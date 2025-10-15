Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit

O nová auta je obvykle zájem takový, že si výrobce může dovolit držet ceny nahoře, to ale jeho novinka nesmí být ošklivá jako noc. To tohle auto od Kie je a nedá se říci, že by jí to lidé nedali znát. Zástupci značky to odmítli akceptovat a teď jim nezbývá, než se podbízet slevami.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit

15.10.2025 | Petr Prokopec

Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit

/

Foto: Kia

O nová auta je obvykle zájem takový, že si výrobce může dovolit držet ceny nahoře, to ale jeho novinka nesmí být ošklivá jako noc. To tohle auto od Kie je a nedá se říci, že by jí to lidé nedali znát. Zástupci značky to odmítli akceptovat a teď jim nezbývá, než se podbízet slevami.

Prakticky přesně před rokem představila Kia svůj nový pick-up. Na model Tasman byla ihned upřena pozornost celého světa, i když pro celý svět zatím určený není. Je snad čarokrásný? No, spíš přesně naopak - je ošklivý a sympatický může být někomu snad jen tím, že připomíná staré sovětské náklaďáky.

Zástupci automobilky vzhled bránili od rána do večera s tím, že šlo vlastně o záměr. Korejci prý chtěli vyčnívat z davu tak moc, jak jen to bylo možné. Proti tomu by jistě nešlo nic namítnout, pokud by Tasman skutečně dokázal imponovat alespoň nějak podstatné části veřejnosti. Jenže reálně se pick-up staral spíš o diskuze plné palců dolů.

V půlce loňského prosince tak Kia místo pokusu zachránit vozu krk jeho přepracováním přišla s tvrzením, že klientela po spatření vozu na vlastní oči bere Tasman na milost. A objednávky se tím pádem začínají množit. Tomu jsme ale ani trochu nevěřili a jak se rychle, nikoli neoprávněně. Už v dubnu automobilka ve zjevném zoufalství uváděla, že si mají lidé nový pick-up aspoň otestovat, než dealery pošlou do háje. Nyní je jasné, že i když zkusili, do háje je poslali. Auto je propadák.

Jak rozebírá Drive, Tasman má za červenec, srpen a září, tedy za třetí letošní kvartál, na kontě jen 2 262 prodejů. To na Austrálii - vzhledem k tamní popularitě pick-upů a pozici Kie - není skoro nic, ostatně třeba konkurenční Toyotu Hilux si za stejnou dobu objednalo 14 546 lidí. Přitom osmá generace japonského pick-upu je v prodeji už 10 let. Jenže i tak působí přitažlivěji než Tasman, což lze říci také o Fordu Ranger (13 739 registrací) nebo Isuzu D-Max (6 654 registrací).

Korejci tedy kapitulovali a rozhodli se, že zkusí zkusí vyjít štěstí naproti slevami. Oficiálně činí 3 tisíce australských dolarů, což odpovídá nějakým 41 tisícům korun, není to ale celá realita. Tasman s výbavou X-Line totiž nyní v přepočtu startuje na 922 tisících Kč místo předchozích 963 tisíc Kč, jenže kromě toho je nově součástí standardní výbavy také paket Sports Pack, který zahrnuje kryt korby, boční nášlapné prahy či metalický lak. Kia si dřív tyto doplňky cenila na 3 971 AUD (54 tisíc korun), ve finále tak Tasman zlevnila skoro o 100 tisíc.

Ani tak si ovšem nejsme jisti úspěchem korejské novinky, neboť její design opravdu spíš odrazuje než láká. Značka by tak nejspíše musela zamířit ještě níž, aby se jí povedlo Hiluxu, Rangeru a D-Maxu aspoň přiblížit. Sebevědomí ji ovšem neschází, neboť stále předpokládá, že se jí během příštího roku povede v Austrálii prodat 20 tisíc aut. To by jí stavělo na čtvrtou příčku za Toyotu, Ford a Isuzu. Nyní se ale spíš zdá, že bude mít do Silvestra 2026 problém naplnit letošní roční plán počítající s 10 tisíci prodeji.


Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit - 1 - Kia Tasman X-Pro Double Cab 2025 oficialni nove 01Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit - 2 - Kia Tasman X-Pro Double Cab 2025 oficialni nove 02Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit - 3 - Kia Tasman X-Pro Double Cab 2025 oficialni nove 03Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit - 4 - Kia Tasman X-Pro Double Cab 2025 oficialni nove 04Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit - 5 - Kia Tasman X-Pro Double Cab 2025 oficialni nove 05Jedno z nejošklivějších aut posledních let je okamžitě propadák, automobilka musela hned po začátku prodejů výrazně zlevnit - 6 - Kia Tasman X-Pro Double Cab 2025 oficialni nove 06
Tasman vzhledově spíše odrazuje, než aby lákal. Korejci se proto rozhodli zlevnit výbavou úroveň X-Line, které navíc i rozšířili standardní prvky. To posílá cenu reálně skoro o 100 tisíc níž, ani tak to ale na velký úspěch nevypadá. Foto: Kia

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše