Jen hrstka vyvolených z celého světa si bude moci pořídit tuhle sexy motorku s logem Lamborghini včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ducati

Nedá se říci, že by si dnes mezi motocykly nebylo z čeho vybírat, logo prestižní automobilové značky ale dosud nenesla jediná. Tato je výjimkou a u loga změny neskončily, jde o velmi lehký a vizuálně podmanivý stroj.

Ve své poslední výroční zprávě Ducati zmiňuje, že už potřetí za sebou dosáhlo ročního obratu přes 1 miliardu Eur. To je jistě pozitivní informace, ne vše ze zveřejněných dat ale vyznívá takto. Loni totiž italský výrobce motocyklů prodal o 4,6 procenta míň strojů než předloni, čímž se propadl až na úroveň roku 2015. Je ale třeba jedním dechem dodat, že situace firmy je v tomto ohledu poměrně stabilní a její roční prodeje se už po dekádu pohybují mezi 50 a 60 tisíci strojí. Přes horní metu se dostala pouze v roce 2022, letos by se tam ovšem ráda vrátila.

Využít k tomu chce také spojení se sesterským Lamborghini, jehož prodeje jsou poměrně razantně nahoru. Ducati si proto vypůjčilo kus stylizace i logo supersportu Revuelto a přišlo se speciální edicí modelu Panigale V4 S. Ta dostala po vzoru aut s rozzuřeným býkem ve znaku karbonovou kapotáž, stejně jako čelní štít z plexiskla. Chlubit se pak dále může válečnými barvami, které počítají s odstíny Verde Scandal, Grigio Telesto a Grigio Acheso. Bez onoho loga to ale chce trochu fantazie, abyste si spojení s Lamborghini uvědomili.

I proto seznam změn nečítá jen divoké barvičky. Revueltem jsou inspirovaná také kovaná hliníková kola, stejně jako přepracovaná záď. Na té si lze povšimnout výfuku Akrapovič. Díky rozsáhlému využití karbonu, hliníku a titanu shodila limitovaná edice 2,3 kilogramu, načež je se 185 kily nejlehčím členem rodiny Panigale. Jak to ale ovlivnilo dynamiku, Ducati nezmiňuje. Motor o 1,1litrovém objemu nicméně nadále produkuje sériových 209 koní.

Z běžné produkce byl převzat i digitální přístrojový štít, který vás ovšem přivítá speciální startovací sekvencí. Tu aktivujete s pomocí unikátního klíčku, který je ozdoben hliníkovým znakem. Mimo to nechybí ani sedlo inspirované interiérem Lamba, přičemž Ducati u něj použilo kombinaci kůže a Alcantary. Zákazníkům pak firma motocykl dodá v exkluzivní dřevěné bedně spolu se speciálním povlakem a stojánkem. K mání bude 630 exemplářů s cenou od 1,7 milionu korun.

To vám asi přijde jako dost motorek, na fotkách je ale ještě jiná specialita, která bude k dispozici jen pro 63 lidí z celého světa (číslo pochopitelně koresponduje s rokem založení Lamborghini). Je to ještě výjimečnější provedení Panigale V4 Lamborghini Speciali Clienti s cenou od 2,2 milionu korun. To vám umožní specifikovat po barevné stránce motocykl dle vašich představ. Mimo to pak můžete počítat s odpovídající helmou, bundou a kombinézou. To budou teprve holky koukat...

Panigale V4 s logem Lamborghini vypadá divoce a asociaci s vozy Lamborghini dává znát řadou detailů. Hojné využití karbonu, hliníku a titanu navíc snížilo hmotnost na vůbec nejnižší úroveň v rámci celé řady. Foto: Ducati

Zdroj: Ducati

Petr Prokopec

