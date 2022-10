Jednomu z nejošklivějších aut posledních let se všichni smáli, teď je vyprodané na roky dopředu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mitsuoka

Krása je vždy v oku toho, kdo se dívá, říká se. A co jednomu může připadat odporné, může jinému přijít krásné. Ne, ani podle nás tento vůz hezký není, hodně lidem se ale zjevně zaryl pod kůži. Dokonce tak moc, že je prakticky nedostupný.

Japonská automobilka Mitsuoka u nás asi bude známa jen nadšencům, třebaže existuje už od roku 1968. Soustřeďuje se na malosériovou výrobu vozů postavených obvykle na základech existujících modelů jiných značek, takže z podstaty vstoupila do povědomí lidí spíše ve své domovině. Některé její kreace jsou ale tak nepřehlédnutelné, že se o nich mluví po celém světě. A ta jménem Buddy patří mezi takové.

Když se předloni poprvé ukázala veřejnosti, vysloužila si výsměch. Kombinace moderní japonské techniky s designem amerických aut dávno minulých dekád vozu vynesla zařazení mezi vizuálně nejméně atraktivní auta vůbec a opakovaně byla označena za nejošklivější nové auto roku. O to větším překvapením bylo, když se ukázalo, že celá plánovaná produkce se vyprodala za 4 dny.

Ano, tehdy šlo jen o 200 aut, ale vzhledem k tomu, jak vůz vypadá, byl i to úctyhodný počin. Příběh navíc neskončil zde - firma měla zprvu měla v úmyslu vyrobit zmíněný počet vozů jen do konce roku 2022 a vznikalo by tak přibližně 150 aut ročně. Nakonec ale Mitsuoka zvýšila produkční kapacitu na 300 aut za rok a za pomoci druhé výrobní série je chtěla nabízet až do konce roku 2023. Ani to už dnes ale neplatí a Mitusoka vůz vzhledem k velkému zájmu udrží vůz v nabídce nejméně do roku 2024. Bavíme se tedy už o výrobě řádově tisíců aut, což je na poměry této značky opravdu mnoho, daleko nejvíce v její historii.

Hovoří o tom poslední tisková zpráva značky informující o tom, že letošní rok je pro ni prodejně rekordní, i když zdaleka neskončil. Jen od ledna do září si u ní koupila nový vůz více jak tisícovka lidí, což je historický rekord. A opravdu velký vzestup oproti rokům předcházejícím modelu Buddy, kdy firma obvykle prodávala jen okolo 400 vozů za rok.

Populární ošklivku tak nyní dokonce modernizovala v souladu s inovacemi, které stihly dárcovský vůz. Firma uvádí, že v základní konfiguraci došlo ke zvětšení displeje digitálního přístrojového panelu i výstupu multimediálního systému, do standardní výbavy přibyla také palubní kamera. Vůz je jinak dále nabízen ve dvou verzích - s čistě benzinovým motorem 2,0 nebo s 2,5litrovým hybridem. Rozšíření výbavy pochopitelně může přispět k dalšímu rozdmýchání zájmu, na ten si ale Mitsuoka nemůže stěžovat, auto je prý vyprodané až na 2 roky v závislosti na verzi. Takže i z aktuálně plánované produkce už zbývá volných jen pár desítek kusů.

Co je na Mitsuoce Buddy tak přitažlivého krom jejího kamarádského označení? Popravdě řečeno nevíme, snad jde o to, že nepostrádá jisté kouzlo přenesení starých receptů do nových časů, sami ale můžete díky přiloženým fotkám prozkoumat, co vlastně nabízí. Uvidíte na nich k nepoznání modifikovanou Toyotu RAV4 s velkou chromovanou mřížkou chladiče a hranatými světlomety na přídi. Panely karoserie jsou v této oblasti zcela nové, boční části zůstávají původní, vzadu je to ale znovu festival bizarnosti s novými pátými dveřmi. Tamtéž najdeme opět chromovaný nárazník a zadní světla stěží srovnatelná s jakýmkoli jinými.

Nejméně se změnil interiér. Zejména palubní deska a přístrojovka, středový panel, displej infotainmentu a klíčové ovládače zůstávají původní, přesto kabina působí odlišně díky rozsáhlému použití černé kůže s kontrastním prošíváním i lemováním. Jak praví někteří, je to takové Canyonero ze Simpsonů v japonském provedení, možná i odtud ale paradoxně pramení část sympatií k tomuto autu.

Mitsuoka Buddy možná skutečně je jedním z nejošklivějších nových aut posledních let, ne-li dekád, obchodnímu úspěchu to ale zjevně nebrání ani zdaleka. Automobilka si tak mohla dovolit auto modernizovat a jeho výrobu prodloužit nejméně o další rok. Foto: Mitsuoka

Zdroj: Mitsuoka

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.