvrdila už před několika týdny, až teď jsme se ale dočkali faktického začátku prodejů. Na mimořádně atraktivní čínské ceny lze sice zapomenout, i upravený ceník ale soupeřům způsobí špatné spaní.

Někdy to vypadá, jako by se Evropa rozhodla spáchat ekonomickou sebevraždu v přímém přenosu. Sami si na sebe s odkazem na vyšší dobro spoustu omezení a nařízení, která činí spoustu věcí složitějších a ve výsledku i dražších. A ještě se tváříme, že to je konkurenční výhoda, neboť se přece to či ono naučíme určitým způsobem dělat dříve. Ano, pokud celý svět půjde stejným směrem, pak to tak být může, ale co když nepůjde? Co když si někdo potrpí na docela obyčejné ekonomické efektivitě, třeba u aut nebude trvat na extrémních požadavcích týkajících se toho či onoho a způsobí, že místní výrobci budou - když už ne v EU, tak kdekoli jinde - prostě nekonkurenceschopní?

Tyto myšlenky člověka nutně napadnou, když vidí blížit se Evropě vozy čínských výrobců. Ti se poučili z nevydařeného prvního útoku na starý kontinent a výše zmíněného zkouší využít ve svůj prospěch lépe napodruhé. Za vzhledem jejich novinek už stojí renomovaní designéři, které přetáhli právě od evropské konkurence. Mimo to bylo zapracováno na bezpečnosti i pohonných jednotkách, v interiérech pak Číňané své soupeře někdy i překonávají. Digitální displeje, velké obrazovky multimédií a virtuální asistenční systémy jsou u nich standardem, které přitom nabízí za malé sumy.

Příkladem za vše může být velké SUV Exeed VX, jenž se dnešním dnem začalo prodávat na ruském trhu, který můžeme směle označit za evropský a přitom pravidly EU nesvázaný. Tamní klientela má k dispozici dvě úrovně výbavy Luxury a President, kdy první stojí 3 299 900 rublů (cca 1 milion Kč) a druhá vychází na 3 599 900 RUB (1,09 milionu Kč). To jsou na první pohled nemalé peníze, jenž naznačují výrazný posun oproti čínské verzi. Ta totiž startuje o více jak 300 tisíc korun níže. Ovšem ani tak nepředpokládáme, že by se klientela otočila na pětníku.

Než se dostaneme dále, je třeba připomenout, co za dané peníze dostanete u nás. V případě mladoboleslavské automobilky je za 1,1 milionu korun k mání Škoda Kodiaq s motorem 2,0 TSI či 2,0 TDI a výbavou Style. Ta přitom zahrnuje třeba 18palcová litá kola nebo multimediální systém Amundsen s osmipalcovým displejem. Mimo to můžete uvnitř 4,7metrového vozu počítat se dvěma řadami sedadel čalouněnými kombinací kůže a látky. Za další řadu je totiž třeba připlácet.

Exeed VX tuto nabídku překonává ve všech ohledech. Pod kapotou mu totiž sice také pracuje dvoulitrová jednotka, ta nicméně produkuje 249 a nikoliv jen 190 koní. Při délce 4 970 milimetrů a rozvoru 2 900 mm jsou pak standardem jak tři řady sedadel, tak zavazadelník schopný pobrat 520 litrů za normálních podmínek a neskutečných 2 500 litrů při dvou sklopených řadách. Stejně tak nechybí sedmistupňový automat a pohon všech kol, které jsou ostatně jedinou volbou.

V případě úrovně Luxury tu pak máme lité devatenáctky, zadní parkovací senzory, sadu kamer monitorujících celé okolí vozu, třízónovou klimatizaci, bezdrátové dobíjení mobilních telefonů, 12,3palcový digitální přístrojový štít, stejně velkou obrazovku multimédií či vyhřívaná přední a zadní sedadle. Stupeň President pak dále přihazuje dvacítky, adaptivní tempomat, ionizaci kabiny nebo plejádu bezpečnostních systémů zahrnujících i semi-autonomní řízení.

Jinými slovy, v případě čínského vozu dostáváte více výbavy a prostoru, než kolik ho dostává evropská konkurence za více než dvojnásobné peníze - i po zdražení o statisíce korun se tak toto auto jeví jako atraktivní nabídka. To pak korunuje záruční doba, která byla stanovena na sedm let či 200 tisíc kilometrů. Není divu, že právě v Rusku - ale třeba už i v Austrálii - Číňané mohutně bodují.

Luxusní pětimetrové SUV Exeed VX již dorazilo na práh Evropy. Na ruském trhu startuje v přepočtu na 1 milionu korun, za dané peníze však nabízí výkon a výbavu, za kterou byste jinde dali o dalších stovky tisíc víc. Foto: Chery

Zdroj: Chery

