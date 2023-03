Jedno z nejznámějších lidových výkonných aut končí bez nástupce, jeho další osud uhádnete snadno před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Ani jeho dekády trvající sláva, která se pne přes šestici jeho dosavadních generací, nestačilo k tomu, aby si vysloužil generaci sedmou. Nepřímý nástupce nakonec se zpožděním dorazit může, spekuluje se však o nahrazení osmiválce elektřinou.

Pokud dáme stranou Chevrolet Corvette, pak jsou nejikoničtějšími americkými vozy bezesporu Ford Mustang, Dodge Challenger i Charger a Chevrolet Camaro. Za neskutečnou popularitu tato čtveřice muscle cars vděčí svému pohonnému ústrojí, zejména pak tomu osmiválcovému. S ním je totiž spojena oslňující dynamika, působivý zvukový doprovod i velmi nízká cena. I když tedy všichni tři výrobci hojně mluví o elektrifikaci, zrovna v těchto případech by na ní mělo dojít až v poslední fázi. Či by se Dodge a Chevy měly řídit příkladem Fordu.

Modrý ovál totiž v loňském roce představil Mustang sedmé generace, u kterého i nadále počítá s benzinovými agregáty. Mimo to nicméně nabízí také elektrickou variantu Mach-E. Ta nicméně není klasickým muscle carem, místo toho jde o crossover stojící na pomezí mezi klasickými liftbacky a SUV. Oslovovat tak může nejen zcela novou klientelu, nýbrž i tu tradiční - pochopitelně jako jisté doplnění vozového parku. Sloužit by tak mohl třeba na denní cesty do práce, zatímco u víkendových kratochvílí by stál osmiválec.

Dodge původně plánoval, že by u nové generace Chargeru kráčel už pouze elektrickou cestou. Dočkal se však opravdu velmi negativní odezvy. Automobilka tak nakonec uvedla, že platforma STLA Large, na které má vůz vzniknout, umožňuje i zástavbu spalovacího ústrojí. To pak sice nebude osmiválcové, nýbrž pouze šestiválcové, i to by ale na uchlácholení davů mělo stačit. Zvláště když už konkurence nejspíše nebude k dispozici ani to. Chevy totiž oznámil, že Camaro v lednu příštího roku skončí.

Odchod není definitivní, dle globálního viceprezidenta značky Scotta Bella „se nejedná o finální kapitolu názvu Camaro“. Na premiéru nástupce ale hned tak nedojde a společné má mít s dosavadním Camarem jen jméno. Dle spekulací totiž Chevrolet chystá radikálnější krok než Ford nebo Dodge a vsadit má pouze na elektrické provedení, které bude disponovat architekturou Ultium. Tu již používá GMC Hummer či Cadillac Lyriq, přičemž v prvním případě tu máme až tři elektromotory a výkon 1 000 koní.

Pokud by tytéž parametry nabídlo i Camaro, rázem by bylo ze všech muscle cars tím nejsilnějším. Jenže s paketem baterií o kapacitě alespoň 100 kWh by se rovněž stalo dalece nejdražším. Tradiční klientela by tak vyšuměla jak pára nad hrncem, zatímco noví zákazníci by zamířili spíše k modelům Silverado, Equinox a Blazer, jenž disponují stejnou technikou, ovšem jako SUV nabízí větší praktičnost. O to více je schůdnější cesta Fordu, tou ale Chevy zřejmě nepůjde.

Odchod šesté generace je tedy o to zásadnější událostí. Automobilka přitom slibuje, že se s fanoušky rozloučí s pomocí velmi speciální verze. Tu si v náznacích můžete prohlédnout na přiloženém videu. Dle všeho přitom půjde o vyšperkované provedení ZL1, jenž kromě pevného zadního křídla nabídne zřejmě více než 650 koní. Do Evropy se ale bohužel osmiválcová rozlučka nepodívá, a to nepřekvapivě kvůli emisím.

Camaro šesté generace přišlo na svět již v roce 2015. V lednu nicméně výroba skončí, a co bude poté, automobilka zatím odmítá prozradit. Pokud však skutečně vsadí vše jen na elektrický pohon, bude stávající rozlučka o to významnější i smutnější. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.