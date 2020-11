Jedno z nejodolnějších aut na trhu vypadá zvenčí jako tank, uvnitř ale ubytuje i rodinu před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud by někdo zatoužil převážet rodinu v opravdovém bezpečí, o moc dál než sem už nelze zajít. SVI Max 3 skutečně vypadá jako tank a podobně také vydrží, ve vyšší specifikaci odolá i průbojným granátům.

Jihoafrická firma SVI vám nemusí být známá, ale měla by být, neboť věrna poněkud divočejší zemi svého původu vyrábí jedna z nejodolnějších aut na světě. Důkazem budiž nový model Max 3, který by z fleku mohl účinkovat ve filmech o Šíleném Maxovi - stačilo by zvolit trochu tmavší lak než na oficiálních fotkách.

Auto není od základu postavené z ničeho, autoři za základ zvolili Toyotu Land Cruiser 79, z té ale zůstaly původní jen části interiéru a časti techniky, všechno ostatní muselo být postaveno od nuly. Zvolená cesta je přitom kouzelně utilitární, tady opravdu nic jiného než odolnost nehrálo roli. Auto vypadá jako přepudrovaná krabice od bot a když začnete zkoumat detaily na oficiálních fotkách, zjistíte, kolik nedokonalostí autě tvůrci nechali. Jejich pozornost se totiž soustředila úplně jinam než na vzhled či pečlivé zpracování detailů.

Max 3 má být především extrémně odolný, a to je. Už základní provedení poskytuje balistickou ochranu úrovně B6, což znamená, že odolá i nábojům z automatických zbraní ráže 7,62 x 51 mm, což bezpečně pokryje i klasický AK-47. Pro ochranu jsou používány ocelové pláty a 38 mm tlustá skla.

Kdo by chtěl více, může sáhnout po úrovni ochrany B7, která odolá dokonce i průbojným granátům a za příplatek také nábojům ráže 12,7 x 99 mm, které normálně dokáží prorazit i blok motoru. Ne tak SVI Max 3 ve vrcholné specifikaci, zastavit toto auto bude pro kohokoli krom armády extrémně složité.

Jakkoli jsme již zmínili, že na vnitřní komfort se tu úplně nehrálo, nejde v interiéru o nehostinný vůz. Jde v podstatě o prostší Land Cruiser, který sice na oficiálních fotkách vidíme ve verzi s nákladním prostorem vzadu, k dispozici je ale i ryze osobní varianta schopná pojmout až 8 lidí ve 4 řadách s řízením vpravo i vlevo dle volby. Takže kdo myslí na opravdu bezpečné SUV pro velkou rodinu...

Vůz je pochopitelně těžší než standardní Land Cruiser, třebaže výrobce přesnou cifru nedodává, a tak zejména podvozek musel být zesílen. Technika pohonu je ale standardní a prý plně dostačující. Pokud byste o tento extrém svého druhu měli zájem, je možná až překvapivě dostupný. Základní provedení přijde na 103 000 amerických dolarů, tedy asi 2,3 milionu Kč. S rostoucí ochranou a prostorem pro posádku cena stoupá, ale... drsný vůz s balistickou ochranou B6 za něco víc než 2 miliony, to věru není špatná nabídka.

