Jedno z nejošklivějších nových aut posledních let dostává dál naloženo, někde ho zařízli ještě před vstupem do prodeje

Ještě v dubnu bylo prezentováno jako velká pýcha a soupeř Tesly Model 3, nyní s ním Korejci couvají. Vymlouvat se mohou, na co chtějí, faktem ale je, že nejde zrovna o atraktivní nabídku. plnit jím jen parkoviště dealerů se Korejcům najednou nechce.

Jedno z nejošklivějších nových aut posledních let dostává dál naloženo, někde ho zařízli ještě před vstupem do prodeje

včera | Petr Prokopec

Jedno z nejošklivějších nových aut posledních let dostává dál naloženo, někde ho zařízli ještě před vstupem do prodeje

Foto: Kia

Ještě v dubnu bylo prezentováno jako velká pýcha a soupeř Tesly Model 3, nyní s ním Korejci couvají. Vymlouvat se mohou, na co chtějí, faktem ale je, že nejde zrovna o atraktivní nabídku. plnit jím jen parkoviště dealerů se Korejcům najednou nechce.

Amerika má za sebou první měsíc bez dotací na elektromobily. Veškerá čísla sice zatím nejsou sečtená, ovšem dosavadní data naznačují až překvapivě negativní vývoj. Zatímco trh jako takový zůstává na stejných číslech jako v září, s elektrickým pohonem je spojován 60procentní propad prodejů. Pokud byl tedy jejich podíl na registracích v devátém letošním měsíci takřka 12,9procentní, pak během toho desátého již půjde o pouhých 5 procent, jak ostatně už dřív naznačoval šéf Fordu Jim Farley.

Je navíc třeba si uvědomit, že zrovna modrý ovál (ale nebyl v tom sám) zpočátku přistoupil k velmi pochybné a dost možná i nelegální praktice, která umožnila dotace dál čerpat dotace na prodeje bez koncových zákazníků. Kromě toho řada výrobců přišla se slevami, které ztrátu dotací více či méně kompenzovaly. Okolnosti, které v říjnu panovaly, tedy byly pro elektrická auta ještě pozitivní. A až další měsíce (kdy stejně bude dál platit hromada zejména lokálních výhod v jednotlivých státech) ukážou, jaký je nový rovnovážný stav na trhu.

Aktuálně to vypadá na pokračující propad, jinak by automobilky nepřistupovaly k dramatickým útlumům výroby až do hloubi roku 2026. Je tak vlastně jen logické, že se Kia rozhodla v USA odpískat prodej elektrického sedanu EV4. Ten byl koncipován jako soupeř Tesly Model 3, oproti kterému se měl vymezit nižší cenou. Jenže Korejci zjevně ve svých původních plánech nepočítali s tím, že Donald Trump po svém znovuzvolení splní předvolební sliby a elektromobily odřízne od mnoha jejich federálních výhod. Souběžně s tím navíc také zvedl cla na dovoz zboží z různých míst světa, pročež Kia přišla o onu cenovou výhodu. V rukou jí zůstal jen vizuálně i jinak nepřitažlivý vůz.

Ač se tedy EV4 Sedan dočkal premiéry na dubnovém newyorském autosalonu, kam dokonce dorazil s dobíjecím portem NACS, který by Korejcům umožnil využívání sítě Superchargerů Tesly, prodávat se v zemi nakonec nebude, tedy alespoň prozatím. „Podmínky na trhu s elektromobily se změnily natolik, že zahájení prodeje tohoto modelu bylo odloženo až do dalšího oznámení,“ potvrdil výše zmíněné mluvčí automobilky, jak uvádí Inside EVs. Přičemž tou další zprávou snadno může být „žádná Kia EV4 pro USA“.

Zas a znovu se tak jen potvrdilo, že elektromobilita stojí a padá s jejich umělou podporou. Sama o sobě ale nemá šanci obstát, přirozený zájem o ni je příliš okrajový. Pokud se vám ale zrovna Kia EV4 líbí, u nás ji mít můžete. Potřebujete na ni minimálně 939 980 Kč, za které dostáváte verzi s bateriemi o kapacitě 58,3 kWh, což je ekvivalent 15litrové nádrže na naftu, s níž 4,4metrový a 1,8tunový nástupce modelu Ceed daleko nedojede. V případě spalovacího předchůdce jste oproti tomu platili o statisíce korun méně za 50litrovou nádrž, která řadě rodin vystačila na měsíc. Není tak divu, že se EV4 na aktuálně méně regulovaných trzích nedostává zastání.


Názory na design se sice člověk od člověka liší, ovšem ve svém širokém okolí neznáme nikoho, komu by se sedan EV4 líbil. Protože ale na rozdíl od Evropy mu v USA již neumetají cestu politici, Američané o něj přijdou. Litovat toho asi bude málokdo. Foto: Kia

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

