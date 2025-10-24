Jedno z posledních pořád levných větších aut v Evropě žije dál, s dieselem koupíte ho i v roce 2026
Petr ProkopecSpousta lidí možná ani neví, že se pořád dá koupit, natož pak s čím a za kolik. O to víc mohou být takoví překvapeni, že nejenže neskončil, ale ani neskončí. Život Fiatu Tipo byl po 9 letech na trhu prodloužen nejméně do roku 2026, přímou náhradu ale nevyhlížejte.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Spousta lidí možná ani neví, že se pořád dá koupit, natož pak s čím a za kolik. O to víc mohou být takoví překvapeni, že nejenže neskončil, ale ani neskončí. Život Fiatu Tipo byl po 9 letech na trhu prodloužen nejméně do roku 2026, přímou náhradu ale nevyhlížejte.
V roce 2015 nepřišla na svět pouze nová Alfa Romeo Giulia, ale také novodobý Fiat Tipo, který do prodeje vstoupil o rok později. Původně se ukázal jen jako sedan, nabídku ale později doplnil také hatchback a kombík. Všechny verze se dosud vyrábí v turecké Burse, kde je levnější pracovní síla než v Itálii. To ostatně značce umožnilo jít s cenou na přijatelnou úroveň. Není tak divu, že prakticky na den přesně před pěti lety (tedy 28. října 2020) sjel z montážních linek 670tisící exemplář. Krátce na to pak Fiat přišel nejen s faceliftem, ale ještě nabídku rozšířil o provedení Cross.
Důvod, proč jsme o pár řádků výše zmínili Giulii, je prostý. Výroba tohoto modelu byla nedávno prodloužena, a to až do konce roku 2027. Alfa Romeo sice pracuje na nástupci, ten však měl dle původních záměrů disponovat jen elektrickým pohonem. To by navíc bylo spárováno s karoserií, která by měla blíže k SUV než k sedanům. Vzhledem k poklesu zájmu o bateriový pohon ale Italové správně vytušili, že by je čekalo prodejní fiasko. Proto počítají také se spalovací verzí, kvůli které se ovšem vývoj o něco protáhne.
Podobné prodloužení životního cyklu je nyní spojeno také s Tipem. Původně Fiat plánoval ukončit jeho produkci na konci letošního roku, nakonec se ale dle informací magazínu Quattroruote domluvil se společností Tofas, která má tureckou továrnu na povel, že Tipo ještě z nabídky nezmizí. Místo toho mají montážní linky jet nejméně do 30. června 2026, tedy o šest měsíců déle.
To znamená, že i v Česku můžete Tipo dál kupovat. A je to skutečně jedno z posledních pořád levných větších aut, která lze v Evropě koupit, navíc i s dieselovým motorem. České zastoupení dnes nabízí jen sedan, ale o to atraktivněji - s dieselovou jedna-šestkou o 130 koních a manuálem může být vaše ve dvou úrovních výbavy 429 900 nebo 449 900 Kč. Kdo jiný vám dnes něco takového nabídne?
Nestane-li se ale zázrak, čeká Tipo dříve nebo později konec, tedy alespoň pro nejbližší léta. Na rozdíl od Giulie se u tohoto modelu s přímým nástupcem zatím nepočítá, zájemci o dostupný Fiat tak budou odkázáni na rodinu Panda, jíž v současné době tvoří původní provedení i nová generace. Do roku 2027 by se ovšem v nabídce měl objevit také fastback blížící se SUV, tedy v podstatě stejný karosářský styl, jaký by měla adoptovat i nová Giulia, tak dokonce i pravověrnější SUV. Tento model by měl zaskočit právě za čtyři roky staré Tipo Cross, nabízet tedy bude vyšší světlou výšku spojenou s kompaktními rozměry. Oproti svému předchůdci ale dost možná dorazí i s elektrifikovanou zadní nápravou.
Novinka by tedy sice nabídla pohon 4x4, s ním by ovšem již vystoupala do vyššího cenového patra. Nejspíš by tak sloužila jako vlajková loď celé „pandí rodiny“. Jak moc se ale zmíněné stane skutečností, dříve než za pár měsíců nezjistíme. Aktuálně tak už jen můžeme dodat, že jakmile Tipo v Burse skončí, bude mít Fiat v globální nabídce jediný sedan, a sice jihoamerický Cronos. Ten byl odhalen v roce 2018 a čtyři léta na to se dočkal faceliftu, načež hned tak někam nezmizí.
Fiat Tipo byl po léta k mání také jako kombík, dnes... Foto: Fiat
...už se v Česku musíte spokojit se sedanem. Také ten ale poslouží celé rodině, a to klidně i s dieselovým motorem jen za 429 900 Kč. Původně Italové počítali s ukončením výroby ještě letos, nakonec se však linky v turecké Burse zastaví až 30. června příštího roku. Foto: Fiat
Zdroj: Quattroruote
