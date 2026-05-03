Jedno z nejošklivějších aut posledních let je stále větší propadák. Místo desítek tisíc lidí teď oslovuje 399 lidí měsíčně
Měl to být hit a snad jím i mohl být, to by ale tento vůz nesměl vypadat jako pokus přenést design starých sovětských náklaďáků do 21. století. Automobilka vůz dlouho hájila a věřila, že jeho prodeje postupně porostou, stal se ale pravý opak.
včera | Petr Miler
Budeme vždy vehementně odmítat tezi, že všechna moderní auta jsou podobně dobrá a lidé si je vybírají jen podle toho, jak vypadají. Nic to ale nezmění na tom, že vnímání designu je jedním z podstatných impulsů k náklonnosti či odmítání určitého auta. Není to nutně tím, co v dlouhodobém časovém horizontu převáží, to by Alfy Romeo byly dávno nejprodávanějšími vozy široko daleko, je to ale jistě bezprostřední impuls k tomu se o nějaký vůz blíže zajímat, popř. jej odmítat. A to i dlouhodobě.
Je to logické, však kdo by chtěl být vídán v něčem, co se mu nelíbí? Auto nemusí být čarokrásné, aby uspělo, to by zase nebodovaly vozy jako VW Golf nebo Passat, ale ošklivé prostě být nesmí, to se s obchodním úspěchem neslučuje. Velmi nás tedy překvapilo, když Kia jako svůj první zářez v segment pick-upů vytáhlo model Tasman, jehož design byl tak bizarní, že vypadalo jako staré náklaďáky z SSSR.
Samozřejmě, první dojem někdy mate a auto se časem stane vzhledově přijatelnějším, tady se to ale prostě nestalo, i když se výrobce snažil vzhled bránit a porůznu vylepšit. Prvotní omezené prodejní neúspěchy byly relativizovány, když ale přišly stále ještě s novinkou spojené slevy, bylo jasné, že tasmanskému čertovi se dvakrát nedaří. A teď je to zjevné tím spíš.
Cílem Kie bylo prodávat 20 000 Tasmanů ročně jen v Austrálii, primárním trhu tohoto modelu. A nebylo to nějak zvlášť ambiciózní číslo, Austrálie je rájem aut s korbou a jen takové Toyoty Hilux se tam loni prodalo přes 50 tisíc exemplářů. Cílit na 20 tisíc prodaných kusů za rok by tedy bylo zdravé, ale nijak zvlášť vysoké číslo. Přesto dlouho nevydrželo, cíl pro rok zbytek roku 2025 byl záhy snížen na 10 tisíc aut.
To už zavánělo průšvihem, reálně se ale loni prodalo jen 4 196 aut. A letošek nevypadá ani trochu líp, neboť za březen si vůz našel pouze 399 kupců. Šéf australského zastoupení Kie Damien Meredith tak už musel s pravdou ven - auto se neprodává a vymlouvat se už není na co.
„Nemůžeme se odvolávat na vnější vlivy, abychom tvrdili, že to je důvod, proč máme s Tasmanem tolik práce,” říká v narážce na íránský konflikt a další patálie. Kia tak zkusí jít cestou nových finančních pobídek a „aspektů přidané hodnoty” s tím, že „musíme najít správnou kombinaci, takříkajíc upravit studijní plán, abychom zajistili, že zvyšujeme prodeje a že tato značka roste”, uvedl dále Meredith pro Drive.
Kia už se ale tímto směrem částečně vydala, když snížila úrokové sazby na úvěrování a představila novou levnou verzi s jednou kabinou zaměřený na řemeslníky, zatím ale zjevně nic nepomáhá. „Teď už nemáme žádnou výmluvu, k dispozici je kompletní portfolio. V tuto chvíli se nám nedaří u fleetových zákazníků a ve venkovských oblastech. Tam zaměřujeme naši pozornost a musíme tyto segmenty zvednout, abychom Tasman dostali na přijatelnou objemovou úroveň,” řekl dále šéf australské Kie.
To je jistě všechno pěkné, slon v místnosti ale jako by zůstal bez povšimnutí. To až v rozhovoru pro Car Sales Meredith přiznal tolik, že design Tasmanu je „trochu kontroverzní”. Diplomacie, že? Podle nás je vůz prostě ošklivý, je to jedno z nejošklivějších nových aut posledních let. A design je podle nás hlavní důvod nezájmu o něj, který nespraví ani finanční pobídky, ani nové verze. Jistě ale nepomohly ani zjevné problémy s jeho konstrukcí praktickou použitelností, také tomu se Meredith jaksi vyhnul...
Kia Tasman je prostě ošklivá a vážně netušíme, jak se její tvůrci mohli k takovému výsledku bez protestů kohokoli dopracovat. Buď jak buď, zákazníci na ni zvědaví příliš nejsou... Foto: Kia
