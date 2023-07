Jeep po fiasku elektrické novinky otočil. V dalších zemích nabízí spalovací motor, prodejům naprosto dominuje před 6 hodinami | Petr Miler

Jeep poznává něco, co bychom nazvali „léčbou trhem”. Ačkoli nový Avenger představil zprvu jen jako elektromobil, později přidal do nabídky jeho spalovací verzi pro tři země nehořící po elektromobilech. Ta ale ovládla prodeje takovým způsobem, že ji nyní nabízí i v Německu nebo Francii.

Když Jeep loni poprvé představil nový Avenger pro Evropu, nazvali jsme to naprostou ztrátou smyslu pro realitu. Auto mělo dostat jen elektrický pohon, který se jednak pro vůz takového ražení příliš nehodí, především jej ale činí už vzhledem k jeho třídě příliš drahým a špatně použitelným. Vypadalo to jako pokus o ekonomickou sebevraždu, rychle se ale ukázalo to, co se v posledních měsících ukazuje stále častěji - manažeři automobilek nejsou partou nezodpovědných sebevrahů, jen se tak bůhvíproč rádi tváří.

Už v listopadu se tedy ukázalo, že Jeep na to půjde trochu jinak. Naprosto potichu, bez jediné tiskové zprávy nabídl Avenger i ve spalovací verzi pro některé „zaostalé” trhy, jmenovitě pro Itálii, Španělsko a Polsko. Článek jsme tehdy uzavírali slovy: „Tušíme, že pokud se situace nebude pro elektrickou variantu vyvíjet pozitivně ani jinde, rozšířit nabídku té spalovací bude to nejmenší.” A hádejte, co se za uplynulých osm měsíců stalo...

Správná odpověď je bez odměny - trh promluvil, akcie elektrické verze poslal ke dnu a odhodlání americké značky rovnou do kopru. Jeep tak znovu změnil své plány a prodej Avengeru se spalovacím motorem zahájil i v Německu, Francii a Velké Británii. Vyštrachali to kolegové z Auto News i s jednoduchým zdůvodněním - poptávka po benzinovém provedení Avengeru je vysoká a jakmile se začala prodávat oficiálně ve zmíněných zemích, individuální dovoz jej dostal i kamkoli jinam. To ve výsledku znamenalo zpomalení prodeje elektrických variant samotným Jeepem, a tak se rozhodl dělat totéž sám.

Ačkoli se o tom automobilka opět jediným slovem nezmínila tisku, šéf Jeepu Europe Eric Laforge to alespoň nepopírá. Rozhodnutí značky označil za „pragmatické” a za projev „snahy zabránit tomu, aby showroomy Jeep ztratily prodeje ve prospěch neoficiálně dovážených vozidel”. Nebyl by to ale správně uvažující šéf automobilky vzor 2023, aby nedodal, že „toto rozhodnutí nemá žádný dopad na plán značky přejít pouze na elektrický pohon a ukončit prodej benzinových vozidel v Evropě v roce 2030.” Přesně k tomu vše směřuje, že?

No, nesměřuje a Laforge to má před sebou černé na bílém. Podle údajů Auto News letos tržní podíl elektrických modelů v segmentu malých SUV v Evropě klesl ze 3 na 2 procenta ve srovnání s loňskem. Ještě více výmluvná jsou ale čísla samotného Jeepu. Za prvních pět měsíců roku 2023 automobilka prodala 7 214 Avengerů, z nichž ale 87 procent bylo benzinových (6 252 benzin vs. 962 elektřina). To vše skrze pouhé tři trhy. Těžko to pro elektrickou verzi označit za cokoli jiného než prodejní fiasko.

Jeep tato data označuje „zavádějící”, protože v daném období bylo auto dominantně k dispozici v oněch třech „benzinových” zemích, není ale právě to výmluvné? Jen tam si mohli zákazníci vybrat a je jasné, čemu dali přednost. Laforge chce statistiku „vylepšit” tím, že benzínový Avenger bude v Německu, Francii a Británii k dispozici jen „v omezených počtech”, takže jej nedostane každý. Znovu ale tušíme, realita jej přinutí provést opět nějaké „pragmatické” přehodnocení.

Je to zkrátka pořád ta samá pohádka kolem dokola - automobilky míní a lidé mění. Pokud zákazníkům nabídnete nové řešení, které pro ně nepřináší žádné zlepšení, a nabídnete jim ho dráž, proč by ho měli chtít? Automobilky buď budou na takovém rozhodnutí trvat, pak spoustě lidí neprodají nic, nebo si uvědomí, že asi bude lepší prodávat to, co si samy nechtějí, ale lidé ano. Přesně to udělal Jeep, protože se dopustil té „chyby”, že někde nechal zákazníky vybrat. A protože ani auta dnes v Evropě neznají hranice, způsobilo to okamžitě vlnu zájmu i na trzích, kde benzinový Avenger neměl být k dispozici.

Není už nejvyšší čas začít brát tyto reakce trhu jako budíček a přestat vnucovat lidem auta, která z většiny nechtějí? S Evropskou unií se automobilky na omezeních trhu domluvit mohou a nedělají to. Donutit lidi kupovat něco, co si nepřejí, automobilky nezvládnou, přesto se o to pokouší. Jaký to dává smysl?

Nový Jeep Avenger vypadá dobře, elektrickým pohonem je to ale drahé fiasko. Automobilka se proto rozhodla nabídnout i spalovací verzi nejprve na třech trzích, po reakci publika ale přidává další tři evropské trhy velmi nakloněné elektromobilitě. Co to jen ukazuje? Foto: Jeep

