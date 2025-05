Jeep Cherokee je po dvouleté odmlce zpátky a vypadá jako nikdy dřív před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Jeep

Americkou automobilku trápí pokles prodejů, a tak se rozhodla oprášit jedno ze svých slavných jmen, aby situaci změnila. Máme ale obavu, že při zachování jinak nezměné strategie to nebude snadné.

První generace Jeepu Cherokee byla představena v závěru roku 1973. Nešlo nicméně o klasické SUV či v terénu všehoschopný off-road, místo toho americká automobilka takto titulovala sportovní variantu modelu Wagoneer. Ten přišel na svět o deset let dřív a koncipován byl jako dvou- nebo čtyřdveřový kombík. V případě Cherokee nabízel Jeep zpočátku pouze první zmíněné provedení, u kterého v roce 1974 v prodejní brožurce použil tehdy zcela nový termín, a sice Sports Utility Vehicle neboli SUV.

Tomuto popisu ovšem odpovídala spíš až druhá generace, která dorazila v roce 1984. A po revoluci jste ji mohli docela pravidelně zaznamenat i na českých silnicích. Popularita této generace pak vedla k tomu, že její nástupce dorazil ve dvou variantách - jako prodloužený Grand Cherokee a jako základní verze zvaná na americkém trhu Liberty. Na ostatních trzích však bylo toto provedení nadále nabízeno jako Cherokee, a to i ve čtvrté generaci.

Teprve číslo pět se vrátilo ke shodnému označení pro Ameriku i zbytek světa. Jeho vstup na trh ale byl zpočátku problematický, neboť kvůli vývoji nového devítistupňového automatu došlo na prodlevy. Když pak Cherokee konečně zamířilo do prodeje, musela být výroba na pár měsíců pozastavena, neboť zmíněná převodovka měla potíže se softwarem. Nakonec se však pátá generace stala hitem, a to i v Evropě, kde byla k dispozici také s dieselovými motory od Fiatu.

Protože však prodeje v roce 2021 citelně poklesly, Jeep předloni výrobu páté generace ukončil a označení Cherokee uložil k ledu. Nyní se však tato ikona vrací, a to jako zbrusu nový model postavený na platformě STLA Large. Tu používá i stávající Wagoneer S, Jeep se tak vlastně u této dvojice vrací zpátky ke kořenům. Nicméně za doprovodu moderního pohonu, neboť nové Cherokee má nejprve dorazit v hybridní verzi a následně rovněž v té elektrické.

Na oficiální premiéru má dojít ve druhé půli roku, nabídka pohonných jednotek však ještě nebyla potvrzena. Rozhodně by ale měl být k mání i plug-in hybrid. Zda ovšem pod přední kapotu zamíří i čistě spalovací pohon, zvlášť pak ten osmiválcový, který používá třeba Grand Cherokee Trackhawk, zatím není jasné. Pokud nicméně Jeep chce pomýšlet na zastavení pádu registrací a jejich nakopnutí na milion kusů ročně, bude muset nabízet především to, co lidé chtějí.

Jasněji zatím máme jen o vzhledu, v jehož případě nové Cherokee najíždí na zcela nově pojatý hranatý styl. Podobný je je vlastní i chystanému elektrickému Jeepu Recon, uvnitř pak má auto vycházet hlavně ze zmiňovaného Wagoneeru. Čekat tedy můžeme 12,3palcový přístrojový štít, který bude spojen se stejně velkou obrazovkou multimediálního systému Uconnect 5. Značka přitom zpočátku bude nabízet tři úrovně výbavy Sport, Latitude a Limited. Příští rok by pak měla dorazit i více off-roadová verze a možná i onen Trackhawk.

Cherokee se letos vrátí do nabídky americké automobilky, přičemž očekávat můžeme zcela nové pojetí jinak klasického vzhledu spojené především s hybridní technikou. Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

Petr Prokopec

