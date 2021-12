Jedno z nejošklivějších aut, navíc nechtěné třídy, dorazilo do Evropy. Paskvily BMW ještě vezmete na milost před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GAC Motor

Všechno je relativní, říká se. A tak lze i na jinak nepříliš atraktivní auta pohlížet se zalíbením, když vedle nich postavíte třeba tohle GAC. Nyní fyzicky dorazilo i do Evropy a nejsme si jisti, jestli ho tu někdo bude vítat.

„Sůva z nudlí” je jedno z těch krásných českých slovních spojení, které nemají absolutně žádný konkrétní význam a každý si pod nimi může představit, co uzná za vhodné. Sám jsem měl dosud tendenci - přiznávám, že nepříliš kreativní - spatřovat sovu a nudle. Teď už mám před očima jiný obrázek, je to auto na fotkách níže.

Říká si GAC Trumpchi GM8 nebo GN8 podle toho, kde o něj zavadíte. A od loňska už se stihlo zapsat do automobilových memoárů jako jeden z nejošklivějších automobilů, které kdy vznikly. V podstatě mu k tomu stačilo dvojí - aby spojil základní, z podstaty neatraktivní krabicoidní rysy stále méně žádaných aut třídy MPV a přidal k nim až brutálně pojatou masku chladiče, vedle níž vypadají i obdobné prvky moderních BMW titěrně.

U GAC není tento přístup novinkou, podobné ztvárnění značka nadělila i luxusnímu modelu GS8, je ale třeba dodat, že to je SUV. Ne snad, že by to na něm vypadalo dobře, jako jakýsi atribut společenského postavení se ale esúvéčka k obdobným pouťovým prvkům uchylují docela často. Ale na MPV? Podržíme-li se slov Jeremyho Clarksona, který kdysi řekl, že MPV jsou auta pro lidi bez životní perspektivy (protože mají tolik dětí, že už se ničemu jinému nikdy věnovat nebudou), pak tohle působí jako snaha říci: Mám 5 dětí, ale stejně jsem „cool”.

Jak moc to na vás zabírá, víte nejlépe sami, krása je nakonec v očích každého z nás. Důvodem, proč se tomuto jinak loni představenému čínskému vozu věnujeme, je fakt, že podle ruského portálu Čínská auta se první exempláře GN8 objevily u ruských dealerů. A pochopitelně už svým vzhledem vzbudily rozruch.

GAC tu tohle auto zkusí se vší vážností prodávat a známy už jsou i ceny. Vůz je nabízen ve třech úrovních výbavy (Luxe, Prestige a Premium) v cenovém rozpětí od 2,699 do 3,499 milionu rublů. Tedy asi od 823 tisíc do 1,07 milionu Kč. To pochopitelně není málo, je to ale prémiové MPV se třemi řadami sedadel a sedmi sedadly - zatímco třetí řada sedadel je navržena jako třímístný „gauč”, ve druhé řadě najdeme dvě samostatná masážní křesla s nastavitelnými elektrickými podnožkami a nastavitelným vyhříváním i ventilací.

GAC GN8 má dále standardně třízónovou klimatizaci, dvě panoramatická střešní okna, elektricky ovládané boční posuvné dveře a zábavní systém pro zadní sedadla. Nechybí elektrická sedadla s pamětí, 360° parkovací asistent, matricové světlomety, bezklíčový vstup a start a spoustu dalších věcí komfortního i bezpečnostního rázu. Je to tedy velmi bohatě vybavený vůz.

Pod kapotou najdeme dvoulitrový turbomotor s výkonem 190 koní, který spolupracuje s 6stupňovou automatickou převodovkou Aisin. Spotřeba paliva na 100 km je 8,9 litru, další parametry nejsou známy. Vůz je vybaven nezávislým zavěšením s adaptivním odpružením a údajně i aktivním tlumením od kol přenášených rázů na nerovných vozovkách.

Zajímavá nabídka? Posuďte sami, na každý pád odvážný pokus uspět se zjevně čínsky koncipovaným autem mimo Čínu, dá-li se to tak říci. Když už nic jiného, BMW může Číňanům poděkovat, i opravdu podivný nejnovější bavorák vypadá vedle této sůvy jako umělecké dílo.

Sůvu z nudlí evokuje už svou přídí GAC Trumpchi GM8, který se v Evropě začíná prodávat jako GAC GN8. Nezbývá než popřát hodně zdaru. Foto: GAC Motor

Zdroje: Čínská auta, GAC Motor

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.