Jedno z nejprodávanějších aut světa se ukázalo v novém, ještě víc nabízí podstatně levněji

Petr Prokopec

U nás ta samá značka padla skoro na dno, to ale jen proto, že tu nedokáže nabídnout zajímavé vozy za zajímavé peníze. O to více může zaskočit, že jinde to dokáže. V Číně to dělá dokonce tak dobře, že model Sylphy patří mezi nejprodávanější auta vůbec.