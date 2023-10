Původně jen elektrický Jeep se násobně líp prodává se spalovacím motorem, který mnohde ani nejde koupit před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jeep

Pokud chcete opravdu zřejmý, krystalicky jasný důkaz toho, že elektromobily navzdory všem umělým výhodám dalece prohrávají souboj se šikanovanými spalovacími vozy napříč Evropou, tady je.

Je až fascinující, do jaké fáze reflexe reality jsme se v posledních letech dostali. Kdybych se o auta nezajímal, nerozuměl jejich technice, nechápal ekonomiku jejich vývoje a výroby či neznal regulační mechanismy upravující jejich prodej, asi bych z většiny médií snadno získal následující dojem: V posledních letech přišla nová technologie řešení pohonu aut, která tu dosavadní překonává ve všech podstatných směrech, je mnohem ekologičtější, všichni ji chtějí a budoucnost nevyhnutelně patří jen jí.

Dál od pravdy se snad ani nedá dostat.

Faktem je, že v posledních letech nepřišlo nic nového, byla oprášena myšlenka stará jako automobilismus sám, která se každých několik dekád vracela jako nová spása. Elektrický pohon má své výhody, to ano, vždy ale dojel na neexistenci akumulátorů s dostatečnou energetickou hustotou, nemožnost je rychle dobíjet, nemožnost je levně vyrobit a nemožnost jim zajistit dostatečně dlouhou životnost. Nemluvě o tom, že pro pohon všech aut elektřinou nikdy neexistoval a hned tak ani nemůže začít existovat dostatek elektrické energie. Pro vše zmíněné většina trhu taková auta jasně odmítala, a už proto bylo malování budoucí vlády elektromobilů značně naivní.

Tento stav trvá i dnes, bez výjimky. Pokrok, který se odehrál, je sice hmatatelný, v principu ale žádný ze zmíněných problémů neřeší. Přesto se mnozí tváří, že tentokrát to půjde, že realita bude dostatečně ohnuta pomocí dotací, zákazů a nařízení a nějak to dopadne. My říkáme: Nedopadne. Auta jsou jak z hlediska své podstaty, svého významu pro společnost coby spolutvůrce hodnot, tak optikou důležitosti automobilového průmyslu coby součásti hospodářství tak významnou veličinou, že zásadní umělé omezování efektivity fungování obojího bude mít příliš závažné ekonomické důsledky, aby to bylo snesitelné.

Až čas ukáže, kdo má v této debatě pravdu, jedna věc je ale zřejmá už nyní - elektromobily navzdory všem dotacím a dalšímu ohýbání trhu v jejich prospěch stále drtivě prohrávají se spalovacími vozy. A to za situace, kdy jejich existence je naopak zatěžována nekonečným množstvím mechanismů, které je uměle zdražují a stejně uměle dostávají mimo hledáček potenciálních kupců. Něco takového se snadno řekne, ale dá se to nějak dokázat? Jeden důkaz se nyní nabízí docela sám.

Pokud si vzpomenete, Jeep už před více než rokem představil nový model Avenger. Je to v zásadě přepracovaný Fiat, ale to dnes nechme být, podstata je jinde - auto nabídl jen s elektrickým pohonem. Láteřili jsme nad tím jako nad projevem totální ztráty smyslu pro realitu, už další měsíce ale Jeepu otevřely oči. Nutně omezený zájem o elektrickou variantu přiměl automobilku už v listopadu nabídnout tento model také se spalovacím motorem, ovšem jen tak bokem na dvou evropských trzích - v Itálii a ve Španělsku. To ale stačilo k tomu, aby se přehrada elektrické přetvářky protrhla, neboť jak je spalovací verze k mání někde v EU, rázem může být k dispozici všude v EU. A přesně to se začalo dít.

Začal tedy bujet jakýsi šedý dovoz, který z naprosto okrajové spalovací varianty udělal prodejům dominující verzi. Jeep se na to nevydržel dívat a spalovací provedení oficiálně nabídl i jinde, dnes ho dokonce koupíte i v Česku. Ale pozor, jsme v EU, takže to není tak, že si může každý prodávat kde chce co chce. Automobilka musí plnit flotilové limity průměrných emisí CO2, takže počet prodaných spalovacích Avengerů je uměle škrcen, aby to Jeepu vyšlo. Auto tedy na některých trzích přes jeho přítomnost v katalozích fakticky nekoupíte, jinde stále není ani nabízeno. Přes tohle všechno se z původně jediné elektrické verze stala během jediného roku druhotná alternativa v rámci celých evropských prodejů. Jak výmluvné to je?

Informují o tom kolegové z Auto News s tím, že dosud bylo v Evropě prodáno 18 487 Avengerů, z nichž jen okolo 5 700 vozů (tedy asi 31 procent z nich) má elektrický pohon. A i Jeep přiznává, že ze 40 000 vyřizovaných objednávek jsou varianty bez výfuku v menšině. Električtí mesiáši jistě řeknou, že to je vlastně hodně, že to je třetina, že to je průlom, že... No, je to samozřejmě nesmysl. Kdyby byly obě varianty nabízeny od počátku souběžně a za rovných podmínek, pak budiž, ale tak to zdaleka nebylo.

Zopakujeme tedy, že Avenger byl ještě před rokem ryzí elektromobil. Až od listopadu to byl také spalovací vůz na 2 z 28 trhů EU. A letos od července je dostupný i jinde. Za celou tu dobu byly prodeje spalovací verze uměle omezovány, nikdy nebyly pořádně propagovány, normální český spotřebitel se o ní mohl dozvědět tak před dvěma měsíci. Přes to všechno se spalovací verze prosadila v podstatě sama, proti všemu a všem a tu elektrickou prodejně rozválcovala. Výjimkou se stal srpen kvůli konci německých dotací, ale to je bezvýznamná anomálie, která se brzy otočí v pravý opak.

Je to opravdu ten nejjasnější důkaz toho, jak neprodejné elektromobily jsou. A jak málo, v podstatě i samotnou automobilkou schovávaná skulinka stačí k tomu, aby se protrhla přehrada prohry a nechala do popředí vystoupat spalovací provedení. Proč? Protože je prostě lepší, je lépe využitelné, má delší živnost a ještě ke všemu stojí méně. A rozdíl je tak obrovský, že nepotřebujete ani mohutnou propagaci, ani širokou dostupnost, aby se takové zboží na trhu prosadilo. Zkoušet za této situace vnutit elektromobily všem je dvěma slovy šílený experiment, více k tomu nelze říci.

Nový Jeep Avenger vůbec neměl být k dispozici jako spalovací auto, u zákazníků ale začal díky otevřené skulině skrze Itálii a Španělsko během pár měsíců bodovat takovým způsobem, že dnes ve spalovacím provedení prodejům jasně dominuje. Co více chcete za důkaz, že elektromobily odmítá většina lidí napříč Evropou? Foto: Jeep

Zdroje: Automotive News, Jeep

Petr Miler

