Jedno z největších SUV Volkswagenu se ukázalo v novém, vystačit si musí už jen s jediným motorem

Je to vážně kus auta, navíc prodávaný za velmi dobré peníze, a tak není divu, že se na trhu setkal s dobrou odezvou. Jeho nová iterace přichází s výrazně agresivnější karoserií a zaslepenou čelní maskou, technika ale dostala zas jednou na frak.

V roce 2017 představil Volkswagen pětimetrové SUV zvané buď Atlas (USA, Chile a Israel), nebo Teramont (zbytek světa). O tři léta později přišel první facelift, který vozu nadělil hlavně nové čelní partie, zatímco druhá modernizace představená v únoru 2023 byla zaměřena především na interiér. Ve Státech nicméně došlo i na jednu mechanickou změnu, zpod přední kapoty zmizel vpravdě kultovní motor VR6, který si netyká se snahami o neustálé snižování papírové spotřeby paliva. Jedinou nabízenou jednotkou se tedy na tomto trhu stal přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec.

Letos tu máme další střídání stráží, tentokrát však výraznější. VW totiž v Číně představil Teramont Pro, tedy v podstatě druhou generaci tohoto vozu, i když říkat ji lze i velký facelift. Auto tedy nadále zůstává u platformy MQB, jde však o evoluční verzi, se kterou je sice spojen stejný rozvor jako dříve (2 980 mm), nicméně celková délka narostla o 61 milimetrů na 5 158 mm. Za tím stojí hlavně radikálně překopané čelní partie, které působí docela agresivně. A zároveň také falešně, neboť většina naznačených otvorů je zaslepena, stejně jako samotná čelní maska.

Zajímavý je vývoj světel, neboť hlavně po prvním faceliftu první generace VW přistupoval k jejich zužování. Nyní tu ale máme jejich citelné zvětšení, které vzadu doplňuje „pixelovatá“ lišta propojující koncové lampy. V obou případech jde o podobný styl, s jakým je v Číně spojen Teramont X, tedy varianta kupé. Na dané změny nicméně došlo teprve předloni, tamní zastoupení německé automobilky tedy evidentně dává celé nabídce jednotný charakter. Byť verze X u něj nejspíše dlouhou nezůstane.

Po stránce motorické i Teramont Pro již podobně jako americký Atlas zůstává u jediného motoru, a sice taktéž dvoulitrového čtyřválce. Jde o motor z rodiny EA888, jeho pátá generace však prošla revizemi, aby nabídla nižší spotřebu paliva. Zesíleny tak byly třeba hřídel, písty či ojnice, zatímco mazání a chlazení bylo zlepšeno a přeplňování počítá s variabilní geometrií turbodmychadla, palivový systém pak s vysokým tlakem až 500 barů.

S jakou žíznivostí bude moci klientela počítat, zatím nebylo upřesněno. Nový dvoulitr nicméně produkuje 272 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu, tedy podobné parametry, jaké má na svědomí čtyřválec čtvrté generace (273 koní, 370 Nm). Spárován je pak zatím výlučně se sedmistupňovým automatem a pohonem všech kol 4Motion, pročež ke zrychlení na stovku potřebuje 7,6 sekundy. Oproti motoru VR6 jde nicméně o posun dolů, 2,5litrový agregát totiž produkoval až 303 koní a 500 Nm.

Co se interiéru týče, změny již nejsou až tak výrazné. Dáno je to i tím, že se výrobci přesunuli k dotykovým obrazovkám, pročež je vlastně velmi těžké architekturu kabiny jakkoli dramticky změnit. Teramont Pro nemá být nabízen pouze s digitálním přístrojovým štítem, centrální obrazovkou multimédií a displejem pro spolujezdce, ale lze jej dále osadit ještě třemi monitory, které slouží pro zábavu zadních cestujících. Těm znovu budou k dispozici jedna či dvě řady sedadel.

Za pozornost stojí i sedadlo spolujezdce vpředu, které je titulováno jako „královnino“. Disponuje tedy elektricky ovládanou podnožkou, stejně jako vyhříváním, chlazením a masážními funkcemi. Zda se přitom nastěhuje také do americké verze, je v tuto chvíli ve hvězdách. Dá se ale předpokládat, že na její odhalení již dlouho čekat nebudeme.

Ani s příchodem druhé generace ale nepočítáme s tím, že by Teramont či Atlas oficiálně dorazily na evropské trhy, což je škoda. Tohle auto totiž dnes v Číně startuje na 249 000 CNY, tedy asi 820 tisících Kč. A nepředpokládáme, že by nové provedení stálo dramaticky jiné peníze. Pro Evropany by taková nabídka byla hotovou pohádkou, a to i kdyby vůz byl o několik set tisíc dražší.

VW Teramont Pro je titulován jako druhá generace, byt třeba rozvor má shodný s předchůdcem a natáhl se hlavně do délky. Za dramatičtějšími čelními partiemi pak čekejme už jen přeplňovaný dvoulitr. Foto: Volkswagen

