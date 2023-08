Jen elektrická budoucnost aut dostala další facku, lidé ve velkém skupují vozy s motory V8 a manuály před 6 hodinami | Petr Prokopec

Problémem nařizované elektromobility je nakonec hlavně jedno - proč proboha nutit taková auta úplně všem? Některým zákazníkům voní jiná řešení a výrobcům to nyní dávají jasně najevo. Pro celkovou bilanci všech aut v prodeji přitom neznamenají nic až tak podstatného.

Sedmou generaci Mustangu odhalil Ford už skoro před rokem. Oproti předchůdci se již nevrátilo šestiválcové provedení, místo toho mohou zákazníci volit mezi 2,3litrovým čtyřválcem EcoBoost a pětilitrovým osmiválcem Coyote. Obě jednotky je možné spárovat s šestistupňovým manuálem či desetistupňovým automatem, zvolit pak můžete ještě pevnou či plátěnou stahovací střechu. Výběr je tedy na dnešní dobu široký, ceny pak vlastně lidové, neboť na čtyřválcové provedení vám stačí 30 920 dolarů neboli 682 tisíc korun.

Vyloženě drahý není ani osmiválcový model, jehož cena startuje na 42 495 USD (asi 937 tisíc Kč). V té chvíli je možné počítat s 487 koňmi resp. dokonce se 493, pokud zvolíte také příplatkový výfukový systém. Ještě o chlup výše je pak provedení Dark Horse, za jeho 507 koní je ovšem třeba „vysolit“ již poněkud tučnějších 59 270 USD (1 307 000 Kč). Na druhou stranu vám v takové chvíli zamíří do garáže provedení, které je i díky brzdám Brembo vykukujícím zpoza odlehčených 19palcových kol připraveno i pro ježdění na okruhu.

Snad více než cokoli z výše zmíněného je ovšem podstatné, že budoucnost legendárního muscle caru je poněkud nejistá. Modrý ovál totiž v nemalé míře propadl elektromobilitě, která dle vedení měla vést k nakopnutí registrací. Něco takového pochopitelně nemohlo klapnout ani ve snu, přesto značka dál počítá s tím, že se její spalovací modely stanou minulostí. Je tedy otázkou, jak dlouho vlastně zejména osmiválcový Mustang bude k dispozici.

Právě tato nejistota způsobila mezi publikem značný rozruch. Ford tak od loňské premiéry nasbíral již více než 13 tisíc závazných objednávek. Více než dvě třetiny lidí (konkrétně 67 %) přitom sáhli po osmiválcovém provedení, zatímco 27 procent zákazníků upřednostnilo manuál před automatem. Automobilka dále dodala, že mezi běžnějšími verzemi vede černá barva Shadow Black se 17 procenty, u provedení Dark Horse ovšem většina kupujících (39 %) zvolila modrou Blue Ember.

Zákazníci nejsou skromní ani v případě příplatkové výbavy. Rovná polovina lidí, kteří zvolili čtyřválcový model, tak sáhlo po paketu High Performance Package. U osmiválců pak 22 procent zaškrtlo paket Performance a dalších 26 procent i sadu Nite Pony. Ford tak má jasně potvrzeno, že pro nadšence, který opravdu není málo, jsou pořád tím pravým auta ukuchtěná podle klasického receptu. Na to by značka měla při svém elektrickém tlaku pamatovat.

Nejde přitom o žádnou anomálii spojenou s Fordem Mustang, staromilce úspěšně loví také Toyota se svou Suprou. Ta je nově k dispozici s manuální převodovkou, po které v USA rázem sahá 47 procent kupujících. Zákazníci tedy výrobcům dávají neskutečně přes prsty, neboť jimi a politiky nalinkovanou budoucnost jednoznačně odmítají. Japonci si to na rozdíl od modrého oválu uvědomují, i proto od počátku zmiňují, že u nich záleží hlavně na lidech chodících do showroomů, Fordu je to podle všeho úplně jedno.

Mustang sedmé generace láká jak milovníky osmiválců, tak manuálních převodovek. Pro značku je to ve finále spíše špatná zpráva, její touha po elektrické budoucnosti totiž dostává pořádně naloženo. Foto: Ford

