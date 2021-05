Jen jedna automobilka má ze současné krize radost, její problémy paradoxně řeší před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nedostatek čipů je pro naprostou většinu automobilek pohromou, který způsobuje neefektivní fungování továren na straně jedné a nedostatek aut na straně druhé. Britům ale skutečně pomáhá.

Pokud jste posledních pár měsíců nestrávili v kómatu či na opuštěném ostrově, pak jistě víte, že automobilový průmysl trápí neobvyklý problém. Výrobci bojují s nedostatkem čipů, který je nutí k větším odstávkám výroby, než o jaké se loni na jaře zasadil koronavirus. Dle dosavadních odhadů tak letos vznikne o takřka čtyři miliony aut méně, než kolik by jich automobilky normálně prodaly, což logicky způsobuje na už tak utrápeném trhu další chaos a automobilky trápí podobně jako zákazníky. Ti si přes omezenou poptávku řadu aut koupit vůbec nemohou a pokud ano, tak za vyšší ceny než dříve.

Jeden výrobce si ale paradoxně nestěžuje, naopak má ze současné krize radost, přestože na něj dopadá stejně jako na jiné. Řeč je o Jaguaru Land Roveru, tedy automobilce, která v posledních letech skoro neví, co to je úspěch. Zájem o tyto vozy vytrvale klesal, zejména pak u Jaguaru, u nějž se odbyt propadl na minimum. Důsledkem toho bylo zhruba 35 tisíc aut, které tyto značky měly na skladech a kterých se nedokázaly zbavit - šlo o zásoby na zhruba 90 dnů. Obě značky tak často nabízely auta staršího modelového roku v momentu, kdy již továrny dávno produkovaly nové a právě tím už teď problém nemají.

Šéf americké divize automobilky Joe Eberhardt nyní oznámil, že zásoby v případě těch nejžádanějších modelů klesly na pouhých 10 dní. Navíc mnohé vozy, zejména pak Range Rovery, se prodávají beze slev, což pochopitelně zvyšuje marže automobilky i dealerů. Místo aut se tak u Jaguaru a Land Roveru obrazně řečeno hromadí lahve šampaňského, neboť po letech trápení přišlo období radosti. Obě značky si nicméně musí uvědomit, že nic netrvá věčně.

S nedostatkem čipů je totiž pochopitelně spojen i Jaguar a Land Rover. A zatímco dosud dealeři mohli sahat do oněch skladových zásob a obsluhovat tak klienty, kteří jinde nepochodili, do budoucna nemusí mít ani Britové co nabídnout. I to ale Eberhardt bere jako výhodu. Jak totiž dodává, momentálně „je výzvou odhadnout, jaká je reálná poptávka, a poté s tím sladit výrobu, jakmile bude možnost něco takového učinit. Nechceme ovšem auta na trh tlačit.“

Co přesně to znamená? V podstatě tolik, že Britové chtějí s výrobou zamířit na takovou úroveň, aby se jim auta nehromadila na skladech. Skutečně se tak mohou dostat na úroveň Bentley, jak chtějí. V ten moment by ovšem jejich aktuálně více než statisícové registrace klesly přibližně na desetinu. A i to jim může podařit, když do čtyř let chtějí prodávat jen elektromobily, o které je na trhu omezený zájem.

Kromě toho je třeba připomenout, že pro elektromobily je potřeba několikanásobně více čipů než pro auta se spalovacím ústrojím. Jejich nedostatek tak Jaguar a Land Rover mohou zakrátko pocítit daleko více než kdokoliv jiný, jakkoliv nyní mají důvod k radosti. Stačí si jen uvědomit, že dle expertů se daná krize protáhne až do roku 2023. To ostatně naznačuje i šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares, dle kterého je světlo na konci tunelu v nedohlednu.

