Jedno z posledních levných aut z Česka definitivně skončilo bez nástupce, EU nedovolí jinak

Je fascinující, jaký konkrétní dopad mají pravidla Evropské unie, kterým už léta zatěžuje automobilový průmysl. Nyní jsou jimi vytlačována malá, lehká a levná auta na úkor mnohatunových SUV s hybridními nebo elektrickými pohony. To je spása planety jako vyšitá.

V roce 2005 se Česká republika začala řadit k automobilovým velmocem. Kromě Škody operující v Mladé Boleslavi a Kvasinách se tehdy u Kolína rozjela výroba Citroënu C1, Peugeotu 107 a Toyoty Aygo. Všechny tři vozy dostaly identickou techniku a lišily se pouze vzhledem. O devět let později pak automobilky sdružené do joint-venture zvaného TPCA přišly s výrazným faceliftem, kterému říkaly druhá generace. Platforma se nicméně nezměnila, místo vzniku také ne.

Dlouho se předpokládalo, že tento trojlístek bude pokračovat - jen v modernizované podobě a na nové platformě TNGA-B - ještě mnoho dalších let. Nicméně v mezičase začala Evropská unie opravdu mohutně zatápět pod emisním kotlem, což z malých a levných aut udělalo ohrožený druh. Jakkoliv tedy nový Citroën C1 měl dokonce již datum premiéry, nakonec se loni v březnu veřejnosti neukázal. Místo toho se začalo mluvit o konci francouzských prcků, což jen potvrdila Toyota odkoupením podílu Citroënu a Peugeotu. Na sklonku loňského léta pak bylo potvrzeno, že C1 skončí a to se nyní i fakticky stalo.

C1 je tak po Škodě Citigo dalším malým a levným autem, které to má spočítané. A nezdá se, že by nástupce mohl vznikat kdekoli jinde, neboť to prostě nedává ekonomický smysl - náklady na to, aby auto obstálo před všemi emisními normami, by byly příliš vysoké, aby bylo prodejné za smysluplnou cenu. Šéf Citroënu Vincent Cobée se už dříve nechal slyšet, že takové auto je za současných podmínek panujících v EU „takřka nemožné“ nahradit. Výslovně zmínil hlavně stále přísnější emisní normy, které segment malých městských aut prakticky mažou z povrchu zemského.

Oficiální tiskové prohlášení Francouzů o konci výroby působí poněkud smířlivěji, neboť hovoří o vyřazení z výroby kvůli „změnám priorit skupiny Stellantis“, přičemž Citroën se prý „dívá do budoucnosti městské mobility“. Tou je podle automobilky model Ami, který se ovšem nezdá být plnohodnotnou náhradou. Jde o elektrickou čtyřkolku, která může jet maximálně 45 km/h a její dojezd činí normovaných 75 km. Navíc pobere jen dva cestující, rozhodně tak nejde o univerzální auto. A zajímavěji nepůsobí ani při zmínce o ceně 6 990 Eur (cca 171 tisíc Kč), na které startuje ve Francii.

Pokud tedy budete mít zájem o „nákupní tašku“ do města, která by ovšem měla zvládnout odvézt i celou rodinu na večeři, budete muset zakrátko pouze do autobazarů. Poděkovat za to můžete Evropské unii, které očividně stále nedochází, že 854 kilo vážící vůz s litrovým tříválcem je pro přírodu menší zátěží než třeba dvoutunový šestiválcový plug-in hybrid, jemuž elektrický dojezd na energii vyrobenou nezřídka v uhelné elektrárně sráží papírové emise na minimum. Pravidla EU jasně favorizují to druhé, vozy prvního zmíněného ražení jejich umělým zatěžováním nesmyslnými náklady v podstatě zakazují a automobilky se tomu evidentně ochotně přízpůsobují.

Citroën C1 definitivně skončil, s nástupcem nemáme počítat ani z ČR, ani odjinud. Pokud by jej totiž francouzská automobilka osadila antiemisními systémy dle přání EU, pak by jeho cena vzrostla na úroveň většího C3. Foto: Citroën

